Дмитрий Дибров: «В 60 у меня все только начинается!» 

В 1983 году Дмитрий впервые женился, через год у него и его супруги Эльвиры родился сын Денис. Денис окончил Институт ТВ и радио, работает режиссером на одном из телеканалов.

«С Денисом мы, к сожалению, не общаемся. Так сложилось», — констатирует Дибров.

В 1989 году у Дмитрия и его второй жены Ольги родилась дочь Лада. Когда ей было 13 лет, Дибров определил девочку на учебу в элитную школу во Франции. Сейчас Лада окончила университет, живет с мужем в Париже, трудилась на французском телевидении, а сейчас, по словам отца, работает с российскими делегациями, туристами.

Роман Дмитрия с актрисой Дарьей Чарушей длился 6 лет. За это время она переехала из Новороссийска в Москву, выучила несколько языков, окончила ГИТИС, поучилась за границей. Все расходы оплачивал Дибров, который старше Даши на 20 лет.

Дарья всегда называла Дмитрия ценителем женской красоты: «У его спутницы должна быть большая грудь, длинные ноги и широкие бедра».

Третья жена телеведущего — Александра Шевченко. Разница в возрасте - 25 лет. Саша — дочь названого брата Диброва из Ростова-на-Дону. Девушка засобиралась в Москву, написала дяде Диме, он ее встретил и влюбился. Поженились быстро, так же быстро — через 10 месяцев — развелись. Не сошлись характерами!

С Полиной Дибров уже 10 лет. В этих отношениях Дмитрий похудел, стал модно одеваться и еще внимательнее следить за последними тенденциями: скоро, например, он открывает серию вебинаров — готовится покорить интернет. Также он не исключает пополнения в семье. «Способность к деторождению — первый признак молодости! — сообщил нам юбиляр. — У меня все только начинается!»