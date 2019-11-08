«Спасает любовь к работе»: высыпаются ли Добронравов, Сташенко и другие актеры сериалов

Согласно опросу, больше трети россиян постоянно не высыпаются в будние дни. Это связано с учебой и сверхурочной работой.

Около половины работающих россиян, которых опрашивали сотрудники статистических служб, рассказали: будние дни для них связаны с постоянным недосыпом. При этом треть из них жалуются на работу и учебу, «отнимающие» часы сна, а 27% признались — недостаточно спят, потому что не в силах вовремя лечь спать, не досмотрев сериал или не дочитав книгу.

Остальным мешают выспаться другие причины: маленькие дети в семье, наличие шума поблизости, проблемы со здоровьем.

Портал Teleprogramma.pro спросил у людей, чей рабочий график далек от нормированного, — у артистов сериалов, — как они выходят из положения, как справляются с дефицитом сна, как борются с хронической усталостью? Ведь им приходится порой работать чуть ли не сутками.

Федор Добронравов: «Ложусь примерно в одно и то же время»

«Да так же, как и любой человек, — ответил звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов. — Сколько часов в среднем сплю? Когда как, все от работы зависит. Ночью сплю, конечно, обязательно. Стараюсь придерживаться режима. Ложусь примерно в одно и то же время».

Юлия Куварзина: «Утром отвожу ребенка и ложусь еще поспать»

Удается ли хоть иногда высыпаться популярной актрисе из «Ворониных» Юлии Куварзиной?

«Ну, удается, конечно, как же без этого… Стараюсь ложиться вовремя, — призналась Юлия. Если не получается — утром отвожу ребенка в школу и еще ложусь поспать на пару часов. Как борюсь с хронической усталостью? Да как все, наверное. Физической нагрузкой, бассейном, сауной, то есть релаксом. Спасает любовь к работе и пока еще достаточные ресурсы молодости».

Оксана Сташенко: «Я могу спать даже на сдвинутых стульях»

А вот звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко призналась, что использует любую возможность поспать — как только получается принять горизонтальное положение, например, в самолете или в городе, куда актриса прибывает на гастроли:

«У меня с собой всегда беруши, шоры для глаз, и я прошу организаторов — дайте мне какую-нибудь комнату, да хоть угол, если это ДК или театр… Я могу спать даже на сдвинутых стульях, главное — принять горизонтальное положение и тепло укрыться. Второй вариант. Всегда с собой вожу не спиртовую настойку женьшеня. 30 граммов такой настойки дают силы, чтобы сыграть спектакль, а потом можно лечь и выспаться».

Перед сном надо обязательно принять горячий душ и выпить теплого молока с медом, уверена актриса, — это поможет более крепко уснуть, а значит, быстро выспаться. Есть у нее и другие секреты:

«Если бессонница или нет возможности поспать — у меня всегда с собой шерстяные носки, если это не летом, конечно, и теплая шапочка. Я отключаю телефоны, вставляю беруши, закрываю глаза и просто сижу тихо. Не трачу свою «внутреннюю батарейку» ни на разговоры, ни на чтение, ни на телевизор. Как говорят китайцы: «Не можешь спать — лежи, не можешь лежать — сиди с закрытыми глазами в тишине и в темноте».

«Две ложки красной икры помогают быстро прийти в норму»

А как поступает Оксана Сташенко, если не получилось отдохнуть, а нужно играть спектакль?

«Я никогда не пью кофе перед спектаклем, — ответила актриса. — Позволяю себе только утром одну большую — 500 мл — чашку кофе. Если нужно взбодриться — пью черный листовой чай и ем черный шоколад. Если есть возможность — можно съесть две столовые ложки красной икры (мы часто бываем на Дальнем Востоке, я там научилась). Вообще хорошо съесть что-то соленое: это помогает прийти в норму. Но ни в коем случае я не ем жирную пищу, когда устала. Не ем углеводы, потому что вся сила организма тогда будет тратиться на их переработку. Отличные продукты для восстановления — квашеная капуста, зеленые яблоки, любые цитрусовые (только натуральные, не соки!) и салат из водорослей. Все это прекрасно восстанавливает силы. Орехов немножко можно съесть. Или семена. Дома у меня всегда есть льняное семя, а если я на гастролях — можно купить в супермаркете. Но все же главное — это сон!».

Врач-сомнолог: «Отсыпание» на выходных вредно»

Чем опасно хроническое недосыпание? Можно ли компенсировать недосыпание в течение недели долгим сном в выходные? С этими вопросами мы обратились к специалисту — врачу-сомнологу Елене Царевой.

«Даже однократное «отсыпание» на выходных смещает биоритмы, — пояснила специалист. — Соответственно, мы теряем работоспособность, мы теряем защитные функции организма, — такие как иммунитет, например, мышечную память. Процессы запоминания замедляются. Кроме того, если это повторяется регулярно, то формируется хронический десинхроноз, то есть хронический сбой биоритмов. А в длительной перспективе это ведет не только к повышению артериального давления, язвенной болезни желудка, но и к более серьезным заболеваниям — сердечно-сосудистым осложнениям, повышению риска онкологических заболеваний. Так что «святое» желание отоспаться на выходных может иметь самые негативные последствия. Согласно статистическим исследованием, этим желанием грешит каждый второй житель большого города. Надо помнить о том, что нарушение ритма сна повышает риски депрессии в несколько раз, повышает употребление кофеина, табачных изделий, алкоголя, а значит — неизбежны последствия».

«Недосыпающий постоянно человек становится опасным для себя и для окружающих»

Также мы обратились за советом — как быть работающим людям? Привыкать к неизбежному для жителей мегаполиса ритму, то есть приучать себя спать по 5 часов в сутки и отказываться от намерения отоспаться в выходные?

«В этом случае можно рекомендовать вставать в одно и то же время, — ответила Елена, добавив, что люди бывают разные — кому-то требуется 6 часов в сутки, чтобы выспаться и чувствовать себя бодрым, а кому-то необходимо 9 часов непрерывного сна. Это все очень индивидуально. Если дефицит сна есть, его можно восполнить, сохранив при этом биоритмы. То есть время пробуждения сохранить прежним, встать, как обычно, потом, например, позавтракать, а после завтрака — «доспать», добрать свою норму».

То есть, по рекомендации врача-сомнолога, гораздо полезнее для организма, если вы в выходной день проснетесь в обычное время, а потом, в течение дня, приляжете отдохнуть. Такой «тихий час» помогает восстановить силы, не нарушая биоритмы.

«Если формируется дефицит сна более 8 часов, то человек становится опасным для себя и для окружающих, — добавила Елена. — То есть рано или поздно досыпать придется. Другой вопрос — как и когда. Если спать в выходной до обеда, — это гораздо хуже, чем встать в обычное время, а потом прилечь днем».

Мы желаем нашим любимым артистам и читателям поменьше уставать и хорошо высыпаться!