Пьяный Бен Аффлек озолотился в казино за 12 минут

Мужчина бурно провел время на вечеринке в Западном Голливуде.

Пьяный Бен Аффлек восхитил друзей и знакомых эффектной игрой в казино. Давно страдающий от алкогольной зависимости 47-летний актер был замечен на вечеринке в честь Хэллоуина в Западном Голливуде.

Многократный обладатель BAFTA еле держался на ногах и в целом выглядел очень запущенно. Однако плывущая перед глазами улица не помешала ему после алкогольной вечеринки отправиться в казино и поставить там 20 тысяч долларов.

В игральном заведении актер появился около часа ночи. Мужчина сразу затребовал себе стул и заявил, что тоже желает принять участие. Когда же ему предоставили место, Аффлек едва не свалился с него – настолько он был нетрезв.

За 12 минут пребывания за столом Аффлек умудрился выиграть 1,5 тысячи долларов. Забрав свой выигрыш, актер покинул заведение вместе с подругой, отмечает TMZ.

Отметим, Аффлек регулярно появляется в реабилитационных центрах по борьбе с алкогольной зависимостью. Актера неоднократно отпускали на свободу после определенных улучшений, но американец вновь возвращается к пагубной привычке, устраивая длительные загулы.