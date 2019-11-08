Звездные истории

Сыну Маркл придется платить двойные налоги

Герцог и герцогиня Сассекские планируют поездку в США, чтобы отметить День благодарения вместе с бабушкой Арчи. Но когда их сыну исполнится 18, ему придется принимать сложное решение.

Сыну Маркл придется платить двойные налоги
Налоговая форма США. Фото: Clifton/http://imagebroker.com

Первый День благодарения Арчи, Меган Маркл и принц Гарри собираются отметить в Лос-Анджелесе вместе с его бабушкой. Хотя их сын и родился в Британии и, предполагается, что там он воспитываться и будет, у него есть еще и американское гражданство.

Это связано с тем, что он был рожден за границей в браке с подданной США. Однако двойное гражданство влечет за собой и уплату налогов на две страны, в том числе от доходов, полученных не от собственной деятельности.

Сумма этого налога составит более 2 100 долларов, пока ему не исполнится 18.

Хотя доходы королевской семьи не разглашаются, и Меган, и Арчи придется их обнародовать налоговому управлению США, чтобы в ведомстве могли убедиться, что они ничего не скрывают.

Впрочем, по достижении 18 лет Арчи может избежать двойной уплаты налогов, если он откажется от американского гражданства, пишет Express.

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Сыну Маркл придется платить двойные налоги
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