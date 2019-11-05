Джоли оказалась в смертельной опасности на съемках фильма

Анджелина Джоли оказалась в смертельной опасности на съемках нового фильма «Вечные». Как стало известно, во время рабочего процесса кто-то из группы обнаружил неразорвавшийся боевой снаряд. Рисковать жизнью Джоли и ее напарника по кадру – актера Ричарда Мэддена («Игра престолов») сотрудники не могли – они спешно эвакуировали актеров из опасной зоны

The Sun отмечает, что на Канарских островах за считанные минуты на место приехали саперы. Осмотрев снаряд, они пришли к выводу, что орудие поражения пролежало на этом месте более 10 лет и не разорвалось. Вероятность, что взрыв произошел бы, если бы объект задели, была очень велика.

«Неизвестно, что могло бы произойти, если бы снаряд не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты приняли необходимые меры», — рассказали сотрудники съемочной площадки журналистам.

Напомним, в 2020 году Джоли появится на мировых телеэкранах в роли Тены в картине «Вечные». Проект станет очередным продуктом от Marvel.