Звездные истории

Принц Гарри обнялся с ВИЧ-инфицированным спортсменом

Герцог Сассекский встретился с игроком регби Гаретом Томасом перед началом Национальной недели тестирования на СПИД.

Принц Гарри обнялся с ВИЧ-инфицированным спортсменом
Принц Гарри выступает на конференции на тему ВИЧ. Фото: PPE/face to face

Экс-игрок в регби Гарет Томас признался, что у него ВИЧ в октябре этого года. Спортсмен рассказал, что когда услышал диагноз, то рыдал в кабинете у врача и у него было ощущение, что он рухнул на машине со скалы.

Принц Гарри с Томасом перед началом Национальной недели тестирования на СПИД, которая пройдет с 16 по 22 ноября.

Во время встречи они вместе обсудили важность переломить стереотипы в отношении людей, больных СПИДом.

В конце встречи герцог Сассекский в знак поддержки обнял Гарета.

45-летний Томас стал первым спортсменом в Британии, который заявил, что у него вирус. Говоря о своем диагнозе он рассказал, что решился нарушить молчание, чтобы разрушить стереотипы вокруг ВИЧ.

Он также раскрыл, что он и его муж Стивен, которого он встретил после того, как ему поставили диагноз, поженились три года назад. У его партнера этого заболевания нет.

«Я жил с этой тайной многие годы. Мне стыдно, что я так долго это скрывал, но теперь я хочу сделать все, чтобы люди с такой же проблемой не боялись о ней говорить», — цитирует регбиста Mirror.

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Принц Гарри обнялся с ВИЧ-инфицированным спортсменом
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