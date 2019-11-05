Звездные истории

Не хуже Пугачевой: как звёзды в 70 лет «зажигают» на сцене

Вдохновившись концертом Примадонны в Минске, корреспондент Teleprogramma.pro вспомнила, кто еще из знаменитостей «ставил зал на уши» в почтенном возрасте. И знаете что? Таких много!

Не хуже Пугачевой: как звёзды в 70 лет «зажигают» на сцене
Алла Пугачева. Фото: КП: Лариса Кудрявцева

Алла Борисовна во время концерта в очередной раз доказала, что погорячилась, заявив об окончании творческой деятельности еще десять лет назад.

Примадонна по-прежнему поет без фонограммы, иронизирует и отчитывает при всех мужа. Как никак, а Галкин-то ее концерт в столице Белоруссии пропустил!

Отплясав два часа на сцене и наевшись вкуснейшего белорусского сала, Алла обещала вернуться, когда ей стукнет 80! Но раз ждать еще десять лет, мы пока вспомнили звездных коллег певицы, которые «зажигали» на сцене или продолжают это делать в том же возрасте.

Майя Плисецкая

Великая русская балерина мечтала танцевать до ста лет! И ее желание почти исполнилось… Свой 80-летний юбилей артистка встретила на сцене. Она исполнила номер «Аве Майя», который для нее поставил Морис Бежар.

А вот за собственное творческое долголетие Плисецкая, как ни странно, благодарила лень.

«Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги», — смеялась она.

Марго Фонтейн

Прима-балерина лондонского Королевского балета Марго Фонтейн в свои 70 с хвостиком выглядела моложе 50-летних. Точеная фигура, идеальная прическа и огромная гардеробная. Марго никогда не повторялась с нарядами.

Любопытно, что британка хотела уйти со сцены еще в 42 года. Однако именно тогда ей предложили поработать с молодым партнёром. Так родился один из легендарных дуэтов мирового балета: Фонтейн – Нуреев. Вместе они танцевали на протяжении десяти лет. А сама Марго танцевала на сцене до шестидесяти.

Тина Тернер

Американскую певицу прозвали «несокрушимой». Наверное, потому что в свои 79 лет она все еще поет и изо дня в день оправдывает собственный титул «королевы рок-н-ролла».

«Если вы заботитесь о себе, неважно, сколько вам лет — 40, 60 или 70, вы всегда будете выглядеть хорошо. В современном мире вы можете позволить себе выглядеть на тот возраст, на который захотите сами», — уверена исполнительница.

Тина Тернер
Тина Тернер. Фото: https://www.instagram.com/tinaturner/

Изо дня в день она доказывает, что «не поддастся старости, пока не постареет». Тернер как и раньше носит блестящие «косухи», сетчатые чулки и скачет на сцене в красных мини-юбках. Почему? Да, потому что она ощущает себя на 18. Ну, а в плохом настроении — на 20 с небольшим.

Валерий Леонтьев

«Казанова» российской эстрады — еще один человек, позабывший о возрасте.

«Если бы мне постоянно не напоминали о том, сколько мне лет, я бы просто забыл. Не люблю юбилеи. Ну не чувствую себя на дату, которую надо отмечать согласно паспорту», — как-то признался артист в интервью «Комсомольской правде».

Говорят, что певцу удается выглядеть на 40, так как он — частый гость у пластических хирургов. Однако сам Леонтьев это опровергает! И если допустить, что морщины артист разглаживает у врачей, то «откуда энергия петь»? Тоже от медиков?

«Тут уж как повезет. Или будешь всю жизнь ныть и стареть, или зажигать до 100 лет», — любит шутить он.

Лев Лещенко

Никто до сих пор не поет также громко и бодро «Прощай», как это делает Лев Лещенко. Свой каждый юбилей он празднует на сцене. Причем залы собирает не меньше «Крокуса» и Большого Кремлевского дворца.

Да, и внешне певцу с военной выправкой и подтянутой фигурой не дать 77 лет. Сам же исполнитель говорит, что «надо жить по совести. А тогда и все остальное будет». Интересно, а с внешностью это правило тоже работает?

Иосиф Кобзон

Иосифу Давыдовичу было 80, когда он в последний раз вышел на сцену. Репертуар Кобзона включал больше трех тысяч песен и каждую он знал наизусть!

«Когда я себя плохо чувствую, я молю Бога, чтобы меня скорее бросили на сцену, и только выйдя на сцену, я понимаю, что я снова жив», — делился певец. А вот главным источником энергии называл жену Нелли и внуков.

Официально у Кобзона семь внуков, однако сам Иосиф Давыдович говорил о десяти, имея в виду также опекаемых им двух дочерей первой жены своего сына Андрея, рождённых ею во втором браке, и внука своей сестры. Именно члены семьи давали ему энергию, чтобы петь. До самых последних дней…

А вы ощущаете свой возраст или «зажигаете», наплевав на него?

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Не хуже Пугачевой: как звёзды в 70 лет «зажигают» на сцене
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