Звездные истории

Опрос: можно ли растить детей вегетарианцами?

Актер Хоакин Феникс и его сестры с детства не ели мясо, и выросли здоровыми и талантливыми людьми. А как вы считаете, это скорее исключение из правил, или подобное пищевое поведение действительно более полезно?

Опрос: можно ли растить детей вегетарианцами?
Саммер, Хоакин и Рэйн Феникс - актеры которые с детства были вегетарианцами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказаться ли от употребления в пищу продуктов животного происхождения, либо продолжать есть мясо, объясняя это тем, что «таков закон природы», — личный выбор каждого. Тем не менее, споры на эту тему время от времени ведутся, и 1 ноября они вспыхивают с новой силой, потому что это особая дата — Всемирный день веганства.

В свежем материале от Teleprogramma.pro вы могли узнать о самых знаменитых веганах и о том, что побудило их встать на этот путь. Билл Клинтон, к примеру, перешел на растительную пищу после того, как перенес четыре операции на сердце, Ольга Шелест стала веганом после участия в цирковом телешоу, а Людмила Артемьева решилась на это из-за проблем со здоровьем.

Но больше всего впечатляет, конечно же, история исполнителя главной роли в фильме «Джокер» Хоакина Феникса. Многим это кажется невероятным, но будущий актер осмысленно отказался от мяса в трехлетнем возрасте, когда вместе со всей своей большой семьей побывал на рыбалке и увидел, как умирает рыба. В тот день он, его братья с сестрами, и даже их беременная мать решили больше никогда не есть мяса, и даже родившаяся вскоре сестра Саммер с рождения стала вегетарианкой (молоко матери она пила, но мяса никогда не пробовала).

Критики вегетарианства и веганства, как известно, считают, что маленьким детям подобная диета противопоказана — мол, без белков животного происхождения человек не может нормально расти и развиваться как умственно и физически. Но вот ведь живой пример — гениальный актер, прекрасно развитый умственно и физически Хоакин Феникс, его младшая сестренка Саммер Феникс — актриса, певица, фотомодель и дизайнер, их старшая сестра Рэйн Феникс — тоже актриса и музыкант.

А как относитесь к детскому вегетарианству вы? Считаете ли вы такую диету допустимой для растущего организма? Приглашаем принять участие в анонимном опросе.

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Опрос: можно ли растить детей вегетарианцами?
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