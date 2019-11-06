Звездные истории

Всем смертям назло: Маркл серьезно настроена рожать второго наследника в США

В случае беременности герцогиня Сассекская хочет уехать в Лос-Анджелес, чтобы быть в окружении друзей.

Всем смертям назло: Маркл серьезно настроена рожать второго наследника в США
Меган Маркл. Фото: ALPR/AdMedia

Источники, близкие к Меган Маркл, заявили, что она больше не собирается проходить через те же испытания, которые выпали на ее долю во время первой беременности. По их словам, она чувствовала себя «одинокой» и «полностью изолированной», когда ждала Арчи.

Теперь же герцогиня Сассекская повторения подобного не желает и уедет в Лос-Анджелес, где у нее живет семья и друзья. По сообщениям некоторых таблоидов, Меган и Гарри уже подумывают о втором малыше.

«Меган уже сказала друзьям, что собирается рожать второго малыша в Лос-Анджелесе, где родилась и росла сама», — заявил инсайдер.

«Второго ребенка она хочет вынашивать там, где ее любят. Ей все равно, что она нарушит традиции — Меган собирается поступить по-своему всем смертям назло», — добавил источник.

За подобное решение Маркл «по головке» точно не погладят. То, что она не захотела показывать Арчи на ступеньках роддома, уже вызвало ропот, а когда еще и крестины были проведены за закрытыми дверями, то тут уж буря разразилась нешуточная.

Однако новое решение грозит, по всей видимости, вызвать настоящий цунами, пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременностьКоролевская семьяМеган МарклРоды
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Всем смертям назло: Маркл серьезно настроена рожать второго наследника в США
Интересно?
Поделись с друзьями: