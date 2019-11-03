Звездные истории

Необъяснимо, но мем: как Сергей Дружко заработал популярность в интернете

Предполагал ли когда-нибудь популярный ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, что огромное количество поклонников обретет, став мемом? Попробуем разобраться в этом в день рождения знаменитости.

Необъяснимо, но мем: как Сергей Дружко заработал популярность в интернете
Сергей Дружко в тв-шоу «Дружко шоу». Кадр из ютуб

Именно так и произошло, когда в 2016 году приятели начали подшучивать над Сергеем. Предметом шуток стала манера Дружко вести передачу. Дело в том, что с 2005 в течение четырех лет Сергей был ведущим достаточно «желтой» передачи на ТНТ.

Инопланетяне, чупакабра, йети, восставшие мертвецы, аномальные зоны, временные петли – обо всем этом ведущий говорил с очень серьезным лицом. Коронные фразочки Сергея разлетались по интернету все шире. В конце концов это доставило неудобства самому каналу ТНТ и паблик, в котором приятели баловались созданием мемов, прикрыли.

Сергей Дружко. Фото
Сергей Дружко. Фото: Инстаграм

Только вот интернет – вещь неукротимая: если туда что попало – пиши пропало, не вырубишь топором. Так произошло и с шутками насчет Сергея.

Не можешь бороться – возглавь!

Сергей обратил шутки в собственные козыри. Его фразы, произнесенные с умным лицом, стали крылатыми, превратились в мемы, подчеркивающие псевдодраматичность происходящего. Более того, появился значок с узнаваемыми чертами Дружко.

В день рождения Сергея, 3 ноября, портал Teleprogramma.pro решил выяснить, что сподвигло Дружко перенести свою деятельности в YouTube.

Сергей Дружко. Фото
Сергей Дружко. Фото: Инстаграм

«Это произошло из-за понимания того, что в сегодняшних реалиях именно YouTube даёт возможность реализовывать почти любые творческие эксперименты. Есть надежда быть услышанным.

Чтобы люди пришли и остались, нужно совпасть со временем, то есть оказаться созвучным с поколением активных пользователей. И быть искренним со зрителем. Мы погрязли во лжи, а люди на генетическом уровне стремятся к истине и справедливости. Поэтому, вполне возможно, что с твоей, пусть субъективной, но правдой, обязательно кто-нибудь согласится», — рассказал ведущий.

Он также поделился тем, чем занимается сейчас:

Сергей Дружко. Фото
Сергей Дружко. Фото: Инстаграм

«Мы прекратили выпускать «Дружко шоу». И я ушёл с одноимённого канала для того, чтобы открыть уже свой Druzhko channel. Пока мы используем эту площадку для отработки новых для нас алгоритмов.

Например, проект «Ночь в музее» — это попытка скрестить «Дополненную реальность» (VR) и видеоконтент. И первые в России, а может и в мире, мы это сделали. Digital-индустрия развивается стремительно и будущее, конечно, за алгоритмами, которые будут помогать, развивать, лечить и развлекать людей.

Поэтому мы в нашей творческой студии Druzhko production самозабвенно придумываем, разрабатываем и реализуем проекты разных digital-направлений. От мобильных приложений до игр в «Дополненной реальности». Всё это ресурсоёмкое удовольствие. Поэтому много времени уходит на поиски и переговоры с потенциальными инвесторами. Но дорогу осилит идущий».

Также мы поинтересовались, как Сергей планирует отмечать свой праздник.

Сергей Дружко. Фото
Сергей Дружко. Фото: Инстаграм

«День рождения, уже по традиции, буду отмечать в Петербурге, в кругу семьи расширенным составом. Самый яркий мой день рождения для всех был, когда отмечали моё шестилетие. Мой папа не смог «достать» подарок, о котором я мечтал. Гости не могли сесть за стол два часа, потому что не могли успокоить именинника», — отметил ведущий.

«Сильное заявление, — сказал бы на этот рассказ Сергей Дружко, — но проверять я его, конечно, не буду». Мы тоже поверим Сергею на слово и просто пожелаем ему всегда быть на слуху. А вот мемом или кем-то другим – это уже решать ему самому.

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Сергей Дружкотв-шоу «Дружко шоу»
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Необъяснимо, но мем: как Сергей Дружко заработал популярность в интернете
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