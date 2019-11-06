Марина Хлебникова: «Всегда хотелось сравняться по качеству музыки с Челентано»

6 ноября отмечает свой день рождения Марина Хлебникова – певица, которая прославилась такими хитами, как «Чашка кофию», «Дожди», «Северная» и многими другими.

Портал Teleprogramma.pro узнал, как сегодня живет Марина Арнольдовна, какую музыку слушает, о чем мечтает и как собирается праздновать день рождения.

«Любой артист – это трудяга. На данный момент у меня концертная деятельность идет. Потом, по окончании сезона, будет небольшая пауза. Буду работать в студии с новым материалом», — поделилась с нами планами исполнительница.

«Я понимаю, что материал должен быть более современным»

На вопрос – какими именно новыми песнями Марина Хлебникова собирается нас порадовать? – певица призналась, что не любит заранее обсуждать это с журналистами:

«Сначала надо его опробовать, сделать, исполнить в живых концертах… И только потом можно будет говорить. Когда загадываешь наперед – получается всегда что-то другое, иногда даже переделывать приходилось несколько раз. В любом случае, это будет работа современная. Мне очень хотелось бы сделать работу в стилистике звучания Хлебниковой – как песни «Северная», «Дожди», «Генерал»… Но я прекрасно понимаю: время идет вперед, и материал должен быть более современным. Сейчас нам предстоит прослушать более тысячи песен. С одной стороны – сейчас многое проще, с другой – по звучанию все иное, и нужно найти какой-то симбиоз. Чтобы создать правильную аранжировку, я слушаю дикое количество современной музыки, начиная от классики и рока и заканчивая рэпом».

«Мне всегда хотелось сравняться по качеству музыки с Челентано»

Мы спросили – кто Марине особенно нравится из зарубежных исполнителей, на кого ей хотелось бы равняться?

«Вы знаете, мне всегда хотелось сравняться по качеству музыки с Челентано, — ответила артистка. – Все его альбомы, все его живые концерты, — это потрясающе! Его фирма – «Клан Челентано» — работает очень профессионально. Это касается и живого звука, и визуальных эффектов. Кроме того, я постоянно слушаю Синатру и не понимаю – в чем его секрет? Слушаю Робби Уильямса, очень многих других исполнителей… Из наших – очень нравится группа «Грот». Это ребята, которые не стесняются говорить о социальных проблемах, которые их беспокоят».

«От меня ждут простого слова, но не пустого»

«Люди сегодня обделены качественной музыкой, — считает Марина Хлебникова. — Особенно у нас. За границей все-таки лучше качество аппаратуры, и качество света… А иногда я захожу на порталы сериалов и разглядываю – вы не поверите! – работы аниме. И думаю – если делать ролик, то кто сможет сделать такой ролик? Один из наших рэперов – Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров – прим. ред.) — сделал видеоряд на Большом театре в Москве, это было потрясающе (выступление рэпера было показано на фасаде Большого театра в рамках фестиваля «Вокруг света» в 2018 году – прим. ред.). И вообще, столько работ интересных… Хочется и то, и это, и еще что-нибудь… Но я понимаю: люди, которые меня слушают, от меня ждут хоть и простого слова, но не пустого».

«Филипп не подстраивается, Филипп диктует»

Некоторые считают, что Филипп Киркоров, который раньше исполнял лирические композиции, сегодня подстраивается под моду. Мы спросили, что об этом думает Марина Хлебникова?

«Я не считаю, что Филипп подстраивается. Филипп диктует! – уверенно ответила певица. — Он работает очень современно, но в то же время сохраняет традиции. Кроме того, он все время костюмирован – перья, стразы, и двести баллов ему за то, что он это делает! Многие исполнители не считают нужным уделять внимание сценическому костюму. А я считаю, что элемент костюма должен присутствовать».

«По музыке 90-х скучают, это надо учитывать»

Марина рассказала о большом туре, который прошел этим летом:

«Мы «прокатили» огромный тур с коллегами. Кай Метов, Сергей Дубровин, в общем, звезды «Дискотеки 90-х». И вы не представляете, с какой любовью зрители пели все эти песни! То есть по этой музыке скучают, и это тоже надо учитывать. Сейчас слушаем огромное количество треков, все это перевариваем… Я не уверена, что все это будет форматом для радио, хотя радио сейчас тоже – неформат, народ в интернете в основном. Мусора тоже хватает… Это даже не мусор, это – кратковременные хиты, которые в топе стоят не год, а, скажем, две недели. И уходят. Сейчас вообще все поменялось. Люди разобщены, и объединить их – нереально. Раньше народ общался, а сейчас все в телефонах… Что сделать, чтобы «человек в телефоне» начал «гуглить» именно тебя? Так что мы с моими музыкантами постоянно ломаем себе головы над этим».

Внешний вид – не главное

Не секрет, что некоторое время назад в сети активно обсуждали внешний вид Марины Хлебниковой: многие отмечали, что артистка сильно похудела и в целом стала выглядеть хуже, чем раньше. Сама Марина, впрочем, объясняет все разницей в мастерстве гримеров, которые готовили ее к эфирам:

«Две съемки проходили с разницей в два дня. Там одни гримеры – там другие. Ты выходишь неподготовленная, кто-то делает видеозахват, потом используют его для какой-то грязной рекламы. Ничего не изменилось, я не поправилась. Похудела – да, ну и что? Те, кто использует неудачные снимки, думают, что людям интересно именно это. А зрители, которые приходят на концерт, думают иначе».

Отвечая на вопросы о своем дне рождения, Марина Хлебникова призналась, что праздновать любит с близкими, с семьей, а потом произнесла хорошие слова в адрес «Комсомольской правды»:

«Комсомольская правда» — издание, которое я считаю одним из своих самых давних друзей. Именно «КП» делала мне самые неожиданные и приятные подарки. В прошлый свой день рождения я отработала, например, два прямых эфира подряд для «Комсомольской правды», и это были лучшие подарки, — ты вроде бы и не работаешь, а тебе звонят люди, чтобы сказать что-то приятное».

«Считайте, что вы мне сделали подарок!»

«Вообще, 80% всего времени в этот день телефон просто разрывается, — добавила Марина. — Самый хороший подарок – это когда ты общаешься с людьми. Вот вы сейчас уделяете мне внимание, в канун моего дня рождения, и мне это крайне приятно, и я хотела бы, чтобы вы об этом написали. Это значит, что я для вас дорога, как человек. Так что считайте, что вы сделали мне подарок!».

Мы поздравляем Марину Хлебникову с днем рождения и желаем ей новых интересных песен, благодарных зрителей и крепкого здоровья!