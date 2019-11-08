«Хватает любви друг к другу»: семья Олега Меньшикова – жена и йоркшир Нафаня

Люди любопытны по своей природе, так что до тех пор, пока актер востребован, в его замочной скважине всегда будет торчать чей-то глаз. Олегу Меньшикову приходится с этим жить. 8 ноября популярный артист отмечает свой день рождения.

Когда человек выбирает профессию часовщика, он знает, что большую часть времени будет проводить в тишине и одиночестве. Но если человек пришел в кино и театр – он должен быть готов к повышенному интересу со стороны почитателей.

И все же есть люди, о которых почти ничего не известно. Они умеют обходить папарацци, не влипают в скандалы, избегают ток-шоу, не дают интервью и не потворствуют слухам. Одним из таких людей стал Олег Меньшиков. А точнее, Олег Меньшиков и его жена Анастасия.

Это несоответствие выбора публичной профессии при закрытости характера показалось нам настолько странным, что мы решили побеседовать со специалистом в области психики, врачом-психиатром Дмитрием Клевцовым.

«Человек может быть очень известным, но очень закрытым. И когда он вступает в брак, образует семью, просто важнейшим условием будет не выносить сор из избы. Если он найдет человека с такой же позицией – это будет совершенно счастливая семья. И неважно, известен партнер или не известен», — рассказал доктор порталу Teleprogramma.pro.

Олега Меньшикова знает любой театрал или любитель советского и российского кинематографа. Это сейчас Меньшиков – худрук театра Ермоловой. А когда-то он был любимым Костиком из «Покровских ворот», воплощением юности и озорства в мире странных взрослых людей.

Многие всерьез думают, что актер и в жизни такой же легкий и искрометный, рубаха-парень и душа-человек. Но, как оказалось, все совсем не так.

Меньшиков – совершенно закрытый человек

Никто из соратников-актеров не может похвастать дружбой с ним. Все отзываются о нем с огромным уважением как о профессионале и большом актере, но никто ничего не говорит о нем как о человеке – пожимают плечами и говорят, что у него практически нет друзей.

У Олега действительно нет дружеских привязанностей, особенно, если речь идет о деле.

Когда в 2012 году его поставили на должность художественного руководителя театра им. Ермоловой, он без сожаления провел чистку рядов, в рамках которой уволил Татьяну Догилеву, невзирая на ее заслуги перед театром и давнее сотрудничество с самим Олегом (еще со времен съемок «Покровских ворот»).

Попутно практически разгромил репертуар театра: из 28 спектаклей «выжили» только 4.

Справедливости ради, стоит заметить, что жесткая политика Меньшикова позволила вернуть зрителя в театр. И хоть перед театром не толпятся люди, спрашивающие о лишнем билетике, но все же заполняемость зала повысилась почти до ста процентов.

Меньшиков поменял жизнь целого театра

Актеры Ермоловского могут сниматься в кино, худрук не препятствует этому. Условия их работы и быта стали более приемлемыми, о чем они сами рассказывают в интервью. А вот о худруке рассказать не может никто.

В личной, внетеатральной, жизни Меньшиков, как его герой чекист Митя из «Утомленных солнцем», закрыт и законспирирован. Причем настолько, что отсутствие информации о личной жизни рождает домыслы.

Личная жизнь Олега Меньшикова – тайна за семью печатями

Актеру приписывали два романа, но оба оказались несостоятельными. Однокурсница Виктория Сорокина эмигрировала в Великобританию, а с Маргаритой Шубиной, актрисой театра Моссовета, якобы просто не сложилось.

Писали, правда, что не просто не сложилось, а Меньшиков вообще перестал замечать женщин. Слухи о потерянной ориентации актер развеял, женившись на молодой актрисе Анастасии Черновой.

Джекпот для простушки

Приехавшая в Москву из никому не известного поселка Талнах на полуострове Таймыр Настя и сумела поступить в ГИТиС к Александру Збруеву и без труда окончила учебу.

А дальше случилось то, из-за чего одни презрительно кривят губы, говоря о золотой клетке, другие жалеют о загубленной карьере, третьи откровенно завидуют, а четвертые просто недоумевают, как настолько разные люди могут оставаться вместе такое долгое время.

Детей у пары нет, есть йоркширский терьер по кличке Нафаня. Ходили слухи, что Анастасию с мужем видели в перинатальном центре, где занимаются вопросами ЭКО. Но дальше слухов дело не пошло.

«Судя по всему, Меньшиковы могут быть абсолютно счастливы и без детей. Им хватает любви друг к другу и в возрасте Олега уже не хочется ничего менять. И это совершенно нормально. Но это наше с вами частное мнение – мы ведь не говорили с Настей и Олегом, поэтому это только предположения, основанные на изучении психотипа Меньшикова», — считает психиатр.

Анастасия с Олегом вот уже 14 лет официально муж и жена

Правда, их выходы в свет – редкая удача для папарацци. Настю вообще практически нереально встретить на вечеринке без мужа. Ее никто нигде не видит, она не снимается в кино, не играет в театре, не говорит с журналистами.

«Вы говорите, что в одном из редких интервью Настя пожаловалась на то, что ей бы еще реализоваться как актрисе. Но я могу предположить, что это некая рисовка: все так говорят, значит, и я должна так говорить. А на самом деле, возможно, (и скорее всего!), Анастасию и Олега все устраивает – просто при всей их закрытости они не все рассказывают», — предположил Дмитрий Клевцов.

Со времени свадьбы Анастасия появилась только в одном телепроекте — это «Танцы со звездами» 2013 года. У нее даже нет страничек в соцсетях. Вот такая нехарактерная в наше время закрытость.

А что думаете вы? Девочка с Таймыра достигла своей цели, выйдя замуж за известного или её амбиции еще дадут о себе знать, и мы увидим игру актрисы Анастасии Черновой? А может быть, это любовь и она, в кои-то веки, победила?