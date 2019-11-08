«Любовь к себе сильнее всего»: почему Ален Делон хочет убить собственного пса

8 ноября исполняется 84 года со дня рождения Алена Делона – одного из самых красивых мужчин планеты. Тридцать лет он удерживал этот титул, а теперь его могут запомнить лишь как злобного старика.

Казалось бы, что может быть хуже, чем инсульт? Оказывается, бывает и такое. Это когда твой ребенок выкладывает на всеобщее обозрение фотографию с больничной койки, а зоозащитники недоумевают, как можно убить свою собаку.

Всю свою жизнь красавчик Ален Делон был в центре внимания. Даже когда он еще только появился на свет, его маме пришлось отбиваться от любопытных и восторженных мамочек. «Смотреть можно, трогать – нельзя!» — было написано на клочке бумаги, прикрепленном к коляске.

Каждый старался подержать на руках «на удачу» родившегося идеального ребенка. В конце концов, ребенка забрали органы опеки, рассудив, что ему некоторое время полезно будет пожить подальше от такого внимания.

Неизвестно, чем руководствовалась высокая комиссия, изымая ребенка из семьи. Ведь его красота последовала за ним. Алену завидовали, подстерегали, били, ему пришлось много драться, защищая свою честь. Видимо, тогда и произошло первое разочарование Делона в человечестве.

Ален Делон носил широкие армейские куртки с огромными внутренними карманами – удобно было за пазухой отогревать подобранных на улице в холодное время года щенков.

Это не рисовка и не легенда для журналистов: сохранилось множество фотографий того времени, подтверждающих увлечение Делона спасением бродячих собак.

Парнишка вырос в принципиального, но мягкого красавца-мачо

Женщины пытались привязать его к себе всеми силами, в том числе, древним способом: ребенком. Но ограничивать свою свободу из-за решения женщины Ален не хотел.

Нападки на его свободу возникали не один раз: по его адресу приходили судебные повестки и ему снова и снова приходилось обороняться.

Надо сказать, что Ален вовсе не горел желанием признавать своих детей и, к тому же, принимать их под свое денежное папкино крылышко. Его недоверие к женскому полу только росло. Ему казалось, и небеспочвенно, что женщины рядом с ним даже не видят в нем человека, прилипнув сначала к красавцу, а потом к его деньгам.

Ален все больше отдалялся от людей. В одном из интервью он рассказывал, что человек подвержен соблазнам, а вот животные, особенно собаки, любят необъятной, безусловной любовью.

В конце разговора Делон поблагодарил собак, все время интервью составлявших актеру компанию, и удалился вместе с ними. Журналист тогда написал о том, что знаменитый актер смешно сюсюкал с питомцами.

Странное поведение, скажете вы. А вот собачники понимают Делона полностью.

Кинолог: «Делон все правильно делает»

Кинолог Анна Барятинская рассказала порталу Teleprogramma.pro про общение людей с собаками:

«Чем больше говоришь с собаками, чем больший словарный запас используешь в общении с ними, тем больший отклик можно получить. Метисы, которых всю жизнь подбирал Ален Делон, часто более сообразительны, нежели породистые собаки – скажем так: «свежие» комбинации генов часто дают неожиданный результат. А сюсюканье, ну что же —это только со стороны выглядит глупо. На самом деле, большинство из нас дома в самом тесном кругу имеет свои домашние прозвища. И, придя с работы, из Анны Александровны превращаешься в «Зяа-а-ай!» Так что нормальный мужик этот Делон, все он правильно делает. Даже если собака не обучена и подобрана на помойке, она все равно распознает интонацию, с которой ты к ней подошел».

Певица Анастасия: «Не может быть плохим человек, который любит собак»

Владелица пяти собак, певица Анастасия, тоже согласна с кинологом:

«О-о-о, Ален Делон! Красавец, и как человек – тоже красавец. Не может быть плохим человек, который любит собак. Да еще так, как любит Ален Делон! Конечно, его отношения с женщинами, с детьми – все говорит о его нелюбви к людям! Видимо, люди ему где-то насолили так, что уже невозможно их прощать. А животные – они же любят просто так, ни за что, просто потому что любишь их ты. Я прекрасно понимаю, что Алена могли просто «достать». Как говорят: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Ален Делон жил в бешеном ритме, всегда был в центре внимания. И какие предательства он познал за это время – мы можем только догадываться. Немудрено, что он ушел от людей к собакам».

Илона Броневицкая: «Любви и заботы может хватить на всех»

А вот певица Илона Броневицкая не разделяет точку зрения актера и не делит любовь на части.

«Любовь – неделимое чувство. У меня приют для собак, дети, внуки, и на всех хватает любви и заботы. Если ты любишь собак, это не значит, что на это количество любви ты меньше любишь дочь. Напротив: если ты кого-то любишь, то любовь преумножается. Собаки людям не мешают. Так что если Ален Делон любит животных, значит он – хороший парень».

Любовь бывает чрезмерной

Год назад Ален Делон отметил в своем завещании странную и очень жестокую вещь. Актер изъявил желание усыпить своего любимого пса, если Делону придется умирать первым. Актер выразил желание держать умирающую собаку на руках, чтобы она ждала его «на той стороне».

Ален Делон уверен, что это будет более гуманным, нежели то, что собака будет мучиться от тоски по хозяину, оставшись на свете этом. Он не может даже предположить, что любовь к жизни может быть сильнее, чем любовь к Алену Делону.

Что же. Пока Ален Делон жив, жива и его собака. Так пожелаем долгой жизни красавцу-актеру.

А что думаете вы: похоже на любовь желание убить здоровую, сильную, молодую трехлетнюю бельгийскую овчарку? Или это просто старческий маразм?