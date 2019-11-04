Паттинсон продемонстрирует навыки джиу-джитсу на съемках Бэтмена

Роберт Паттинсон продемонстрирует зрителям навыки джиу-джитсу в роли Бэтмена. Обучать актера азам боевых искусств взялся бразильский тренер Ричард Мачадо. Специалист выложил в Instagram несколько кадров с довольным Паттинсоном и сопроводил их емким комментарием.

«Бэтмен прибывает», — написал он.

На опубликованных кадрах видно, как крепкий Мачадо сначала показывает англичанину несколько приемов, а затем вступает с Робертом в единоборство. Несколько раз Паттинсон оказывался крепко прижатым к полу, но, судя по лицу, очень старался выпутаться из затруднительной ситуации.

Примечательно, что для роли Бэтмена Паттинсону приходится осваивать много новой информации. Так, например, Роберт прочитал огромное количество комиксов DC, чтобы в полной мере понять характер своего персонажа. В свою очередь Роберт пообещал, что добавит в суть персонажа и свое видение.