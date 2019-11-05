Звездные истории

«Я пыталась как могла»: Пелагея поведала о сложностях на пути к позднему материнству

Певица выработала для себя рецепт, как реагировать на нетерпеливые советы родственников.

«Я пыталась как могла»: Пелагея поведала о сложностях на пути к позднему материнству
Певица Пелагея. Фото: КП/Ленц Мария

Пелагея поведала журналистам о сложностях, с которыми сталкивается женщина на пути к позднему материнству. В 2017 году певица впервые стала мамой замечательной дочки Таисии – на тот момент самой Пелагее был уже 31 год, она вышла замуж второй раз.

Артистка рассказала, что подготовка к материнству была для нее непростой. Готовность стать матерью она ощутила еще в 19 лет. Уже тогда Пелагея оказывала сама на себя психологическое давление и мечтала о малыше, однако спустя время бешеное желание продолжить свой род прошло. Вернулось оно лишь тогда, когда артистка поняла – всему свое время.

«Как только я полностью это все отпустила, проработала и сказала, что мне это больше не нужно, пусть будет как будет, Господь понял, что я не буду закрывать этим ребенком какую-то свою дыру в сердце, а все-таки постараюсь вырастить счастливого человека», — рассказала она порталу E1.

Пелагея призналась – ей повезло и с родственниками, ведь те, несмотря на возраст, на нее не давили и не спрашивали, когда же наконец произойдет долгожданное пополнение.

«Они все видели, что я пытаюсь, как могу. Но вообще, у меня очень толерантные родственники», — отметила она.

Тем же, кому с семьей повезло меньше, Пелагея советует не бояться в корректной форме намекать людям на то, что это личное дело каждого.

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материнствоПевицаПелагея
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«Я пыталась как могла»: Пелагея поведала о сложностях на пути к позднему материнству
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