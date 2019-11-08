Опрос: можно ли женщине «дать леща», как делает Тарасов?

Известный футболист навлек на себя народный гнев высказываниями про «леща», которого может получить его жена. Выясняем, что думают об этом читатели Teleprogramma.pro.

Говорят, что иногда лучше промолчать — сойдешь за умного. К сожалению, известный российский футболист, бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов любит поболтать и из-за этого всё чаще дает людям повод сомневаться в своих интеллектуальных способностях. 32-летний мужчина, отец двух девочек, готовящийся вновь стать отцом, в интервью рэперу T-killah сказал, что женщину можно бить, если она перешла определенную черту.

По словам Тарасова, если женщина не беременна, то за переход «красной линии» она «может сразу получить леща». Слова футболиста очень удивили T-killah и его супругу. Рэпер попытался перевести всё в шутку, однако всё же не стал вырезать этот момент из интервью, которое 6 ноября опубликовал на YouTube.

Не в пользу Тарасова сыграло и признание его бывшей жены Ольги Бузовой о том, что ей приходилось лично сталкиваться с домашним насилием. Теперь на голову мужчину может обрушиться гнев многочисленных борцов с агрессией против женщин, которых хватает и в российском шоу-бизнесе. К примеру, Тина Канделаки уже заявила, что ей «противно даже слышать такое» и призвала всех, кто сталкивается с такими мужчинами, немедленно уходить от них при малейшем проявлении насилия.

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