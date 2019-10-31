Почему Раису Рязанову не выпускали за границу после успеха «Москва слезам не верит»

Несмотря на то что в активе народной артистки РФ многие десятки ярких ролей, мы все в первую очередь запомнили ее по образу скромной девушки Тони из культового фильма «Москва слезам не верит».

Мы спросили Раису Ивановну – как она собирается отмечать свой праздник?

«Я сейчас не в Москве, у меня гастроли, — ответила нам актриса. — Я вернусь только после своего дня рождения, третьего ноября».

Надо сказать, Раиса Ивановна и сегодня выглядит так же замечательно, как в те годы, когда чуть ли вся мужская половина страны влюбилась в ее застенчивую, милую Тосю.

Кажется, что годы не властны над ней. Рязанова активно ездит на гастроли, снимается в кино, а совсем недавно актриса приняла участие в кинофестивале «Амурская осень» и получила приз от губернатора Амурской области Василия Орлова.

После «Москва слезам не верит» ее не возили по заграницам, как Алентову и Муравьеву

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» стал безумно популярным за рубежом. Но вся основная популярность выпала на долю Веры Алентовой, Алексея Баталова и Ирины Муравьевой — исполнителей главных ролей.

На фоне «бизнес-леди» Катерины и яркой, искрометной Людмилы — скромная и тихая Тоня как-то потерялась. Актриса потом рассказывала, что на разные заграничные фестивали и встречи возили не ее — других. А она узнавала об этом уже потом. Но никогда не обижалась и не завидовала.

«Есть звезды, а есть темно-синее небо»

В интервью Раиса Рязанова не раз говорила: есть звезды, а есть темно-синее, глубокое, бездонное небо, на фоне которого люди и замечают блеск звезд. Вот к этому «фону» она относит и себя.

Но нам кажется, Раиса Ивановна уж чересчур скромна. Ведь сегодня именно она из трех «подруг», о которых рассказала «Москва слезам не верит», больше всех востребована у отечественных режиссеров.

Когда ей исполнилось 60 лет, она впервые вышла на сцену театра — знаменитой «Табакерки», и успешно играет там до сих пор.

Только за 2019 год Рязанова приняла участие сразу в 4 кинопроектах – «Паромщица», «Ученица чародея», «Страсти по Зинаиде», «Галка и Гамаюн».

Так что, если переиначить слова героини «Москвы…», — «после 60-ти жизнь только начинается!» Во всяком случае, для Раисы Рязановой произошло именно так. 2005-й, когда ее пригласили в «Табакерку» и стали активно снимать в кино, стал переломным для актрисы годом.

«Откуда я вас знаю? Вы в бухгалтерии работаете?»

А ведь долго время после выхода оскароносного фильма на экраны Рязанову продолжали не замечать на улицах. Бросались за автографами к Муравьевой и Алентовой, а «простушка» Тоня в лучшем случае могла вызвать задумчивый взгляд и вопрос: «Слушай, откуда я тебя знаю? Ты у нас в бухгалтерии работаешь?»

Раиса Рязанова, улыбаясь, подсказывала: «Может быть, в кино?» И только после этого у спрашивающего наступало «прозрение».

Уже много лет спустя, раздумывая о причине такого «неузнавания», Рязанова говорила журналистам: ну а что – я, у Муравьевой и Алентовой мужья – режиссеры, и сами они в театрах играли много. Рязанова же долгое время оставалась в тени главных героинь.

Зато теперь, с возрастом, талант Рязановой становится, похоже, все более востребованным. И мы искренне рады за любимую актрису.

Мало того, она успевает еще и близких радовать кулинарными шедеврами — профиль Рязановой в Instagram пестрит фотографиями и рецептами аппетитных пирожков, десертов и прочих блюд.

Поздравляем Раису Ивановну с юбилеем и желаем, конечно же, крепкого здоровья, интересных ролей и радости от жизни! Пусть ваши глаза еще много лет излучают такое же тепло и энергию!