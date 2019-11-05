Звездные истории

Джоли оказалась в смертельной опасности на съемках фильма

Актрису спешно эвакуировали с площадки из-за мины.

Джоли оказалась в смертельной опасности на съемках фильма
Актриса Анджелина Джоли. Фото: КП/Жданов Анатолий

Анджелина Джоли оказалась в смертельной опасности на съемках нового фильма «Вечные». Как стало известно, во время рабочего процесса кто-то из группы обнаружил неразорвавшийся боевой снаряд. Рисковать жизнью Джоли и ее напарника по кадру – актера Ричарда Мэддена («Игра престолов») сотрудники не могли – они спешно эвакуировали актеров из опасной зоны

The Sun отмечает, что на Канарских островах за считанные минуты на место приехали саперы. Осмотрев снаряд, они пришли к выводу, что орудие поражения пролежало на этом месте более 10 лет и не разорвалось. Вероятность, что взрыв произошел бы, если бы объект задели, была очень велика.

«Неизвестно, что могло бы произойти, если бы снаряд не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты приняли необходимые меры», — рассказали сотрудники съемочной площадки журналистам.

Напомним, в 2020 году Джоли появится на мировых телеэкранах в роли Тены в картине «Вечные». Проект станет очередным продуктом от Marvel.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MarvelАнджелина Джолиопасностьфильм «Вечные»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джоли оказалась в смертельной опасности на съемках фильма
Интересно?
Поделись с друзьями: