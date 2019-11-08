Звездные истории

Хелен Миррен и Иэн Маккеллен «потроллили» Трампа и Зеленского

Актеры приняли участие в развлекательной программе Late Show.

Хелен Миррен и Иэн Маккеллен «потроллили» Трампа и Зеленского
Хелен Миррен и Иэн Маккеллен на премьере фильма «Хороший лжец». Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Хелен Миррен и Иэн Маккеллен стали гостями в студии программы Late Show по случаю предстоящего выхода 15 ноября фильма «Хороший лжец», где оба сыграли в главных ролях.

Однако ведущий шоу Стивен Колберт предложил им нечто более увлекательное — воспроизвести диалог между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Я буду судить, виновны или невиновны после того, как вы прочтете строчку», — пояснил правила игры Колберт.

«Сюжет такой. Вы находитесь на связи с президентом Украины. В его страну вторглись русские, и у вас есть военная помощь, в которой тот нуждается», — начал он.

«Но вы не собираетесь просто так предоставлять армию, а требуете услугу за услугу. Вот что Трамп говорит после этого: «Мне нужен противотанковый ракетный комплекс «Джавелин», — закончил Стивен.

В ответ Миррен и Маккеллен должны были произнести фразу «Тем не менее, я бы хотел, чтобы вы сделали нам одолжение» с разными тонами — обычным, счастливым и невинным.

Оба актера были убедительны, но ведущий все равно каждый раз брал судейский молоток и выкрикивал «Виновны!».

«В данном случае нет способа произнести это с другой интонацией, кроме как с виноватой, так как сама по себе фраза звучит виновато», — парировала выкрики ведущего Миррен, тем самым сорвав овации зала.

«Хелен, не могли бы вы стать президентом США?» — взмолился после этого ведущий под общие восторженные крики одобрения.

К сожалению, это вряд ли получится, так как в данный момент актриса продолжает съемки в сериале, где играет Екатерину II.

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Тэги:

Владимир ЗеленскийДональд ТрампИэн МакКелленпародияХелен Миррен
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Хелен Миррен и Иэн Маккеллен «потроллили» Трампа и Зеленского
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