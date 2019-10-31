Звездные истории

Почему Раису Рязанову не выпускали за границу после успеха «Москва слезам не верит»

31 октября — юбилей замечательной актрисы Раисы Рязановой.

Почему Раису Рязанову не выпускали за границу после успеха «Москва слезам не верит»
Актриса Раиса Рязанова. Фото: КП/Стрижнова Людмила

Несмотря на то что в активе народной артистки РФ многие десятки ярких ролей, мы все в первую очередь запомнили ее по образу скромной девушки Тони из культового фильма «Москва слезам не верит».

Мы спросили Раису Ивановну – как она собирается отмечать свой праздник?

«Я сейчас не в Москве, у меня гастроли, — ответила нам актриса. — Я вернусь только после своего дня рождения, третьего ноября».

Надо сказать, Раиса Ивановна и сегодня выглядит так же замечательно, как в те годы, когда чуть ли вся мужская половина страны влюбилась в ее застенчивую, милую Тосю.

Кажется, что годы не властны над ней.  Рязанова активно ездит на гастроли, снимается в кино, а совсем недавно актриса приняла участие в кинофестивале «Амурская осень» и получила приз от губернатора Амурской области Василия Орлова.

После «Москва слезам не верит» ее не возили по заграницам, как Алентову и Муравьеву 

Актриса Раиса Рязанова. Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Актриса Раиса Рязанова. Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» стал безумно популярным за рубежом. Но вся основная популярность выпала на долю Веры Алентовой, Алексея Баталова и Ирины Муравьевой — исполнителей главных ролей.

На фоне «бизнес-леди» Катерины и яркой, искрометной Людмилы — скромная и тихая Тоня как-то потерялась. Актриса потом рассказывала, что на разные заграничные фестивали и встречи возили не ее — других. А она узнавала об этом уже потом. Но никогда не обижалась и не завидовала.

«Есть звезды, а есть темно-синее небо»

Актриса Раиса Рязанова. Фото
Актриса Раиса Рязанова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

В интервью Раиса Рязанова не раз говорила: есть звезды, а есть темно-синее, глубокое, бездонное небо, на фоне которого люди и замечают блеск звезд. Вот к этому «фону» она относит и себя.

Но нам кажется, Раиса Ивановна уж чересчур скромна. Ведь сегодня именно она из трех «подруг», о которых рассказала «Москва слезам не верит», больше всех востребована у отечественных режиссеров.

Когда ей исполнилось 60 лет, она впервые вышла на сцену театра — знаменитой «Табакерки», и успешно играет там до сих пор.

Только за 2019 год Рязанова приняла участие сразу в 4 кинопроектах – «Паромщица», «Ученица чародея», «Страсти по Зинаиде», «Галка и Гамаюн».

Так что, если переиначить слова героини «Москвы…», — «после 60-ти жизнь только начинается!» Во всяком случае, для Раисы Рязановой произошло именно так. 2005-й, когда ее пригласили в «Табакерку» и стали активно снимать в кино, стал переломным для актрисы годом.

«Откуда я вас знаю? Вы в бухгалтерии работаете?» 

Актриса Раиса Рязанова. Фото
Актриса Раиса Рязанова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

А ведь долго время после выхода оскароносного фильма на экраны Рязанову продолжали не замечать на улицах. Бросались за автографами к Муравьевой и Алентовой, а «простушка» Тоня в лучшем случае могла вызвать задумчивый взгляд и вопрос: «Слушай, откуда я тебя знаю? Ты у нас в бухгалтерии работаешь?»

Раиса Рязанова, улыбаясь, подсказывала: «Может быть, в кино?» И только после этого у спрашивающего наступало «прозрение».

Актриса Раиса Рязанова. Фото
Актриса Раиса Рязанова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Уже много лет спустя, раздумывая о причине такого «неузнавания», Рязанова говорила журналистам: ну а что – я, у Муравьевой и Алентовой мужья – режиссеры, и сами они в театрах играли много. Рязанова же долгое время оставалась в тени главных героинь.

Зато теперь, с возрастом, талант Рязановой становится, похоже, все более востребованным. И мы искренне рады за любимую актрису.

Актриса Раиса Рязанова. Фото
Актриса Раиса Рязанова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Мало того, она успевает еще и близких радовать кулинарными шедеврами — профиль Рязановой в Instagram пестрит фотографиями и рецептами аппетитных пирожков, десертов и прочих блюд.

Поздравляем Раису Ивановну с юбилеем и желаем, конечно же, крепкого здоровья, интересных ролей и радости от жизни! Пусть ваши глаза еще много лет излучают такое же тепло и энергию!

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Почему Раису Рязанову не выпускали за границу после успеха «Москва слезам не верит»
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