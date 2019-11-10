«Не в состоянии контролировать поведение»: нарколог – о зависимости Михаила Ефремова

Талант Михаила Олеговича не вызывает никаких сомнений, его поклонники с восхищением и благодарностью снова и снова пересматривают старые фильмы с его участием и с нетерпением ждут новых.

Однако в последнее время, к сожалению, имя Михаила Ефремова все чаще звучит не в связи с новыми ролями, а в связи со скандалами – например, в 2018 году СМИ долго обсуждали его появление на сцене Самарского театра оперы и балета в нетрезвом состоянии. И это – далеко не единственный подобный эпизод.

Врач-нарколог: «Это зависимость от алкоголя»

Мы поинтересовались у специалиста – чем можно объяснить такие проявления, правда ли, что артистам без «горячительного» не обойтись?

Ведь эта профессия подразумевает повышенные эмоциональные нагрузки. Действительно ли людям этой профессии необходимо периодически «разгружать» нервную систему подобными методами?

«Если публичный человек появляется в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушает нормы поведения, то это можно считать признаком зависимости от алкоголя, — уверенно ответил корреспонденту портала Teleprogramma.pro психиатр-нарколог Сергей Полятыкин. — То есть человек не контролирует ни количество выпитого, ни ситуацию. Это называется – «утрата ситуационного и количественного контроля». Многие люди, зависимые от алкоголя, ведут себя именно так. Человек знает о возможных последствиях, но не в состоянии проконтролировать свое поведение».

«Взрослый человек в состоянии сделать выводы и не перешагивать планку»

Но ведь в жизни каждого человека могут происходить такие ситуации, когда он теряет контроль над количеством выпитого…

«Конечно, — подтвердил Сергей Анатольевич, — особенно в молодые годы, когда человек еще не знает, как на него влияет алкоголь. Думаю, что не менее половины граждан могут такие случаи вспомнить, особенно из молодости. Но в принципе взрослый человек, независимый от психоактивных веществ, в состоянии сделать соответствующие выводы и в дальнейшем контролировать как количество выпитого алкоголя, так и свое поведение. Устанавливается какая-то планка, и человек следит за тем, чтобы ее не перешагнуть».

«Это поиски оправдания»

Может быть, для актеров алкоголь – способ снять стресс или стремление уйти от реальности? Раз уж мы говорим о тонкой душевной организации тех, кто выбирает актерскую профессию…

«Это уже поиски какого-то внутреннего оправдания, и неважно – об актере идет речь или о представителе другой профессии, — заверил нас врач. — С одной стороны – да, люди определенных профессий более чувствительные и ранимые. Именно поэтому их поведение на сцене, на экране интересно другим людям, они способны вызывать своей игрой чувство сопереживания, эмоции. Но объяснения вроде «снять стресс, расслабиться» — это уже поиски оправдания своего зависимого поведения. Каждый алкоголик ищет для себя оправдания – «у меня нет работы, поэтому я пью», «нет денег, поэтому я пью», «у меня плохое начальство», «я непризнанный гений», «вокруг одно быдло», «меня не ценят», «я в такой среде, где нельзя отказаться»… Все это – типичные оправдания, независимо от профессии и социального статуса».

Мы искренне надеемся, что Михаилу Ефремову в дальнейшем ничто не помешает радовать зрителей своим талантом, поздравляем замечательного актера с днем рождения и желаем здоровья, удачи и новых ролей!