Пьер Нарцисс: «Артисты MALFA забыли, сколько добра для них сделал Фадеев»

Решение композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева «перезагрузить» лейбл MALFA, отпустив на вольные хлеба абсолютно всех артистов, вызвало удивление как у любителей музыки, так и у всего российского шоу-бизнеса. Как пояснил в одном из интервью сам Фадеев, он делал для этих людей всё, что мог, но отношения между ним и некоторыми исполнителями всё же испортились.

К примеру, певица Наргиз Закирова, которую страна узнала благодаря шоу «Голос» на Первом канале, оказалась для Фадеева исключительно убыточным проектом или, как он сам это назвал, «документальным». За пять лет он потерял на ней 16 миллионов рублей и в итоге из-за разногласия во мнениях с певицей пришлось расторгнуть контракт.

Грустно закончились отношения продюсера и с бывшим обитателем «Дома-2» Олегом Майами, пробившегося в мир музыки именно благодаря Максиму. Олег, как и Наргиз, после нескольких лет сотрудничества начал сыпать в адрес своего шефа не самые лестные высказывания. По слухам, именно эти двое стали теми артистами, которым Фадеев после роспуска MALFA не стал передавать права на их песни. А это серьезный удар, согласитесь.

Пьер Нарцисс сравнил Фадеева с курицей, которая заботится о цыплятах

Есть среди артистов и те, кто не ожидал «ребрендинга» MALFA. К их числу относится один из самых известных темнокожих артистов, выступающих в нашей стране, — выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс. По словам Пьера, Максим Фадеев уже давно выдал ему некую бумагу, дающую ему право и выступать, и петь «Шоколадного зайца».

О своих отношениях с продюсером и своем мнении по поводу происходящего Нарцисс рассказал в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

— У меня никогда не было проблем с Фадеевым, я один из тех, кто работает с ним и кто с ним очень хорошо общается. Некоторым ведь он запрещал исполнять его песни, а я их исполняю до сих пор. Мы общаемся, и я его как раньше уважал, так и сейчас уважаю. Между нами никогда не было конфликтов. У других исполнителей они были, потому что кто-то неблагодарный. Я помню дом MALFA еще в те времена, когда это была маленькая комнатка на территории бывшей фабрики. Всё происходило на моих глазах. Я видел, как он носится со своими артистами. Почему у нас с Фадеевым всё было хорошо? Потому что каждый должен заниматься своим делом. Фадеев – композитор. Он очень добрый и ко всем артистам относится как к своим детям, он создает вокруг себя замечательную атмосферу, и артисты собираются вокруг него, как цыплята рядом со своей мамой-курицей. Все улыбаются, делятся друг с другом хорошим настроением. Проблемы начинаются, когда кто-то из цыплят расправляет крылья, думает, что может что-то делать так же хорошо, но самостоятельно. Когда кто-то начинает думать, что разбирается в этом деле лучше, чем Фадеев.

О том, как Фадеев пришел к решению распустить MALFA и почему именно сейчас, Пьер ничего не знает, потому что еще не говорил об этом с Максимом. В тот день, когда тот сделал заявление, артист ехал в машине и кто-то из друзей прислал ему ссылку.

— Я не знаю, почему он это сделал, но, какой бы ни была цель, он имеет на это полное право. Будь я на его месте, вложив столько сил в Наргиз и остальных ребят, я бы обиделся на них. Я видел, что все свои силы он вкладывал в развитие этих артистов. Если они это не хотят признавать, то они просто неблагодарные. Они были любимцами, у них всё было в шоколаде, а сейчас они говорят, что он плохой. Взять хотя бы Наргиз. Сколько клипов было записано, сколько ее песен стало хитами. Это мечта любого артиста. И сейчас я в шоке от ее интервью.

«Чтобы обидеть Фадеева, нужно постараться»

Собеседник нашего портала рассказал, что Фадеев общается с людьми на равных, так было и с артистами лейбла. Сам Пьер Нарцисс никогда не обращался к нему по имени и отчеству, для него он всегда «Макс» или «Большой брат».

— Мы с ним можем не видеться долгое время, но мы всегда на связи. И если он мне позвонит и скажет, что надо куда-то ехать или лететь, где-то выступить, я всегда готов, не без лишних вопросов. Год или два назад мы вместе летали на Новый год к друзьям. Там были все артисты, и мы с Фадеевым сидели рядом, душевно разговаривали. Он тогда сказал, что я единственный, кто сказал ему «спасибо» за все песни, которые он писал. Все остальные думают, что так и должно быть. Он пообещал, что, если найдет хит лучше, чем «Шоколадный заяц», отдаст его мне. «Жди», — сказал он. И я жду. Свои обещания он всегда исполняет. Вспомните, сколько ждала Темникова прежде, чем попала в Serebro. Она ведь ждала несколько лет, жила всё это время за его счет. А теперь, когда стала знаменитой, она решила, что Фадеев ей не нужен.

больше по теме Ольга Серябкина поставила жирную точку в отношениях с Фадеевым В своем посте певица еще раз подтверждает, что работа с лейблом MALFA подошла к концу.

По словам певца, за годы жизни в России он неоднократно видел, как начальники ведут себя с подчиненными. Однако Фадеев, уверяет он, совсем не такой — ни разу за все эти годы Пьеру не приходилось видеть, чтобы Максим кричал на людей.

— Он сильный человек, и для того, чтобы его обидеть, нужно очень постараться. Но такое может случиться в любом коллективе, когда совместная работа просто не идет. А зачем тогда держать этот коллектив? Не знаю, что в голове у тех ребят, но даже если ты хочешь расстаться, нужно делать это по-хорошему и не забывать, сколько добра для тебя делали. Если время пришло и ты захотел работать отдельно, скажи «спасибо», но не надо портить отношения.

Molly готовится к концертам, а Исайя теперь сам себе продюсер

Напомним, что после того, как пути руководителя MALFA и его бывших подопечных разошлись, продюсер решил, что теперь будет стремиться вывести обновленный лейбл на международный уровень. Он уже начал собирать новую команду, в которую вошли представители самых разных национальностей. Фадеев особо отметил, что не хочет больше работать с певцами и намерен принимать в коллектив тех, кто может писать и музыку, и тексты, и исполнять их.

Что касается бывших представителей лейбла, то сейчас многие с любопытством наблюдают за тем, как они начинают работать уже без Максима. Представитель певицы Molly (Ольга Серябкина) уже подтвердила порталу Teleprogramma.pro, что все запланированные концерты состоятся, об их отмене речи не идет.

Нам также удалось связаться с бывшим певцом MALFA по имени Исайя. Он уже успел создать собственное творческое объединение «Комната 84», где исполняет обязанности создателя, руководителя и продюсера. Певец рассказал, что еще до официального заявления Фадеева был предупрежден о грядущем расторжении контракта и был морально готов к этому.

— На лейбле я был один из немногих артистов, который делает свой материал полностью самостоятельно. От написания текстов до полной записи песни на своей личной студии. Лейбл MALFA служил площадкой для реализации и публикации творчества, а также полного менеджмента. На данный момент мы сконцентрированы на проекте ИСАЙЯ. Мы подготовили материал, сняли клип и в скором времени все покажем, — сообщил артист порталу Teleprogramma.pro.

Как вы считаете, смогут ли бывшие «птенцы» Фадеева выжить в свободном плавании?