Звездные истории

Вы помните? Заворотнюк, Терехова и другие красавицы-актрисы в своих первых фильмах и сейчас

Не секрет, что актрисы, как и остальные женщины, подвержены возрастным изменениям, которые редко кого украшают. Впрочем, у некоторых получается не только сохранять привлекательность, но и становиться еще красивее.

Вы помните? Заворотнюк, Терехова и другие красавицы-актрисы в своих первых фильмах и сейчас
Актриса Маргарита Терехова. Фото: ЭГ/Мелихов Анатолий. Актриса и режиссер Рената Литвинова. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Давайте проследим, как менялись наши известные актрисы со временем – от первых ролей к последним.

Маргарита Терехова 

Кадр из фильма «Здравствуй, это я!», 1965 г.
Кадр из фильма «Здравствуй, это я!», 1965 г.
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1978 г.
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1978 г.
Кадр из фильма «Чайка», 2005 г.
Кадр из фильма «Чайка», 2005 г.

К сожалению, сегодня 77-летняя Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера. Ее дети, защищая право мамы на личное пространство, не показывают ее фотографам и журналистам.

И это правильно: наверняка сама Маргарита Борисовна предпочла бы запомниться своим зрителям молодой и ослепительно красивой.

Анастасия Заворотнюк

Кадр из фильма «Машенька», 1991 г.
Кадр из фильма «Машенька», 1991 г.
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», 2004-2009 гг.
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», 2004-2009 гг.
Кадр из фильма «Между нами, девочками. Продолжение», 2018 г.
Кадр из фильма «Между нами, девочками. Продолжение», 2018 г.

Впервые зрители увидели на экране Анастасию Заворотнюк вовсе не в ситкоме «Моя прекрасная няня», как многие думают, а в фильме «Машенька», где она снялась юной 20-летней девушкой.

Сериал про няню Вику начали снимать лишь спустя 13 лет. А последней по времени работой Анастасии стала роль в фильме «Между нами, девочками. Продолжение».

Рената Литвинова 

Кадр из фильма «Увлеченья», 1994 г.
Кадр из фильма «Увлеченья», 1994 г.

Первой заметной ролью Ренаты Литвиновой стала работа в фильме Киры Муратовой «Увлеченья». С тех пор актриса прошла большой путь как актриса, сценарист, режиссер и продюсер.

Кадр из фильма «Петербург. Только по любви», 2016 г.
Кадр из фильма «Петербург. Только по любви», 2016 г.

Сегодня Ренате Муратовне – 52 года, и около двух лет назад, увидев свою любимицу на спектакле в Большом театре, поклонники ее не узнали – так преобразились черты ее лица. В Сети появились сведения о пластике, к которой прибегла актриса.

Актриса и режиссер Рената Литвинова. Фото
Актриса и режиссер Рената Литвинова. Фото: ЭГ/ Кудрявов Борис

Впрочем, на удивительную аристократичность актрисы это никак не повлияло.

Светлана Ходченкова 

Кадр из фильма «Благословите женщину», 2003 г.
Кадр из фильма «Благословите женщину», 2003 г.
Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный», 2013 г.
Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный», 2013 г.
Кадр из фильма «Остров везения», 2013 г.
Кадр из фильма «Остров везения», 2013 г.

Пожалуй, самые поразительные изменения произошли с актрисой Светланой Ходченковой. Полненькая «простушка» из фильма «Благословите женщину» за каких-то пару лет преобразилась в утонченную голливудскую диву.

Равшана Куркова 

Кадр из фильма «Тайна папоротников», 1992 г.
Кадр из фильма «Тайна папоротников», 1992 г.
Кадр из фильма «Воровка 2. Счастье напрокат», 2002 г.
Кадр из фильма «Воровка 2. Счастье напрокат», 2002 г.
Кадр из фильма «Балканский рубеж», 2019 г.
Кадр из фильма «Балканский рубеж», 2019 г.

К безусловному таланту Равшаны Курковой прибавьте экзотическую, но при этом естественную красоту восточной женщины.

В кино актриса дебютировала в далеком 1992 году в фильме «Тайна папоротников», тогда ей было всего 12 лет, а в следующий раз появилась на экране лишь спустя 10 лет. Сегодня Равшана Куркова – востребованная актриса театра и кино.

Чулпан Хаматова

Кадр из фильма «Время танцора», 1997 г.
Кадр из фильма «Время танцора», 1997 г.
Кадр из фильма «Доктор Живаго», 2006 г.
Кадр из фильма «Доктор Живаго», 2006 г.
Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза», 2019 г.
Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза», 2019 г.

Первой работой в кино народной артистки РФ Чулпан Хаматовой стала роль в фильме «Время танцора», в то время ей было 22 года. Спустя год на экраны вышел фильм «Страна глухих», где Хаматова сыграла главную роль.

Шли годы, в активе актрисы появлялось все больше разных ролей, однако поклонники утверждают, что Чулпан Хаматова почти не изменилась.

Юлия Пересильд

Кадр из сериала «Участок», 2003 г.
Кадр из сериала «Участок», 2003 г.
Кадр из фильма «Битва за Севастополь», 2015 г.
Кадр из фильма «Битва за Севастополь», 2015 г.

Работа в кино началась для юной Юлии Пересильд с сериала «Участок», затем последовали картины «Есенин», «Битва за Севастополь», «Холодное танго», «Черновик», «Зулейха открывает глаза»… Для «Битвы за Севастополь» Юлии пришлось трансформироваться из нежной блондинки в решительную, хотя и хрупкую брюнетку.

Елена Корикова

Кадр из фильма «Ха-би-ассы», 1990 г.
Кадр из фильма «Ха-би-ассы», 1990 г.
Кадр из сериала «Бедная Настя», 2003-2004 гг.
Кадр из сериала «Бедная Настя», 2003-2004 гг.
Кадр из фильма «Шелест», 2016 г.
Кадр из фильма «Шелест», 2016 г.

18-летнюю красавицу Елену Корикову зрители полюбили после фильма «Ха-би-ассы». За прошедшие с той поры годы актриса изменилась до неузнаваемости. По-настоящему знаменитой она проснулась после премьерного показа первых серий «Бедной Насти», где Кориковой досталась главная роль.

Как вы считаете – кто из актрис сумел сохранить настоящую красоту и можно ли вообще это сделать, не прибегая к ухищрениям современной медицины?

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