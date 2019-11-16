Сколько зарабатывают знаменитые российские фигуристы

В декабре пройдет финал серии Гран-при, набирают обороты праздничные ледовые шоу. Если спустя годы изнурительных тренировок спортсмен добивается высоких результатов, к нему наконец приходят не только слава, но и материальный достаток. Журнал «Телепрограмма» подсчитал, сколько зарабатывают звезды фигурного катания.

Ледовые шоу: 200 — 500 тыс. руб. за выход

В декабре в столице стартуют сразу несколько конкурирующих между собой ледовых шоу. У Ильи Авербуха танцует Евгения Медведева, у Евгения Плющенко — Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. В афишах заявлены имена десятков чемпионов. Гонорары зависят от статуса звезды и личных договоренностей. В среднем олимпийские чемпионы получают по полмиллиона рублей за один выход на лед. Сумма внушительная, но она ниже, чем в аналогичных проектах за границей, где наши спортсмены очень востребованы. Прямо сейчас, например, Максим Траньков и Татьяна Волосожар находятся в туре по Канаде и Америке. Многих наших звезд приглашают в Японию. Такие шоу — главный заработок для спортсменов, завершивших соревновательную карьеру.

Медали: от 1 млн руб. за победу

Сейчас наши фигуристы сражаются за медали в серии Гран-при. За 1-е место на этапе Гран-при призовые составляют $18 тыс. (1,1 млн руб.). Юниорам за «золото» платят $10 тыс. (636 тыс. руб.) В январе пройдет чемпионат Европы: за «золото» в одиночном катании дадут $21 тыс. (1,3 млн руб.). А в марте будем болеть за наших на чемпионате мира: 1-е место в одиночном катании стоит $64 тыс. (4 млн руб.), а паре за триумф заплатят $9 тыс. (5,7 млн руб.). К примеру, призовые Евгении Медведевой за первый год работы с канадским тренером составили около $40 тыс. (2,5 млн руб.) Тренерам, как правило, отдают 30% от призовых.

Итого: От $800 тыс. (50 млн руб.) в год

Годовой доход складывается из перечисленных выше источников. Кроме того, олимпийским чемпионам платят ежемесячную стипендию 52 тыс. руб. Также они могут получать премии от спонсоров.

Сейчас рейтинг Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании возглавляет фигуристка Алина Загитова, которая, по данным Forbes, за минувший год заработала $800 тыс. (50 млн руб.). Доход Евгении Медведевой — $700 тыс (44,6 млн руб.). А Татьяна Навка в рейтинге с годовым доходом 218,6 млн руб. Основные доходы фигуристки от рекламных контрактов и собственной ледовой империи — Навка занимается постановкой и продюсированием ледовых шоу.