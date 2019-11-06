Пригожин: «Новогодние корпоративы компенсируют звездам убытки за весь год»

Знаменитый продюсер объяснил, почему Лепс и Лобода в декабре берут по 100 тысяч евро за выступление и с чем связана украинско-российская несправедливость.

Близится декабрь. Для кого-то это пора предновогодней суеты с подарками, вечеринок с коллегами, построения планов на новогоднюю ночь, а вот для артистов это самое горячее рабочее время.

Представители отечественного шоу-бизнеса в декабре становятся особенно востребованы – их приглашают на концерты, на съемки праздничных телепередач, и, само собой, на корпоративы.

Именно на таких мероприятиях звезды имеют возможность очень хорошо заработать, особо не напрягаясь. За часовое выступление многие из них получают суммы, которые большинству россиян не заработать и за 10 лет.

Давайте взглянем на предновогодние расценки.

По данным «КП», заказать на свой корпоратив сладкоголосого Николая Баскова или Диму Билана в этом году можно за 50 тысяч евро (3,5 миллиона рублей), более брутальный Григорий Лепс или украинская звезда Светлана Лобода в середине декабря выступят у вас за 100 тысяч евро.

Примадонна нашей эстрады Алла Пугачева еще подумает, соглашаться ли на сделку, но если согласится приехать, ее выступление обойдется вам дороже, чем 20 миллионов рублей.

Откуда же такие сумасшедшие цены? Портал Teleprogramma.pro попытался разобраться в причинах данного явления.

Иосиф Пригожин: «Почему никто не говорит о расходах?»

Кто больше всего понимает в ценообразовании нашего шоу-бизнеса и может объяснить причину высокой стоимости выступления артистов на новогодних корпоративах лучше, чем музыкальный продюсер?

Мы позвонили лучшему продюсеру последнего десятилетия по мнению премии «Муз-ТВ», мужу певицы Валерии – Иосифу Пригожину. И наступили, как оказалось, на «больную мозоль».

«Мне очень не нравится эта странная тенденция нашего времени – что все вдруг начали обсуждать гонорары артистов, что это стало достоянием общественности. Никто не обсуждает, что в Советском Союзе Алла Пугачева и величайшие артисты получали по 40 рублей, иногда даже по 15 рублей, и многие в итоге умирали в нищете. Все говорят о сегодняшних гонорарах. Почему же это происходит? Дело в том, что сейчас профессионал как личность не имеет уже никакой стоимости. У нас имеет стоимость человек популярный, как говорится, «на хайпе».

Продюсер отметил, что сегодня журналисты очень любят считать доходы певцов, музыкантов и прочих артистов, но при этом они забывают об огромных финансовых затратах.

Если выступление стэндап-комиков вроде Гарика Мартиросяна или Гарика Харламова организовать несложно и за счет этого они могут устанавливать не слишком высокие цены на билеты, то певцы этого себе позволить не могут, в противном случае это обернется убытками.

«Для того, чтобы провести концерт, нужно приложить очень много усилий: это реклама, логистика, транспорт, оборудование, свет, звук. У Киркорова, к примеру, одни костюмы сколько стоят. А представьте, сколько стоит целое шоу. Юбилейное шоу Валерии «К солнцу» обошлось нам более, чем в 100 миллионов. Это с расходами, и с продакшном, и с производством, с потрясающими декорациями. 100 миллионов! Как эти деньги отбить?» — задается вопросом Пригожин.

В копеечку влетает и запись хорошей песни, добавил он.

«Сегодня записать песню, в зависимости от того, у какого автора ты берешь, может стоить от 2000 долларов (120 тысяч рублей). Плюс аранжировка и в среднем в 250 тысяч рублей тебе обойдется эта песня. Если мы берем ее у топового автора, то цена может достигать нескольких миллионов.

И неприятно сознавать, что, как и 10-15 лет назад, очень много людей, не умеющих петь, записывает хиты, они «выстреливают» и эти люди ездят на гастроли. И неважно, поют они под фонограмму, или нет», — заявил продюсер.

Декабрьские корпоративы как возможность компенсировать затраты всего года

Иосиф Игоревич предложил вспомнить, какие расходы обычно включает в себя организация концерта, какую примерно сумму тратит на это артист высокого уровня.

«Предположим, мы организуем концерт в Москве. Для того, чтобы сделать рекламу, ты должен потратить 5-10 миллионов рублей. Дальше аренда зала: арендовать зал консерватории вместимостью чуть больше 1000 человек стоит около 900 тысяч рублей, «Крокус» или Кремлевский дворец — 1,3 миллиона рублей. 5% выручки от продажи билетов забирает РАО (Российское авторское общество – Прим. ред.). Нужно также поставить свет, звук и прочее оборудование, которое мы берем в аренду. Цена вопроса – от 600 тысяч рублей. В «Крокусе» на это будет потрачено 1,2 миллиона рублей», — рассказал продюсер.

В других городах России, по словам Пригожина, цены на всё вышеперечисленное будут ниже, но там добавляются и новые траты. К примеру, 4 ноября он и Валерия прилетели в Ростов-на-Дону. Только расходы на авиабилеты в этот раз составили 450 тысяч.

Кроме того, им также нужно было арендовать машину и поселиться в гостинице. Аренда зала в Ростове стоит 250 тысяч и еще примерно 500 тысяч уходит на рекламу. Плюс налоги.

«Мы уже не говорим о стоимости самого артиста, видно, что здесь одни только чистые расходы складываются в очень большую сумму. На протяжении всего года артисты трудятся, вкладывают в это много усилий и средств, но выручка получается небольшая», — пояснил звездный продюсер.

Украинцы отбирают у наших артистов хлеб

Как удалось выяснить порталу Teleprogramma.pro, украинский исполнитель Макс Барских, который согласен выступить в любом городе России, берет за корпоратив 50 тысяч евро наличными. Если оплачивать по безналу, к этой сумме нужно добавить еще 12%.

В команду певца входит 13 человек, и после согласования даты все они будут готовы прибыть из Киева и развлечь народ.

По мнению Иосифа Пригожина, таким артистам, как Барских, играют на руку непростые отношения между нашей страной и Украиной. Политические разногласия повлияли и на возможность артистов зарабатывать. Причем влияние оказалось очень однобоким.

«Это еще один элемент падения спроса на наших артистов – то, что нам нельзя выступать для украинского зрителя, но при этом артисты из Украины в России свободно выступают. И Лорак, и Лобода, и Барских, и все остальные поют здесь как иностранцы и гонорары получают такие же, какие платят западным звездам. А нам нельзя и это очень жестокая несправедливость. Возникает конкуренция, наши артисты сидят без заказов, часть работы, которую они могли бы сделать, забирают себе коллеги из Украины».

Во время кризиса корпоративы стали заказывать реже

Если бы в России было более строгое антипиратское законодательство, и люди покупали бы записи, а не скачивали их бесплатно в Интернете, артистам жилось бы гораздо легче, считает Иосиф Игоревич.

Но этого пока нет, так что певцам, музыкантам и их командам приходится трудиться в поте лица, а выручка всё равно получается небольшая. Иногда спасают именно корпоративы.

«За счет корпоративов артист, наконец-то, получает возможность компенсировать затраты всего года», — сказал Пригожин.

И всё же в последние годы торговля на предновогодней «ярмарке корпоративов» идет не так бойко — кризис дает о себе знать. Снижаются и цены.

Если в 2017 году пригласить на праздник Полину Гагарину можно было за 2,5 миллиона рублей, а спустя год цена выросла на миллион, то к 2019 году осталась прежней — возможно, что 4,5 миллиона за Полину далеко не каждая компания готова выложить.

«Мы чувствуем, что платежеспособность населения упала. Но лично я стараюсь урегулировать экономическую ситуацию, влияющую на стоимость билетов. Мы жертвуем своими гонорарами в пользу зрителя, но мы не можем ставить цену ниже минимума, потому что у нас есть коллектив, и он должен получать зарплату, а она составляет примерно 350 тысяч рублей», — рассказал Пригожин.

Десять лет назад, вспоминает он, спрос был куда больше, чем сейчас.

«Десять лет назад, безусловно, звонков было больше и мы могли за один только декабрь успеть отыграть 57 концертов. Сейчас в декабре у нас получается 10-12 концертов», — сетует наш собеседник.

Однако не все артисты испытывают подобные проблемы. Как мы уже неоднократно писали, музыка из 1990-х, а также современные пародии на нее, сейчас популярны как никогда. И подтверждением тому являются слова руководителя группы «Ласковый май» Андрея Разина.

«Спрос на «Ласковый май» сейчас очень высокий. Никогда такого не было, чтобы я за год вперед продавал концерты времен 1990-х годов. Но сейчас хочу констатировать, что 98 концертов уже проданы, предоплаты внесены, билеты очень хорошо распродаются. «Дискотека «Союз», которую я провожу по городам России, тоже забита битком и я очень рад этому», — рассказал он.

Разин уверен, что спрос будет иметь место, если не наглеть и устанавливать адекватные цены.

«Цены на новогодние корпоративы бывают разные. Юра Шатунов просит 200 тысяч евро. Может быть он это делает специально, чтобы никуда на ездить. Он просит уже 10 лет и за это время еще ни одного корпоратива не продал. Я же прошу 10 000 долларов, успешно продаю корпоративы и на Новый год работаю. Так что если звезды просят огромные деньги, это еще не означает, что им столько согласятся заплатить. Практически все, кто просит много, сидят без работы, а те, кто скромничает и просит небольшие деньги, у них дела идут нормально», — отметил он.

С Андреем Разиным согласен и Пригожин.

«Объявлять артисты могут всё что угодно. Дают им эти деньги или нет – вот главный вопрос. Мы находимся на рынке и каждый здесь имеет право назвать ту цену, которую считает нужной. Я не хочу обидеть ни одного артиста, я понимаю их стоимость и понимаю, что цена в любом случае договорная. Поэтому бить артиста за то, что за его выступление запросили большую сумму, не стоит. Я лично как менеджер подстраиваюсь под настроение людей, и цена варьируется и корректируется в рамках рынка, в рамках актуальности. Отношусь к этому как биржевик и знаю, что такие артисты как Киркоров, Николаев, Валерия – они остаются «золотым фондом» и на них всегда есть спрос», — подвел итог продюсер.

А выступают ли знаменитости на корпоративных вечеринках вашей компании?