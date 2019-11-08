Звездные истории

«Хватает любви друг к другу»: семья Олега Меньшикова – жена и йоркшир Нафаня

Люди любопытны по своей природе, так что до тех пор, пока актер востребован, в его замочной скважине всегда будет торчать чей-то глаз. Олегу Меньшикову приходится с этим жить. 8 ноября популярный артист отмечает свой день рождения.

«Хватает любви друг к другу»: семья Олега Меньшикова – жена и йоркшир Нафаня
Художественный руководитель театра, режиссер, актер Олег Меньшиков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Когда человек выбирает профессию часовщика, он знает, что большую часть времени будет проводить в тишине и одиночестве. Но если человек пришел в кино и театр – он должен быть готов к повышенному интересу со стороны почитателей.

И все же есть люди, о которых почти ничего не известно. Они умеют обходить папарацци, не влипают в скандалы, избегают ток-шоу, не дают интервью и не потворствуют слухам. Одним из таких людей стал Олег Меньшиков. А точнее, Олег Меньшиков и его жена Анастасия.

Художественный руководитель театра, режиссер, актер Олег Меньшиков. Фото
Художественный руководитель театра, режиссер, актер Олег Меньшиков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Это несоответствие выбора публичной профессии при закрытости характера показалось нам настолько странным, что мы решили побеседовать со специалистом в области психики, врачом-психиатром Дмитрием Клевцовым.

«Человек может быть очень известным, но очень закрытым. И когда он вступает в брак, образует семью, просто важнейшим условием будет не выносить сор из избы.

Если он найдет человека с такой же позицией – это будет совершенно счастливая семья. И неважно, известен партнер или не известен», — рассказал доктор порталу Teleprogramma.pro.

Олега Меньшикова знает любой театрал или любитель советского и российского кинематографа. Это сейчас Меньшиков – худрук театра Ермоловой. А когда-то он был любимым Костиком из «Покровских ворот», воплощением юности и озорства в мире странных взрослых людей.

Многие всерьез думают, что актер и в жизни такой же легкий и искрометный, рубаха-парень и душа-человек. Но, как оказалось, все совсем не так.

Меньшиков – совершенно закрытый человек

Актёр Олег Меньшиков с Анастасией Меньшиковой. Фото
Актёр Олег Меньшиков с Анастасией Меньшиковой. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Никто из соратников-актеров не может похвастать дружбой с ним. Все отзываются о нем с огромным уважением как о профессионале и большом актере, но никто ничего не говорит о нем как о человеке – пожимают плечами и говорят, что у него практически нет друзей.

У Олега действительно нет дружеских привязанностей, особенно, если речь идет о деле.

Когда в 2012 году его поставили на должность художественного руководителя театра им. Ермоловой, он без сожаления провел чистку рядов, в рамках которой уволил Татьяну Догилеву, невзирая на ее заслуги перед театром и давнее сотрудничество с самим Олегом (еще со времен съемок «Покровских ворот»).

Попутно практически разгромил репертуар театра: из 28 спектаклей «выжили» только 4.

Справедливости ради, стоит заметить, что жесткая политика Меньшикова позволила вернуть зрителя в театр. И хоть перед театром не толпятся люди, спрашивающие о лишнем билетике, но все же заполняемость зала повысилась почти до ста процентов.

Меньшиков поменял жизнь целого театра

Художественный руководитель театра, режиссер, актер Олег Меньшиков. Фото
Художественный руководитель театра, режиссер, актер Олег Меньшиков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Актеры Ермоловского могут сниматься в кино, худрук не препятствует этому. Условия их работы и быта стали более приемлемыми, о чем они сами рассказывают в интервью. А вот о худруке рассказать не может никто.

В личной, внетеатральной, жизни Меньшиков, как его герой чекист Митя из «Утомленных солнцем», закрыт и законспирирован. Причем настолько, что отсутствие информации о личной жизни рождает домыслы.

Личная жизнь Олега Меньшикова – тайна за семью печатями

Актеру приписывали два романа, но оба оказались несостоятельными. Однокурсница Виктория Сорокина эмигрировала в Великобританию, а с Маргаритой Шубиной, актрисой театра Моссовета, якобы просто не сложилось.

Писали, правда, что не просто не сложилось, а Меньшиков вообще перестал замечать женщин. Слухи о потерянной ориентации актер развеял, женившись на молодой актрисе Анастасии Черновой.

Джекпот для простушки

Актер Меньшиков Олег. Фото
Актер Меньшиков Олег. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Приехавшая в Москву из никому не известного поселка Талнах на полуострове Таймыр Настя и сумела поступить в ГИТиС к Александру Збруеву и без труда окончила учебу.

А дальше случилось то, из-за чего одни презрительно кривят губы, говоря о золотой клетке, другие жалеют о загубленной карьере, третьи откровенно завидуют, а четвертые просто недоумевают, как настолько разные люди могут оставаться вместе такое долгое время.

Детей у пары нет, есть йоркширский терьер по кличке Нафаня. Ходили слухи, что Анастасию с мужем видели в перинатальном центре, где занимаются вопросами ЭКО. Но дальше слухов дело не пошло.

«Судя по всему, Меньшиковы могут быть абсолютно счастливы и без детей. Им хватает любви друг к другу и в возрасте Олега уже не хочется ничего менять. И это совершенно нормально.

Но это наше с вами частное мнение – мы ведь не говорили с Настей и Олегом, поэтому это только предположения, основанные на изучении психотипа Меньшикова», — считает психиатр.

Анастасия с Олегом вот уже 14 лет официально муж и жена

Актёр Олег Меньшиков с Анастасией Меньшиковой. Фото:
Актёр Олег Меньшиков с Анастасией Меньшиковой. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Правда, их выходы в свет – редкая удача для папарацци. Настю вообще практически нереально встретить на вечеринке без мужа. Ее никто нигде не видит, она не снимается в кино, не играет в театре, не говорит с журналистами.

«Вы говорите, что в одном из редких интервью Настя пожаловалась на то, что ей бы еще реализоваться как актрисе. Но я могу предположить, что это некая рисовка: все так говорят, значит, и я должна так говорить.

А на самом деле, возможно, (и скорее всего!), Анастасию и Олега все устраивает – просто при всей их закрытости они не все рассказывают», — предположил Дмитрий Клевцов.

Со времени свадьбы Анастасия появилась только в одном телепроекте — это «Танцы со звездами» 2013 года. У нее даже нет страничек в соцсетях. Вот такая нехарактерная в наше время закрытость.

А что думаете вы? Девочка с Таймыра достигла своей цели, выйдя замуж за известного или её амбиции еще дадут о себе знать, и мы увидим игру актрисы Анастасии Черновой? А может быть, это любовь и она, в кои-то веки, победила?

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Анастасия МеньшиковаЛичная жизньОлег Меньшиковтеатр Ермоловой
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«Хватает любви друг к другу»: семья Олега Меньшикова – жена и йоркшир Нафаня
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