Звездные истории

Дмитрий Дибров: «В 60 у меня все только начинается!» 

Листаем семейный альбом популярного ведущего, который 14 ноября отметит юбилей.  

Дмитрий Дибров: «В 60 у меня все только начинается!» 
Обложка: Полина Диброва умеет устраивать праздники для мужа и сыновей: 9-летнего Саши, 6-летнего Феди и 4-летнего Ильи. Гостей супруги всегда собирают в своем огромном доме. Фото: КП/Фролов Михаил

В 1983 году Дмитрий впервые женился, через год у него и его супруги Эльвиры родился сын Денис. Денис окончил Институт ТВ и радио, работает режиссером на одном из телеканалов.  

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Первая свадьба Дмитрия Диброва. Фото: Личный архив

«С Денисом мы, к сожалению, не общаемся. Так сложилось», — констатирует Дибров 

Дмитрий Дибров. Фото
Дмитрий Дибров с сыном. Фото: Личный архив

В 1989 году у Дмитрия и его второй жены Ольги родилась дочь Лада. Когда ей было 13 лет, Дибров определил девочку на учебу в элитную школу во Франции. Сейчас Лада окончила университет, живет с мужем в Париже, трудилась на французском телевидении, а сейчас, по словам отца, работает с российскими делегациями, туристами. 

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Дмитрий Дибров со второй женой и дочерью. Фото: Личный архив

Роман Дмитрия с актрисой Дарьей Чарушей длился 6 лет. За это время она переехала из Новороссийска в Москву, выучила несколько языков, окончила ГИТИС, поучилась за границей. Все расходы оплачивал Дибров, который старше Даши на 20 лет.  

Дарья всегда называла Дмитрия ценителем женской красоты: «У его спутницы должна быть большая грудь, длинные ноги и широкие бедра».  

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Дмитрий Дибров и Дарья Чаруша. Фото: Инстаграм

Третья жена телеведущего — Александра Шевченко. Разница в возрасте - 25 лет. Саша — дочь названого брата Диброва из Ростова-на-Дону. Девушка засобиралась в Москву, написала дяде Диме, он ее встретил и влюбился. Поженились быстро, так же быстро — через 10 месяцев —  развелись. Не сошлись характерами! 

Фото: КП/Волосевич Марина
Дмитрий Дибров и Александра Шевченко. Фото: КП/Волосевич Марина

С Полиной Дибров уже 10 лет. В этих отношениях Дмитрий похудел, стал модно одеваться и еще внимательнее следить за последними тенденциями: скоро, например, он открывает серию вебинаров — готовится покорить интернет. Также он не исключает пополнения в семье. «Способность к деторождению — первый признак молодости! — сообщил нам юбиляр. — У меня все только начинается!» 

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Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Личный архив
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Дмитрий Дибров: «В 60 у меня все только начинается!» 
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