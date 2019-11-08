Звездные истории

Стали известны первые слова принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Сыну Меган Маркл и принца Гарри еще предстоит начать говорить. Однако до сих пор ни Кейт Миддлтон, ни принц Уильям не раскрыли, что сказал их младший сын Луи.

Стали известны первые слова принца Джорджа и принцессы Шарлотты
Шарлотта и Джордж Кембриджские с семьей. Фото: ALPR/AdMedia

Маленькие дети начинают говорить в возрасте от семи до одиннадцати месяцев, так что сын Меган Маркл и принца Гарри порадует своих маму и папу первым словом уже совсем скоро.

Малыш, которому на днях исполнилось полгода, уже самостоятельно сидит, переворачивается и ползает. По словам источника, Арчи очень рад, когда к нему подходит отец: он всегда улыбается и протягивает к нему ручки, чтобы тот взял его на руки.

Не исключено, что его первым словом будет вовсе не «мама», а «папа».

А вот принц Джордж на такие сантименты в возрасте своего кузена расположен не был. Свое первое слово он произнес, когда родители взяли его в турне по Австралии в 2014 году. Его первым словом стало «билби».

Принц Уильям, рассказывая о сыне, обмолвился, что тот пошел по пути наименьшего сопротивления по двум причинам.

Во-первых, «билби» легче произносить, чем, скажем, слово «коала», и уж намного проще, чем другое название полюбившегося Джорджу зверя — «ушастый сумчатый барсук».

Что касается Шарлотты, то она начала ходить в мае 2016 года перед своим первым днем рождения. Она стояла в арке из воздушных шаров и ее первым словом было «шар», пишет Express.

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Стали известны первые слова принца Джорджа и принцессы Шарлотты
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