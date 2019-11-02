Звездные истории

Не тот оттенок: как жена Зеленского и другие первые лица нарушали этикет

Официальные встречи высшего руководства стран издревле сопровождались строго утвержденным церемониалом. За несоблюдение правил рубили головы и объявляли войны. Но в наше время многое изменилось.

Не тот оттенок: как жена Зеленского и другие первые лица нарушали этикет
Мишель Обама. Фото: EAST NEWS. Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Сегодня все выглядит не так строго, но из-за несоблюдения некоторых пунктов все же может возникнуть недопонимание, из-за которого даже есть риск охлаждения отношений между странами.

Во все времена на правителей пытались воздействовать через их жен

Во время визита в Японию неравнодушные к карьере Владимира Зеленского приспешники предыдущего украинского президента попытались раздуть скандал, в котором действующим лицом стала бы жена нынешнего главы государства. Якобы ее желтое платье оскорбляло императорскую семью.

В Сети появилась информация, что бледно-желтый цвет платья первой украинской леди под запретом при дворе императора Японии. Мол, мало того, что желтый – цвет императоров, так еще и появиться в желтом при дворе – значит заявить об интимной связи с императором!

Интронизация Нарухито на пост императора Японии. Фото
Интронизация Нарухито на пост императора Японии. Фото: ТАСС

Звучит жутковато. И если бы все так и было, действительно мог бы состояться и конфуз, и скандал. Под фотографиями Зеленской на ее страничке в Instagram начали появляться уничижительные комментарии насчет выбора платья.

Какого цвета платье?

А весь смысл был в оттенках. Так что те, кто кичился своим знанием японского этикета и пытался сделать смешной украинскую первую леди, сами сели в лужу.

История запрета на ношение в Японии одежды определенных цветов действительно существовала. Всего таких запретных цветов было восемь. И три из них были оттенками желтого цвета: сумаховый, желто-рыжий и гардениевый.

Но светло-лимонный цвет платья Елены Зеленской полностью вписался в атмосферу церемонии интронизации императора, о чем было сказано в комментарии посольства Японии на их официальной странице в Facebook.

Мало того, сам покрой платья Зеленской гораздо больше подходил традиционному японскому восприятию красоты: немного мешковатое, оно казалось на размер больше, но при этом было четко фиксировано на всех ключевых точках, обеспечивая идеальную посадку.

К слову, Нарапорн, жена премьер-министра Таиланда Чан-Оча, гораздо больше рисковала на этой церемонии: цвет ее платья был гораздо ближе к запрещенному гардениевому. И головной убор на представительнице одной из стран Африки был примерно такого же оттенка.

Пятый Драконовый Король Бутана (да, это официальный титул!) Джигме Кхесар Намгьял Вангчук появился на церемонии в одежде национальных цветов, среди которых желтая накидка – неотъемлемая часть королевского одеяния.

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук с семьей. Фото
Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук с семьей. Фото: Globallookpress

В общем, если бы действительно до сих пор существовал официальный запрет на ношение желтого цвета при императорском дворе, то в ходе церемонии интронизации Япония оказалась бы втянута в мировую войну, не меньше.

Запрет на три оттенка желтого существует, но уже давно стал неофициальным

Это как дресс-код в театре: вроде бы и неприлично приходить в джинсах, но теперь гардеробщик только вздохнет. А вот в начале прошлого века не придерживающийся приличий посетитель был бы изгнан из театра и опозорен в обществе.

Как бы там ни было, а Елена Зеленская выглядела на интронизации «на все сто»

Цвет платья был не запретным, зато был светлым и отражающим суть добрых намерений. Фасон платья был уважительным по отношению к традициям принимающей стороны и полностью импонировал японцам.

Добавьте сюда еще то, что за день до церемонии Елена появилась на деловой встрече в строгом костюме с вышитой хризантемой на лацкане, а это – символ Японии. Это проявление уважения к стране не прошло мимо японцев. Так что первая леди Украины произвела отличное впечатление на жителей Страны восходящего солнца.

Вот кто нарушал протоколы направо и налево!

Мишель Обама обнимает Королеву Елизавету 2. Кадр из ютуб
Мишель Обама обнимает Королеву Елизавету II. Кадр из ютуб

История знает женщину, которая своей непосредственностью завоевывала до 80% популярности своему непопулярному мужу: Мишель Обама.

То Мишель появлялась в арабской стране не в черном платье и хиджабе, а простоволосая в ярком цветастом пиджаке поверх недлинного синего наряда. То в Саудовской Аравии пожала руку королю, хоть в этой исламской стране мужчине и женщине запрещено прикасаться друг к другу. То полезла с обнимашками к Елизавете II, хотя к королевским особам запрещено прикасаться. Королеве тогда пришлось держать лицо и делать вид, что все в порядке.

Тем не менее, Мишель удавалось держать марку, и никто не закатывал истерик по поводу ее поведения.

Сейчас злостным нарушителем этикета является Дональд Трамп

Дональд Трамп трогает за колено президента Финляндии. Кадр из ютуб
Дональд Трамп трогает за колено президента Финляндии. Кадр из ютуб

То он тискает за коленку финского президента, то ведет за ручку президента Макрона. Но идет время, меняется все, в том числе и протоколы. Сами японцы уже отходят от своих, казавшихся незыблемыми, традиций.

Хорошо это или плохо – у каждого на этот счет есть мнение. А что думаете об этом вы?

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Тэги:

Дональд ТрампЕлена ЗеленскаяМишель Обама.
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Не тот оттенок: как жена Зеленского и другие первые лица нарушали этикет
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