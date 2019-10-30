«Что она пьяная – я не увидела»: представитель Наргиз назвала вбросом «пьяный концерт» певицы

В интернете появились данные о том, что концерт певицы Наргиз Закировой в Уссурийске неприятно удивил зрителей: якобы она появилась на сцене нетрезвой, с бутылкой спиртного, и вела себя неподобающим образом.

Сама певица отказалась извиняться перед зрителями, пояснив, что не чувствует никакой своей вины и что все эти лживые слухи о ней распространяет ее бывший продюсер Максим Фадеев.

Пиар-менеджер Наргиз: «Я не увидела на видео, что она пьяная»

Мы обратились за комментариями к пиар-менеджеру Наргиз Ольге Роговой и попросили пояснить: если все, о чем пишут недовольные зрители в соцсетях, неправда, то откуда взялось видео с концерта?

«Вот расскажите мне, что вы видите на видео? – парировала Ольга Рогова. — Вы видите там пьяную Наргиз, вы видите бутылку, мат? Что она пьяная – я не увидела там, о чем пишут все».

«Зал аплодировал и вызывал артистку на «бис»

По мнению пиар-менеджера певицы, речь идет об информационном вбросе, который не имеет под собой никакой почвы:

«Эти вбросы ни на чем не основаны, в том-то и дело. Просто выдумка и цитаты людей, которые якобы зрители, но без имен, без фамилий, без фото, без видео… Это просто информационный вброс, не больше. Никаких доказательств нет, потому что ничего этого не было. Вы сами видите на видео, и даже если обратиться к первоисточнику в социальной сети, под видео даже сами зрители пишут, что все было «ок». Зал аплодировал и на «бис» вызывал артистку».

По словам пиар-менеджера, сама Наргиз отметила, что после ухода от Фадеева в прессе все чаще стала появляться информация о том, что она «стала много пить»:

«Хотя на самом деле ничего не менялось».

«СМИ хотят повторения истории с Димой Биланом? Мы не дадим повторения»

Мы спросили пиар-менеджера Наргиз: для чего вообще все это делается, какие версии она может выдвинуть?

«Да у нас никаких версий нет, мы не хотим вообще про это читать, думать и выдвигать какие-то версии, — ответила Ольга Рогова. — Может быть, СМИ решили это подхватить, вспоминая историю с Димой Биланом? Может быть, СМИ хотят повторения этой истории? Но, к сожалению или к счастью, мы никакого повторения не дадим, потому что у нас нет подобного инцидента. Я не знаю, почему так резко все подхватили это. Ну правда – оснований никаких нет, доказательств – тоже. Вся информация основывается на голых вбросах, без комментариев конкретных людей. Я считаю глупым то, что СМИ так реагирует на это. Были бы доказательства – окей, я бы поняла».

«Билеты хорошо продаются»

Как известно, гастрольный тур Наргиз сейчас в самом разгаре. По поводу продажи билетов на концерты исполнительницы ее пиар-менеджер заверила: все в порядке.

«Тур идет уже почти месяц, впереди еще немало городов. Города большие, и билеты хорошо продаются, заполняемость – 90-95 процентов. Тем более – сейчас и новый контент готовится, будет еще больше интересных песен. Наргиз работает, пишет альбом. Все идет в рабочем режиме!».

Кассы Братска: «Продана половина билетов на 5 ноября»

Ближайший город, в котором планируется выступление Наргиз, — Братск. Наш корреспондент выяснила, что на сегодняшний день там продана примерно половина билетов. Сотрудница билетных касс призналась:

«Вообще в нашем маленьком городе аншлагов не бывает… Ну вот 550 билетов уже купили, а всего площадка – 1025 мест. Валового возврата нет, по личным мотивам два билета сдали – не смогут прийти на мероприятие. Все, как обычно, как на других концертах».

Мы уточнили – бывают ли вообще в их городе аншлаги? Например, когда Стас Михайлов приезжает?

«У нас было два концерта Стаса Михайлова, оба – с аншлагами, — ответила девушка-кассир. — Ну это зависит от многого… Видимо, все равно ссора Наргиз с Фадеевым дала о себе знать».

Представитель Фадеева: «Мы не следим за концертами Наргиз»

Конечно, мы не могли не связаться и с представителем Максима Фадеева. Напомним – в понедельник, 28 октября, в сети появилось видео, на котором Макс Фадеев сообщает о том, что он перенес сердечный приступ, поэтому первым делом мы поинтересовались состоянием его здоровья.

«У Максима Александровича все хорошо», — заверил нас Владимир Чекин.

На вопрос о том, как относится Фадеев к разгоревшемуся вокруг концерта Наргиз скандалу, его представитель ответил:

«Мы не следим за деятельностью Наргиз, поэтому это полная ерунда. По поводу того, что это вброс с нашей стороны, могу сказать, что, напротив, — это вброс в нашу сторону. Мы никакого отношения к этому не имеем».

По всей видимости, история о том, «как поссорилась Наргиз Закирова с Максимом Фадеевым», только начинается.

А на чьей стороне в этой истории вы?