Вы помните? Заворотнюк, Терехова и другие красавицы-актрисы в своих первых фильмах и сейчас

Не секрет, что актрисы, как и остальные женщины, подвержены возрастным изменениям, которые редко кого украшают. Впрочем, у некоторых получается не только сохранять привлекательность, но и становиться еще красивее.

Давайте проследим, как менялись наши известные актрисы со временем – от первых ролей к последним.

Маргарита Терехова

К сожалению, сегодня 77-летняя Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера. Ее дети, защищая право мамы на личное пространство, не показывают ее фотографам и журналистам.

И это правильно: наверняка сама Маргарита Борисовна предпочла бы запомниться своим зрителям молодой и ослепительно красивой.

Анастасия Заворотнюк

Впервые зрители увидели на экране Анастасию Заворотнюк вовсе не в ситкоме «Моя прекрасная няня», как многие думают, а в фильме «Машенька», где она снялась юной 20-летней девушкой.

Сериал про няню Вику начали снимать лишь спустя 13 лет. А последней по времени работой Анастасии стала роль в фильме «Между нами, девочками. Продолжение».

Рената Литвинова

Первой заметной ролью Ренаты Литвиновой стала работа в фильме Киры Муратовой «Увлеченья». С тех пор актриса прошла большой путь как актриса, сценарист, режиссер и продюсер.

Сегодня Ренате Муратовне – 52 года, и около двух лет назад, увидев свою любимицу на спектакле в Большом театре, поклонники ее не узнали – так преобразились черты ее лица. В Сети появились сведения о пластике, к которой прибегла актриса.

Впрочем, на удивительную аристократичность актрисы это никак не повлияло.

Светлана Ходченкова

Пожалуй, самые поразительные изменения произошли с актрисой Светланой Ходченковой. Полненькая «простушка» из фильма «Благословите женщину» за каких-то пару лет преобразилась в утонченную голливудскую диву.

Равшана Куркова

К безусловному таланту Равшаны Курковой прибавьте экзотическую, но при этом естественную красоту восточной женщины.

В кино актриса дебютировала в далеком 1992 году в фильме «Тайна папоротников», тогда ей было всего 12 лет, а в следующий раз появилась на экране лишь спустя 10 лет. Сегодня Равшана Куркова – востребованная актриса театра и кино.

Чулпан Хаматова

Первой работой в кино народной артистки РФ Чулпан Хаматовой стала роль в фильме «Время танцора», в то время ей было 22 года. Спустя год на экраны вышел фильм «Страна глухих», где Хаматова сыграла главную роль.

Шли годы, в активе актрисы появлялось все больше разных ролей, однако поклонники утверждают, что Чулпан Хаматова почти не изменилась.

Юлия Пересильд

Работа в кино началась для юной Юлии Пересильд с сериала «Участок», затем последовали картины «Есенин», «Битва за Севастополь», «Холодное танго», «Черновик», «Зулейха открывает глаза»… Для «Битвы за Севастополь» Юлии пришлось трансформироваться из нежной блондинки в решительную, хотя и хрупкую брюнетку.

Елена Корикова

18-летнюю красавицу Елену Корикову зрители полюбили после фильма «Ха-би-ассы». За прошедшие с той поры годы актриса изменилась до неузнаваемости. По-настоящему знаменитой она проснулась после премьерного показа первых серий «Бедной Насти», где Кориковой досталась главная роль.

Как вы считаете – кто из актрис сумел сохранить настоящую красоту и можно ли вообще это сделать, не прибегая к ухищрениям современной медицины?