Звездные истории

Сестре Маркл дважды пришлось переезжать из-за угроз «троллей»

Саманта Маркл намерена выпустить книгу о герцогине Сассекской и раскрыть всю ее подноготную.

Сестре Маркл дважды пришлось переезжать из-за угроз «троллей»
Принц Гарри и Меган Маркл на свадьбе. Фото: ZUMAPRESS.com

Сводная сестра Меган Маркл пожаловалась, что ей дважды пришлось менять место жительства из-за угроз, которые приходили к ней от интернет-троллей.

«Кибер-атаки» были спровоцированы женщиной, когда та заявила, что собирается выпустить книгу о жене принца Гарри и раскрыть в ней всю подноготную своей зазнавшейся родственницы.

«Я начала получать угрозы незадолго до королевской свадьбы, когда я заявила, что не согласна с тем, что сестра не пригласила на торжество обе стороны семьи. Кроме этого, книга, которую я собираюсь выпустить, стала еще одним поводом», — заявила она.

Саманта пожаловалась, что ей дважды пришлось переезжать, сначала из Флориды, а потом из Вирджинии из-за интернет-троллей, которые присылали ей картинки с угрозами, где была запечатлена она и ее дом.

«На фото я была снята через сильный объектив, а на моем лице были нарисованы мишени», — рассказала она, добавив, что все эти действия направлены на то, чтобы не дать ей выпустить книгу, хотя свободу слова пока еще никто не отменял, пишет Express.

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Сестре Маркл дважды пришлось переезжать из-за угроз «троллей»
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