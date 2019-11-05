Звездные истории

Убийство, смертельные болезни и эмиграция: судьбы актеров мистического «Зеркала»

Маргарита Терехова, когда-то одна из первых красавиц советского кино, изменилась до неузнаваемости. И дело не только в почтенном возрасте, но и в болезни Альцгеймера. Оказалось, не только Тереховой «отомстила» судьба за съемки в этом знаменитом фильме.

Убийство, смертельные болезни и эмиграция: судьбы актеров мистического «Зеркала»
Маргарита Терехова. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.

Маргарита Терехова прославилась своими яркими ролями в многих фильмах. Миледи в картине «Д`Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта», «Собака на сене»… И, конечно же, необыкновенное, мистическое «Зеркало» Андрея Тарковского.

Надо сказать, трагическая судьба постигла многих актеров, снявшихся в «Зеркале». Что это – совпадение или злой рок? Может быть, затронутая Тарковским тема и то, как он ее раскрыл, пробудили какие-то темные силы?

Об этом можно много спорить долго, однако есть факты.

Маргарита Терехова – болезнь Альцгеймера

Маргарита Терехова. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.
Маргарита Терехова. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.

В «Зеркале» Маргарита Терехова сыграла главную музу Тарковского. Режиссер называл ее «обыкновенной гениальной актрисой»…

Маргарита Терехова. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.
Маргарита Терехова. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.

В 2016 году родные Маргариты Тереховой объявили о диагнозе актрисы – болезнь Альцгеймера. К тому времени уже ходили слухи о ее бедственном положении.

Спустя 2 года сын Маргариты Борисовны признался, что время, когда можно было замедлить процесс, упущено, и теперь речь идет только о достойном уходе за актрисой.

Были собраны деньги на лекарства и сиделок. Как выяснилось, Терехова страдает от коварного недуга вот уже 8 лет. Сын и дочь рассказали в эфире программы «Звезды сошлись» о том, что их мама давно уже не узнает близких, не говорит, и что ее положение продолжает ухудшаться.

Анатолий Солоницын – умер от рака легких. 1982 год

Анатолий Солоницын. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.
Анатолий Солоницын. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.

Актер Анатолий Солоницын сыграл в «Зеркале» Прохожего – эта роль была создана режиссером специально для него.

Через 7 лет после выхода фильма на экраны, участвуя в съемках очередного проекта, Солоницын неудачно упал с лошади и сильно ушиб грудную клетку. Вскоре развился рак легких, погубивший актера в 47 лет.

Анатолия Солоницына не стало в 1982 году. Он известен по ролям в фильмах, вошедших в «Золотой фонд» нашего кинематографа, но его «главным» режиссером стал Андрей Тарковский, снявший Солоницына во всех своих фильмах, кроме «Ностальгии».

Вершиной же творческой биографии Солоницына является главная роль в картине «Андрей Рублев», — именно в образе русского живописца, в монашеской рясе, актер изображен на памятнике, поставленном на его могиле.

Андрей Тарковский – умер на чужбине. 1986 год

Андрей Тарковский. Фото
Андрей Тарковский. Фото: Wikipedia

Нелегкая судьба досталась и гениальному режиссеру «Зеркала» — Андрею Тарковскому. В 1980 году, уехав в Италию для написания сценария к фильму «Ностальгия», уставший от травли со стороны «Госкино» Тарковский принял решение остаться там вместе с семьей.

«По-хорошему» советские чиновники его отпускать не захотели. Тарковский попал в списки «невозвращенцев», его фильмы перестали показывать в СССР. Правда, лишить режиссера советского гражданства не решились.

Зато жители Флоренции объявили его почетным гражданином города, мэр подарил Тарковскому квартиру. Все это, однако, не спасало от тоски по родине…

В декабре 1985 года ему был поставлен диагноз – рак легких, и через год Андрея Тарковского не стало.

Николай Гринько – умер от лейкемии. 1989 год

Николай Гринько. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.
Николай Гринько. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.

Исполнивший роль мастера типографии Николай Гринько был известен очень многими своими работами в кино.

Вспомните хотя бы доброго и мудрого шарманщика папу Карло из «Приключений Буратино» или профессора Громова из «Приключений Электроника». Его дружба с Тарковским началась с их первой совместной работы – фильма «Иваново детство». Потом был «Андрей Рублев», а затем – то самое «Зеркало».

Спустя 15 лет после премьеры фильма Николай Гринько скончался от лейкемии. Ему было 68 лет.

Борис Руднев – убит неизвестными. 1994 год

Борис Руднев. Кадр из фильма «Обвиняются в убийстве», 1969 г.
Борис Руднев. Кадр из фильма «Обвиняются в убийстве», 1969 г.

Сыгравший в таких фильмах, как «Государственная граница», «Хождение по мукам», «Квартет Гварнери», красивый и обаятельный Борис Руднев был востребованным актером. А погиб совсем молодым – в 49 лет.

Поздно вечером актер возвращался домой. На него напали неизвестные и сильно избили. До дома он добрался с трудом, но попросил не вызывать скорую, — надеялся отлежаться. На следующий день Борис Руднев умер.

Александр Мишарин – умер в 68 лет. 2008 год 

Александр Мишарин. Кадр из фильма «Солярис», 1972 г.
Александр Мишарин. Кадр из фильма «Солярис», 1972 г.

Исполнивший в «Зеркале» небольшую роль врача, Александр Мишарин сыграл и нескольких других фильмах, в том числе – в «Солярисе» Тарковского.

Кроме того, он создал более 30 сценариев и пьес (среди них – сценарии «Зеркала» и «Усатого няня»), некоторое время был главным редактором журнала «Россия».

В 2008 году талантливого сценариста и драматурга не стало.

Олег Янковский – умер от рака поджелудочной железы. 2009 год

Олег Янковский. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.
Олег Янковский. Кадр из фильма «Зеркало», 1974 г.

В «Зеркале» Олег Янковский сыграл отца главного героя.

Его имя не нуждается в представлении. Скульптурные черты лица, аристократическая красота и невероятный талант Олега Ивановича сделали его одним из самых любимых и узнаваемых актеров. Его первым триумфом стала роль в киноэпопее «Щит и меч», затем последовали десятки других ролей в кино и театре.

А в 2008 году актеру был поставлен смертельный диагноз – рак поджелудочной железы. Лечение в Германии не помогло. Меньше чем через год Янковского не стало. Он прожил всего 65 лет.

А как вы считаете – существует ли «проклятие» фильма «Зеркало», или все, что происходит с его актерами и создателями, — лишь зловещее совпадение?

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Тэги:

актерыАлександр МишаринАнатолий СолоницынАндрей ТарковскийБорис РудневМаргарита ТереховаНиколай ГринькоОлег Янковский
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Убийство, смертельные болезни и эмиграция: судьбы актеров мистического «Зеркала»
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