Звездные истории

Малышева и Всевышний помогали Началовой избежать смерти

Шокированная собственным состоянием здоровья певица использовала все методы, чтобы излечиться от страшных недугов.

Малышева и Всевышний помогали Началовой избежать смерти
Могила певицы Юлии Началовой. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Страдавшая от подагры Началова рассчитывала на помощь Малышевой и Всевышнего.  Об этом журналистам рассказали друзья Юлии. Они вспомнили, что страдать от сильных болей всеобщая любимица начала еще два года назад – тогда она «буквально сыпалась на глазах».

Ни один из медиков, на которых возлагала надежды Началова, не мог ей помочь. Рассматривая результаты анализов, они хватались за голову – специалисты не понимали, как певица до сих пор держится на ногах. Однажды, посетив передачу, Юля познакомилась с Еленой Малышевой. Ведущая активно оказывала Началовой содействие, советуя, к каким врачам стоит обратиться.

«Собеседник» уточняет, что практически каждые полгода артистка ложилась в клиники, чтобы «прокапаться». Эти процедуры облегчали состояние певицы, но полностью излечить от недугов не могли. За полгода до смерти Началова была у гадалки. Та ей рассказала, что причина ее болей в порче – мол, одна из подруг завидует Юлиной славе.

«Мы ей говорили: «Юля, она не может тебе завидовать! У нее самой все есть! Но Юлька сильно изменилась перед смертью, она никого не слушала! Она была уверена: все неприятности, которые произошли с ней, из-за действия магии», — вспоминает товарищ.

Мужчина вспомнил – незадолго до гибели Началова ездила в Израиль и обращалась к Всевышнему с просьбой ей помочь, однако спасти ее так и не удалось.

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Малышева и Всевышний помогали Началовой избежать смерти
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