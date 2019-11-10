«Нравоучения вплетает даже в рецепты масок»: читатели – о книгах Тины Канделаки

Глядя на эту женщину и зная обо всех ее проектах, в голову неизменно приходит два вопроса: как ей удается сохранять настолько цветущий вид и как она все успевает?

Работоспособности, энергии, трудолюбию Тины можно позавидовать. Видимо, это дается при рождении и развивается впоследствии, – недаром сама Тина в интервью не раз повторяла, что главное для нее – железная дисциплина.

А что же с потрясающим внешним видом? Канделаки настолько часто задавали этот вопрос, что она решила написать книгу – «PRO лицо». Кроме этой книги, у нее есть и другие. О чем они?

«PRO лицо»: «пустая, никчемная книга» или «сборник ценных советов»?

Тема книги – секреты поддержания естественной красоты кожи и волос. Канделаки пообещала читателям, что ее советы помогут убрать следы старения или хотя бы замедлить эти процессы, а значит – каждая прочитавшая книгу женщина сможет выглядеть более молодо, свежо и привлекательно.

Оправдались ли надежды купивших «PRO лицо»? Реакция читательниц – самая разная.

«Абсолютно пустая книга, переполненная самолюбованием автора. Ни одного полезного практического совета, кроме призывов вести здоровый образ жизни. Было бы честно назвать ее «Тина о себе», «Полное разочарованние и пустая трата времени, лично для меня там нового ничего нет, об этом пишут везде…» — пишут недовольные дамы, разочарованные покупкой.

Однако другие читательницы пришли в восторг от произведения Тины и не скупятся на слова благодарности:

«Скажу честно, ничего нового для себя я не открыла, но все знания наконец-то поданы не порционно, а структурированно, информация разложена по полочкам, без лишней воды. Причём её методика и действительно легко применима к жизни буквально любого человека, независимо от финансовых возможностей и возраста. Считаю, это должно стать настольной книгой каждого, кто ухаживает за собой». «Некоторые вещи для меня были открытием, что-то я уже знала давно, но в целом эта книга представляет собой сборку ценных советов, лаконично изложенных лёгким слогом. Полезно почитать всем, независимо от пола и возраста». «Честно, без доверия отнеслась сначала к трудам известной телеведущей, мол, с её-то деньгами… Оказалось, скромный бюджет – вообще не препятствие в уходе за собой. Уже искушённая разными методиками, именно из этой книги я узнала действительно много новых вещей, о которых нигде не говорят. Даже скорее я бы назвала это «руководством», «концентратом полезной информации», тезисно расписанной и разложенной по полочкам».

Тине в самом деле удалось четко структурировать те сведения, которые, так или иначе, известны всем. Эта книга, возможно, не «открытие Америки», зато с ее помощью можно наконец-то начать ухаживать за собой правильно и систематически, начиная прямо с сегодняшнего дня.

«Быть Тиной Канделаки, или Конструктор красоты»

В этой книге известная телеведущая отвечает на вопросы – как у нее получается сохранять молодость и красоту, энергичность и жизнерадостность? Наверное, при взгляде на эту женщину у многих возникают подобные вопросы.

Все, что до сих пор Тина иногда рассказывала в интервью, все эти крупицы ценной информации, наконец-то систематизированы и собраны в одну книгу. Здесь – все ее секреты и хитрости, помогающие телеведущей всегда выглядеть молодой и неотразимой.

И снова – противоречивые отзывы:

«Львиную долю сего произведения составляет жизнеописание автора: его творческий путь, карьера, муж, дети и нравоучения, причём они вплетаются даже в рецепты масок». «Как ни странно, я меньше всего полезного ожидала от этой книги, а на самом деле она оказалась мне очень полезной в одном вопросе: диетологии и питании». «Честный рассказ, как из обычного среднего материала, приложив при этом ежедневные усилия, получить отличный результат. Книга реально мотивирует».

«Первая энциклопедия для самых умных»

Конечно, и раньше у нас в стране издавались детские энциклопедии. Но в этой – авторства Тины Канделаки – сведения о животных и растениях, о том, как устроено наше тело, об открытиях и изобретениях изложены настолько легким и доступным языком, что книгу с удовольствием прочитают даже дошкольники.

Отзывы об этой книге – самые лестные:

«Многие из вас еще помнят, как телеведущая Тина Канделаки вела в эфире программу «Самый умный». В основу этой чудесной книги и вошли всесторонние и всеобъемлющие энциклопедические статьи обо всем на свете, причем написаны талантливо простым доходчивым языком, без излишних заморочек». «На самом деле так и есть, я для себя почерпнула из этой книги очень много, а уж ребенок — и того больше, эта книга — не на один день, а надолго».

Мы поздравляем Тину Канделаки с днем рождения, благодарим за интересные и полезные книги и желаем новых амбициозных проектов и удачи в их реализации!