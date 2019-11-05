Убийство, смертельные болезни и эмиграция: судьбы актеров мистического «Зеркала»

Маргарита Терехова, когда-то одна из первых красавиц советского кино, изменилась до неузнаваемости. И дело не только в почтенном возрасте, но и в болезни Альцгеймера. Оказалось, не только Тереховой «отомстила» судьба за съемки в этом знаменитом фильме.

Маргарита Терехова прославилась своими яркими ролями в многих фильмах. Миледи в картине «Д`Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта», «Собака на сене»… И, конечно же, необыкновенное, мистическое «Зеркало» Андрея Тарковского.

Надо сказать, трагическая судьба постигла многих актеров, снявшихся в «Зеркале». Что это – совпадение или злой рок? Может быть, затронутая Тарковским тема и то, как он ее раскрыл, пробудили какие-то темные силы?

Об этом можно много спорить долго, однако есть факты.

Маргарита Терехова – болезнь Альцгеймера

В «Зеркале» Маргарита Терехова сыграла главную музу Тарковского. Режиссер называл ее «обыкновенной гениальной актрисой»…

В 2016 году родные Маргариты Тереховой объявили о диагнозе актрисы – болезнь Альцгеймера. К тому времени уже ходили слухи о ее бедственном положении.

Спустя 2 года сын Маргариты Борисовны признался, что время, когда можно было замедлить процесс, упущено, и теперь речь идет только о достойном уходе за актрисой.

Были собраны деньги на лекарства и сиделок. Как выяснилось, Терехова страдает от коварного недуга вот уже 8 лет. Сын и дочь рассказали в эфире программы «Звезды сошлись» о том, что их мама давно уже не узнает близких, не говорит, и что ее положение продолжает ухудшаться.

Анатолий Солоницын – умер от рака легких. 1982 год

Актер Анатолий Солоницын сыграл в «Зеркале» Прохожего – эта роль была создана режиссером специально для него.

Через 7 лет после выхода фильма на экраны, участвуя в съемках очередного проекта, Солоницын неудачно упал с лошади и сильно ушиб грудную клетку. Вскоре развился рак легких, погубивший актера в 47 лет.

Анатолия Солоницына не стало в 1982 году. Он известен по ролям в фильмах, вошедших в «Золотой фонд» нашего кинематографа, но его «главным» режиссером стал Андрей Тарковский, снявший Солоницына во всех своих фильмах, кроме «Ностальгии».

Вершиной же творческой биографии Солоницына является главная роль в картине «Андрей Рублев», — именно в образе русского живописца, в монашеской рясе, актер изображен на памятнике, поставленном на его могиле.

Андрей Тарковский – умер на чужбине. 1986 год

Нелегкая судьба досталась и гениальному режиссеру «Зеркала» — Андрею Тарковскому. В 1980 году, уехав в Италию для написания сценария к фильму «Ностальгия», уставший от травли со стороны «Госкино» Тарковский принял решение остаться там вместе с семьей.

«По-хорошему» советские чиновники его отпускать не захотели. Тарковский попал в списки «невозвращенцев», его фильмы перестали показывать в СССР. Правда, лишить режиссера советского гражданства не решились.

Зато жители Флоренции объявили его почетным гражданином города, мэр подарил Тарковскому квартиру. Все это, однако, не спасало от тоски по родине…

В декабре 1985 года ему был поставлен диагноз – рак легких, и через год Андрея Тарковского не стало.

Николай Гринько – умер от лейкемии. 1989 год

Исполнивший роль мастера типографии Николай Гринько был известен очень многими своими работами в кино.

Вспомните хотя бы доброго и мудрого шарманщика папу Карло из «Приключений Буратино» или профессора Громова из «Приключений Электроника». Его дружба с Тарковским началась с их первой совместной работы – фильма «Иваново детство». Потом был «Андрей Рублев», а затем – то самое «Зеркало».

Спустя 15 лет после премьеры фильма Николай Гринько скончался от лейкемии. Ему было 68 лет.

Борис Руднев – убит неизвестными. 1994 год

Сыгравший в таких фильмах, как «Государственная граница», «Хождение по мукам», «Квартет Гварнери», красивый и обаятельный Борис Руднев был востребованным актером. А погиб совсем молодым – в 49 лет.

Поздно вечером актер возвращался домой. На него напали неизвестные и сильно избили. До дома он добрался с трудом, но попросил не вызывать скорую, — надеялся отлежаться. На следующий день Борис Руднев умер.

Александр Мишарин – умер в 68 лет. 2008 год

Исполнивший в «Зеркале» небольшую роль врача, Александр Мишарин сыграл и нескольких других фильмах, в том числе – в «Солярисе» Тарковского.

Кроме того, он создал более 30 сценариев и пьес (среди них – сценарии «Зеркала» и «Усатого няня»), некоторое время был главным редактором журнала «Россия».

В 2008 году талантливого сценариста и драматурга не стало.

Олег Янковский – умер от рака поджелудочной железы. 2009 год

В «Зеркале» Олег Янковский сыграл отца главного героя.

Его имя не нуждается в представлении. Скульптурные черты лица, аристократическая красота и невероятный талант Олега Ивановича сделали его одним из самых любимых и узнаваемых актеров. Его первым триумфом стала роль в киноэпопее «Щит и меч», затем последовали десятки других ролей в кино и театре.

А в 2008 году актеру был поставлен смертельный диагноз – рак поджелудочной железы. Лечение в Германии не помогло. Меньше чем через год Янковского не стало. Он прожил всего 65 лет.

А как вы считаете – существует ли «проклятие» фильма «Зеркало», или все, что происходит с его актерами и создателями, — лишь зловещее совпадение?