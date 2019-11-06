«Слишком много болтает»: эксперт рассказал о трениях между королевой и Тэтчер

Королева, согласно правилам, не имеет права выказывать свое отношение в главе кабинета министров, однако в мемуарах покойного Кеннета Роуза нашлись занимательные подробности.

О трениях между Елизаветой II и Маргарет Тэтчер слухи ходили давно. Окружающие судачили, что между двумя женщинами нет симпатии, но королева на людях никак это не показывала.

Поговаривали, что Ее Величество, порой, под благовидным предлогом отменяла еженедельные встречи по средам с главой кабмина, идя в разрез с традициями.

Теперь же выяснилось, что королева действительно недолюбливала «железную леди». В дневниках покойного королевского эксперта Кеннета Роуза, который умер в 2014 году, были обнаружены доказательства этой неприязни.

Об этом королева обмолвилась как-то в беседе с одной из помощниц Тэтчер.

Когда Ее Величеству сообщили, что ее ожидает премьер министр, королева со вздохом произнесла: «Она задерживается слишком надолго и слишком много болтает».

«Она слишком долго жила в окружении мужчин», — добавила королева.

В другой раз, во время одной из своих садовых вечеринок, Елизавета II специально ушла на другой конец комнаты, чтобы избежать общения с Маргарет. Когда Тэтчер выразила желание проститься с королевой, ее просьбу «не услышали», пишет Mirror.