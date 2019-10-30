Звездные истории

«Запланированные шоу состоятся!»: организатор концертов Фадеева — о закрытии лейбла

30 октября известный продюсер Максим Фадеев неожиданно сообщил о том, что прекращает совместную работу с музыкантами своего лейбла MALFA. Портал Teleprogramma.pro решил прояснить ситуацию.

«Запланированные шоу состоятся!»: организатор концертов Фадеева — о закрытии лейбла
Максим Фадеев. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Интересно, что весь контент при этом музыканты получили от Макса в безвозмездное пользование.

Исключение составили двое артистов, которых Фадеев не назвал. По его словам, с этими музыкантами продюсеру не удалось достичь соглашения, поэтому последуют судебные разбирательства.

Возможно,  этими двумя неизвестными являются Наргиз Закирова и Олег Майами.

Что заставило продюсера, который зажег на небосклоне российской музыки множество звезд, прекратить работу MALFA?

Может быть, проблемы со здоровьем, — буквально на днях сообщалось, что Фадеев перенес сердечный приступ? А может быть, успешный продюсер, видя, что компания постепенно превратилась в масс-маркет, решил переключиться на создание более качественного продукта?

С этими вопросами мы обратились к организатору концертов артистов лейбла MALFA.

«Все заявленные концерты состоятся»

«То, что написал Максим Александрович, — официальное заявление, так что больше я вам ничего сказать пока не могу», — сразу же обозначил свою позицию организатор концертов лейбла Артем Облачко.

Тогда наш корреспондент решила уточнить – состоятся ли все концерты, заявленные на сайте, приедут ли артисты на запланированные гастроли?

«Все заявленные концерты большинства наших артистов состоятся. Концерты Максима Фадеева также будут. Например, Молли активно гастролирует, у нее есть свой концертный директор.

Ольга Серябкина. Фото
Ольга Серябкина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Конечно, мы принимали участие в организации концертов артистов лейбла MALFA. Сейчас произойдет некая реструктуризация относительно гастрольной деятельности многих артистов».

На вопросы о причине происходящего и о том, расторгаются ли контракты с артистами, Артем никаких ответов не дал:

«С чем все это связано – уже дал комментарий генеральный продюсер. Все концерты состоятся, изменения в лейбле никак не повлияют на гастрольную деятельность большинства артистов».

Напоследок мы спросили – можно ли поздравить компанию с происходящими изменениями, ведь, наверное, они принесут много нового и интересного?

«Определенно!» — заверил нас концертный директор.

Пиар-директор Наргиз: «К лейблу мы никакого отношения не имеем»

Певица Наргиз Закирова. Фото
Певица Наргиз Закирова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ольга Рогова, пиар-директор певицы Наргиз Закировой, дала еще более краткий ответ:

«Нам с Наргиз нет смысла комментировать дела лейбла, к которому мы уже никакого отношения не имеем».

Олег Майами: «Не могу давать вообще никакие комментарии!»

Олег Майями. Фото
Олег Майами. Фото Инстаграм

Отказался беседовать на эту тему и Олег Майами:

«Мне все СМИ уже оборвали телефон. Я пока не могу давать комментарии, вообще никакие. Никакой информацией я не обладаю. У меня пока связаны руки, я не могу ничего сказать. Как только появится какая-то информация, я буду готов все рассказать».

Максим Фадеев – один из самых успешных и опытных продюсеров в нашей стране, а значит, все, что он предпринимает в сфере своей деятельности, имеет смысл и должно принести ему новый успех.

Как вы считаете – неужели в ближайшее время нас ждет восхождение новой звезды или новой группы, ради которой Фадеев распрощался с музыкантами MALFA?

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Максим ФадеевОлег МайямиОльга Серябкина
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«Запланированные шоу состоятся!»: организатор концертов Фадеева — о закрытии лейбла
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