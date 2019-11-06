Звездные истории

«Слишком много болтает»: эксперт рассказал о трениях между королевой и Тэтчер

Королева, согласно правилам, не имеет права выказывать свое отношение в главе кабинета министров, однако в мемуарах покойного Кеннета Роуза нашлись занимательные подробности.

«Слишком много болтает»: эксперт рассказал о трениях между королевой и Тэтчер
Маргарет Тэтчер. Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com

О трениях между Елизаветой II и Маргарет Тэтчер слухи ходили давно. Окружающие судачили, что между двумя женщинами нет симпатии, но королева на людях никак это не показывала.

Поговаривали, что Ее Величество, порой, под благовидным предлогом отменяла еженедельные встречи по средам с главой кабмина, идя в разрез с традициями.

Теперь же выяснилось, что королева действительно недолюбливала «железную леди». В дневниках покойного королевского эксперта Кеннета Роуза, который умер в 2014 году, были обнаружены доказательства этой неприязни.

Об этом королева обмолвилась как-то в беседе с одной из помощниц Тэтчер.

Когда Ее Величеству сообщили, что ее ожидает премьер министр, королева со вздохом произнесла: «Она задерживается слишком надолго и слишком много болтает».

«Она слишком долго жила в окружении мужчин», — добавила королева.

В другой раз, во время одной из своих садовых вечеринок, Елизавета II специально ушла на другой конец комнаты, чтобы избежать общения с Маргарет. Когда Тэтчер выразила желание проститься с королевой, ее просьбу «не услышали», пишет Mirror.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елизавета IIМаргарет Тэтчеробострение отношений
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Слишком много болтает»: эксперт рассказал о трениях между королевой и Тэтчер
Интересно?
Поделись с друзьями: