Звездные истории

Лицо выела собака: коллеги вспоминают Георгиевскую в день ее 105-летия

Актриса из «Большой перемены» 7 ноября могла бы отмечать юбилей.

Лицо выела собака: коллеги вспоминают Георгиевскую в день ее 105-летия
Анастасия Георгиевская в роли Серафимы Павловны. Изображение: к/ф «Большая перемена», 1973 год

7 ноября народной артистке СССР Анастасии Георгиевской могло бы исполниться 105 лет. В этот день коллеги по театру вспоминают, какой актриса была при жизни. Они отмечают, что судьба актрисы из «Большой перемены» складывалась непросто: Георгиевская не помнила родителей, росла она в школе-коммуне. За всю жизнь Анастасия Павловна ни разу не вышла замуж, не родила детей. Смыслом ее жизни была работа — 54 года отдала она МХАТу.

Всю свою жизнь она ютилась в двухкомнатной квартире. Условия жизни народную артистку не интересовали. Многие любили Георгиевскую, знающие ее люди вспоминали, что актриса была подобна тайфуну. Однако и это не уберегло актрису от страшной кончины.

В 1990 году тело народной артистки нашли на полу собственной квартиры. Ее лицо было подчистую съедено собственной голодной собакой. Примерно неделю, по уточнению АиФ, пролежала актриса, пока сотрудники правоохранительных органов не видели причин, чтобы вскрывать дверь. Криминала в смерти знаменитости не нашли, однако кончина Георгиевской до сих пор будоражит умы неравнодушных.

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Лицо выела собака: коллеги вспоминают Георгиевскую в день ее 105-летия
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