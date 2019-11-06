«От судьбы не уйдешь»: Киану Ривз десять лет дружил с Александрой Грант, а потом влюбился

Судьба несколько раз сталкивала актера с эксцентричной художницей. И вот очередная встреча в прошлом году оказалась для них обоих роковой.

Киану Ривз — не типичный голливудский актер-красавчик.

Он не крутит громкие романы с фотомоделями. Зато много лет является основателем фонда помощи раковым больным, жертвует деньги организации по защите животных. Да и вообще живет скромно, ездит на метро и никогда не отказывается сфотографироваться с фанатами.

Александра Грант — искусствовед с особым взглядом на мир.

Их история любви — еще одно доказательство, что от «судьбы не уйдешь»: на протяжении десяти лет жизнь их сталкивала так много раз, пока оба не смогли разглядеть друг в друге свои «вторые половинки».

Впервые они увидели друг друга в 2009 году. Ривза сразу привлекла эта необычная женщина. Грант родилась в еврейской семье в Огайо, но надолго в Штатах не задержалась. И вместе с родителями все детство колесила по миру — Испания, Мексика, Франция…

В путешествиях впервые проявился и интерес белокурой девчушки к искусству. Она часами рисовала, лепила скульптуры, писала стихи. К моменту поступления в колледж Александра вернулась в Штаты и выучилась на искусствоведа в Филадельфии.

Грант не закопалась в стопках книг, а сразу начала творить. Её работы выставлялись в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

В 2011 году Александра объединилась с Ривзом для выпуска его книги Ode to Happiness and Shadows («Ода счастью и тени»). Звезда «Матрицы», наслышанный о таланте художницы, предложил ей нарисовать забавные черно-белые иллюстрации.

Рабочие отношения переросли в приятельские, а те со временем — в дружбу. Грант увлеченно фотографировала Ривза в 2016-м на съемках «Джона Уика».

При этом, как рассказывают очевидцы, Александра никогда не теряла дар речи при виде одного из самых знаменитых мужчин планеты. Напротив, она могла спорить с ним часами, доказывая свою правоту.

Как-то в интервью LA Times она рассказала, почему именно ее фотографии звезды привлекают так много внимания. Девушка заметила, что на протяжении всей съемки пыталась представить, будто она «танцует» с Ривзом.

«Я знала, что, если буду передвигать камеру, будто мы танцуем вместе, мы сможем создать эти изумительные оптические иллюзии», — заметила она.

И вот год назад Ривз и Грант вновь объединили усилия, чтобы основать небольшое издательство X Artists Books. В это же время звезда экрана помог подруге выпустить две книги — MOCA Focus и The Artists Prison. Обе так или иначе связаны с искусством.

Любопытно, что пресса и не пыталась уличить пару в романе, так как журналисты были уверены, что Ривз где-то прячет длинноногую красотку-модель. Но именно это и сыграло звездам на руку. Пока все вокруг видели в них друзей, они спокойно продолжали открывать друг друга.

И, наконец, на красной дорожке благотворительного вечера Art + Film в лос-анджелесском музее LACMA они позировали фотографам, крепко держась за руки.

Кажется, Ривз нашел то, что искал так долго все это время. Ведь не зря актер как-то сказал, что «хорошие отношения — это когда два человека опьянены компанией друг друга и в мире все становится хорошо».

К тому же, актер никогда не был в числе ловеласов, так что мы уверены, что он-то уж точно способен на настоящие чувства.

А вы верите, что «одинокому волку» Киану Ривзу подходит такая необычная женщина?