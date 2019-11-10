«Я денег не беру»: Паша «Фейсконтроль» мог стать Пашей «Рингтоном»

Если бы Гиляровский писал свою знаменитую книгу «Москва и москвичи» о нашем времени, он обязательно посвятил бы Паше-«Фейсконтролю» одну из глав.

Пашу ненавидели и уважали звезды, он намертво запечатывал вход своим далеко не огромным телом. Вечеринки под его контролем практически никогда не заканчивались мордобоем. Наоборот, все уходили домой с чувством полнейшего удовлетворения. Вчера он умер.

Его не волновали авторитеты, он ни во что не ставил прошлые заслуги. Если человек вел себя неадекватно по отношению к окружающим или неуважительно по отношению к правилам заведения, Паша разворачивал гостя на 180 градусов и отправлял восвояси.

Не боялся Паша никого и ничего

Однажды не пустил в клуб двадцать агрессивных дагестанцев. Его тогда не испугали ни ножи, ни пистолеты. Пришлось неадекватам покинуть поле боя с позором.

Вскоре после этого клуб сгорел. Говорили, что таким образом затаившие злобу «непропущенцы» решили наказать Пашу. Но не тут-то было, Паше в вину поджог никто не поставил.

А сколько Пашу пытались переманивать под «совершенно другие условия». И хоть эти условия были в разы лучше тех, на которых работал Паша, он ни разу не соблазнился на круглые суммы.

Как-то Паша-Фейсконтроль говорил в одном из интервью:

«— У меня был один горизонт — Алексей Горобий. Я шел четко с ним в команде».

Этому удивительному фейсконтролеру, кроме ощущения власти над людьми, нужна была идея и атмосфера, которой не было у конкурентов Горобия.

Сам же Паша великолепно чувствовал, какая публика нужна в клубе именно сегодня, и всегда безошибочно «выдергивал» из толпы парнишку или девушку, которая неизменно оставляла в баре много денег или досуха выкручивала бумажники ухажеров.

Хотя нет, ошибки у Паши тоже были. Он рассказывал, смеясь, что никак не мог запомнить Ладу Дэнс, и она всегда обижалась, когда он ее не пускал в клуб.

Паша практически наладил окупаемость вечеринок

Систему пропуска в клуб Паша выработал сам, предложив ее Горобию, хозяину клуба «Шамбала» уже на практике. У Горобия большинство знакомых было людьми творческими, безденежными. И все хотели к нему поклубиться.

Но нужно было «делать бар» и окупить вход. И Паша на свой страх и риск ввел категории богачей и хулиганов. И тех, и других было достаточно, чтобы они сделали конкуренцию творческой и создали ажиотаж снаружи и внутри заведения.

Тогда Горобий и поверил в Пашу

Шло время. Паша вместе со своим другом-начальником маршировал в следующий и следующий клуб. Паша обрастал легендами, клубы – известностью.

А начиналось все с того, что Паша просто раздавал флаера в клубе «Титаник». Потом стал старшим раздавальщиком, потом уже встал «на двери». «Фейсконтроль» контролировал «Библос», «Пирамиду», «Jet Set», «Шамбалу», «Зиму», «Лето», Осень» и «Дягилев».

Паша имел свой особый стиль работы. Каждый час он входил в зал и смотрел, нет ли перекоса в приглашенных. Если было слишком много девочек, Паша высматривал в очереди ко входу денежные мешки.

Если обладателей ролексов и патекфилиппов было в достатке, разбавлял их скучную толпу яркими трансвеститами и не особо скромными девицами. В общем, там, где на входе буйствовал Паша, никто и никогда не жаловался на скуку.

Паша замечал все

На какой машине подъехал гость, во что одет вплоть до марки ремня, толщину бумажника и даже преобладающий в нем номинал купюр. Девушки же оценивались по креативности одеяний и внешней красоте. Так что можно сказать, Паша был вершителем судеб того времени.

Он был создателем стиля, класса и атмосферы самых дорогих вечеринок двухтысячных годов. Его знали все. А модная в те годы «Дискотека «Авария»» вместе с диджеем Smash даже выпустила мгновенно ставший хитом на всех модных вечеринках сингл «Паша-Face Control».

Тогда Пашу узнала вся страна

Песню крутили, что называется, «из всех утюгов». Сам Паша наговорил несколько коронных фразочек, а Smash положил все это на музыку. Трюк нехитрый, но пришелся весьма ко двору.

Ажиотаж вокруг песни был таким, что Паше звонили девочки, пели в трубку, предлагали сделать из песни рингтон и «срубить» на этом денег, но Паше все это было не нужно.

Клип тоже был не особо режиссируемым. Просто собрали вечеринку в гостинице «Яр», интерьеры которой перекликаются с дягилевскими, а потом сделали из этой круговерти нарезку.

И вот теперь этого человека 38 лет от роду не стало. Клубная Москва потеряла одну из своих легенд. Сотрудники портала Teleprogramma.pro выражают искренние соболезнования родным и близким Павла Пичугина – так его звали.

Помниться он будет по хиту «Дискотеки Аварии», где среди прочего были знаковые строчки: «Неее, я денег не беру». Это в ответ на просьбу пропустить кого-то неприглядного в клуб. Были и такие времена, когда многое решала атмосфера заведения, которую создавали в том числе интересные «клубные» люди, а не «папики» со своими цацами.

Слишком мало ты прожил, Паша. Но, даже уйдя так рано, ты оставил свой след в истории ночной столицы и имя твое всегда будет связано с праздником.