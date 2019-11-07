«Дегенераты с генами дикости»: Брижит Бардо затравила жителей Французской Полинезии за собачий каннибализм

85-летняя актриса Брижит Бардо подвергла жесткой критике жителей Французской Полинезии за поедание собак. Открытое письмо глава фонда защиты животных адресовала властям территории. Обратившись к верховному комиссару, Бардо заявила – то, что происходит в этом райском месте, она считает варварством, а людей, которые это делают – дегенератами с генами дикости.

Бардо отметила, что во Франции, которая для всего мира считается туристическим раем, не может процветать собачий каннибализм. Что же касается властей, то Брижит уверена – власти активно потворствуют происходящему, иначе не стали бы это игнорировать.

Отметим, что общественность восприняла письмо Брижит в штыки. Местные жители уверены, что такими словами некогда популярная актриса оскорбляет людей. Отрицают в Полинезии и тот факт, что сейчас поедание продолжается, резюмирует francetvinfo.