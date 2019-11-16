Звездные истории

Сколько зарабатывают знаменитые российские фигуристы

У фигуристов сезон в самом разгаре.

Сколько зарабатывают знаменитые российские фигуристы
Фигуристка Татьяна Навка. Фото: КП/Килькин Артем

В декабре пройдет финал серии Гран-при, набирают обороты праздничные ледовые шоу. Если спустя годы изнурительных тренировок спортсмен добивается высоких результатов, к нему наконец приходят не только слава, но и материальный достаток. Журнал «Телепрограмма» подсчитал, сколько зарабатывают звезды фигурного катания.

Ледовые шоу: 200 — 500 тыс. руб. за выход

Илья Авербух во время своего гала-шоу. Фото
Илья Авербух во время своего гала-шоу. Фото: КП/Веленгурин Владимир

В декабре в столице стартуют сразу несколько конкурирующих между собой ледовых шоу. У Ильи Авербуха танцует Евгения Медведева, у Евгения Плющенко — Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. В афишах заявлены имена десятков чемпионов. Гонорары зависят от статуса звезды и личных договоренностей. В среднем олимпийские чемпионы получают по полмиллиона рублей за один выход на лед. Сумма внушительная, но она ниже, чем в аналогичных проектах за границей, где наши спортсмены очень востребованы. Прямо сейчас, например, Максим Траньков и Татьяна Волосожар находятся в туре по Канаде и Америке. Многих наших звезд приглашают в Японию. Такие шоу — главный заработок для спортсменов, завершивших соревновательную карьеру.

Медали: от 1 млн руб. за победу

Российская фигуристка Евгения Медведева. Фото
Российская фигуристка Евгения Медведева. Фото: КП/Макеев Иван

Сейчас наши фигуристы сражаются за медали в серии Гран-при. За 1-е место на этапе Гран-при призовые составляют $18 тыс. (1,1 млн руб.). Юниорам за «золото» платят $10 тыс. (636 тыс. руб.) В январе пройдет чемпионат Европы: за «золото» в одиночном катании дадут $21 тыс. (1,3 млн руб.). А в марте будем болеть за наших на чемпионате мира: 1-е место в одиночном катании стоит $64 тыс. (4 млн руб.), а паре за триумф заплатят $9  тыс. (5,7 млн руб.). К примеру, призовые Евгении Медведевой за первый год работы с канадским тренером составили около $40 тыс. (2,5 млн руб.) Тренерам, как правило, отдают 30% от призовых.

Итого: От $800 тыс. (50 млн руб.) в год

Фигуристы Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото
Фигуристы Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото: КП/Килькин Артем

Годовой доход складывается из перечисленных выше источников. Кроме того, олимпийским чемпионам платят ежемесячную стипендию 52 тыс. руб. Также они могут получать премии от спонсоров.

Сейчас рейтинг Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании возглавляет фигуристка Алина Загитова, которая, по данным Forbes, за минувший год заработала $800 тыс. (50 млн руб.). Доход Евгении Медведевой — $700 тыс (44,6 млн руб.). А Татьяна Навка в рейтинге с годовым доходом 218,6 млн руб. Основные доходы фигуристки от рекламных контрактов и собственной ледовой империи — Навка занимается постановкой и продюсированием ледовых шоу.

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Аделина СотниковаЕвгений ПлющенкоЕвгения МедведеваИлья АвербухТатьяна Навкафигурное катаниеЮлия Липницкая
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Сколько зарабатывают знаменитые российские фигуристы
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