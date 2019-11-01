Чай с медом и бутерброды: мы заглянули в гримерку звезды Black Star Даны Соколовой

1 ноября состоялся «сольник» самой фактурной артистки Black Star: певицы с невероятно сильным голосом и инопланетной внешностью. До концерта корреспондент Teleprogramma.pro заглянула в гримерку к Дане.

Дане — 23 года, а выступать она начала еще в девять… Конечно, за 14 лет выступлений, переезда из Риги в Москву и подписания контракта с лейблом Black Star певица привыкла ко всему: многочисленным саундчекам, жесткому таймингу и вниманию.

Вот и в день концерта Дана прибыла на площадку в Известия Hall за четыре часа до выхода на сцену.

— Готовиться, — заметила Соколова. И все же девушка нашла пару минут, чтобы показать нам «святая святых» — собственную гримерку.

Оказалось, главная «инопланетянка» и звезда клубов весьма неприхотлива в быту… Дана со своей командой заняла комнату — не больше десяти квадратных метров с зеркальной стеной, чтобы удобно было поправлять макияж.

— Но, если вы хотели застать, как я крашусь, то вы не успели, — посмеялась Дана. — Вот, всю косметику уже упаковала.

— Сама красишься? — спрашиваю я.

— По-разному, — бросает Дана…

— А если перекусить захотите? У вас тут есть что? — продолжаю.

— А ты голодная? — вопросом на вопрос отвечает она.

В гримерке у артистки оказался накрыт небольшой стол — многочисленные нарезки, соки, фрукты, шоколадные пирожные…

— Заварю чай, зеленый с медом. Вот как раз кружечка такая большая, — показывает певица на стакан. Но разливает кипяток и тут же бросается за салфетками вытирать стол: «Я сама, ничего не нужно».

— Нет у меня в райдере ничего такого, — смеется она. — Сами видите: бутерброды, вода.

И правда. По сравнению с тем, какие бывают гримерки у артистов — с отдельными помещения для домашних животных, огромными диванами и душевыми — все выглядит весьма скромно и профессионально. Лишь самое необходимое, чтобы отыграть трехчасовой концерт.

А директор звезды, тем временем, просит меня оставить ребят одних. А еще через пару минут Дана выбегает на сцену. Поклонники, оглушая друг друга, кричат и аплодируют.

— Именно перед этим, самым важным концертом, не пишутся никакие тексты. Не хочется речей. Хочется говорить с вами только музыкой, — сказала Дана после первых песен. Девушка постоянно прерывалась: было видно, что ей хотелось услышать каждого из зала: «А, не слышу! Что вы говорите?». И тут же переключившись на личную беседу, но оставив микрофон, говорит: «да-да, смогу»… А после, вспомнив, что она на сцене, продолжает: «трепетный, душевный момент. Большая ответственность стоять на сцене. На сцене этого большого города».

В один момент Дана достала «Зукус». Так называется книга — сборник стихов ее сочинения.

— Меня часто спрашивают, где взять «Зукус». Вот он, — продемонстрировала девушка дорогую для нее книгу. А вот стих из нее Дана доверила вновь прочитать фанатке. Как, впрочем, и песню «Верность и сила» Соколова предложила спеть вместе с ней…

— Ну что, покричим вместе, — предложила она.

— За победу мы готовы взлетать. Высоко… Высоко!, — ответил ей хором зал словами из композиции.

Следом за Москвой Дана споет уже скоро для поклонников из северной столицы, Краснодара и Ростова-на-Дону.