Софико Шеварнадзе, Селена Гомес и другие знаменитости, снимающие свои проекты на смартфоны 

В Яндекс.Эфире стартовало шоу «Просто о сложном». Его автор и ведущая – Софико Шеварднадзе – снимает свои проекты не на профессиональные камеры, а на мобильные устройства.

Интересно, что не только Софико сделала ставку на съемку телефонами, — к этому методу все чаще прибегают многие знаменитости. Почему они так поступают? Что это – стремление сэкономить или попытка развить новейшее направление кино?

Софико Шеварднадзе: «Это дешевле и по качеству очень круто!»

Журналистка утверждает, что разговор с гостем студии под смартфоны помогает создать доверительную обстановку, и люди лучше идут на контакт, раскрываются.

«Мне кажется, что снимать высококачественный художественный продукт довольно просто – на семи айфонах и двух ноутбуках – это круто, это напрямую ложится в смысловую концепцию моей программы. Кроме того, это дешевле, и по качеству очень круто, и мне нравится вся эта технологичность…», — призналась Софико Шеварднадзе.

Селена Гомес: дешевый черно-белый ролик, похожий на домашнее селфи

Совсем недавно американская исполнительница Селена Гомес выложила в своем Instagram отрывок из своего нового музыкального клипа, снятого на смартфон. Сам по себе клип – достаточно традиционен, как и песня, в которой поется о любви. Черно-белые изображения певицы наложены одно на другое, за счет чего достигается интересный эффект.

Ролик больше напоминает домашнее селфи. Селена призналась, что это самый дешевый клип за всю историю ее творчества. Может быть, дешевизна – и в самом деле одна из основных причин такого шага?

Канье Уэст: вдвоем с дочкой на дороге под дождем

Клип на песню Канье Уэста и Пола Маккартни Only One тоже снят не на профессиональную камеру, а на iPhone 6. В кадре – Канье Уэст с маленькой дочкой, они стоят на невзрачной проселочной дороге, под дождем, и все вокруг — унылое и серое… Получилось очень душевное и даже в чем-то интимное видео.

Шон Бейкер снял «Мандарин» и стал первооткрывателем

Это не первый художественный фильм, целиком снятый на айфон, — до него были и другие. Однако именно «Мандарин» (2015), точнее, тот оглушительный успех, который выпал на долю этого фильма, стал бесспорным доказательством: да, качественное кино можно снимать на телефон! Главное – талант.

Шон Бейкер создал трогательную драму о жизни двух транссексуалов, использовав для этого три IPhone 5s и кое-какую вспомогательную технику. При этом, по его собственному признанию, пойти по традиционному пути и снять свой фильм на обычную камеру было бы, конечно, проще, но его привлекала мысль внести свой вклад в новаторские методы.

Стивен Содерберг стал автором фильма «Не в себе»

Режиссер Стивен Содерберг, снимая на смартфон свой триллер «Не в себе» (2018), рассчитывал, что специфическая «картинка» поможет зрителю погрузиться в происходящее более глубоко.

Кроме того, громоздкая камера помешала бы режиссеру подходить к актерам так близко, как это было необходимо для создания доверительной атмосферы. По признанию режиссера, он видит будущее всей киноиндустрии именно в мобильном кинопроизводстве.

Рик Фошейм и его«Беспокойство в голове»

Считается, что «Беспокойство в голове» (2014) — это вообще первый фильм, снятый на мобильный телефон. Режиссер Рик Фошейм решил использовать камеру iPhone, чтобы достоверно показать переживания человека, попавшего в аварию и получившего травму головы. Временами съемка кажется откровенно любительской, однако талант режиссера позволил даже эти недостатки превратить в достоинства.

А вот в России пока интерес к мобильному кино не слишком высок. На фестивали представляют, в лучшем случае, несколько десятков фильмов (на Западе их – сотни, и число все увеличивается).

Как вы считаете – можно ли с помощью простого смартфона снять по-настоящему достойный фильм или клип? Или профессиональная камера не менее важна, чем талант актеров и режиссера?