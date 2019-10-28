Джеймс Макэвой тайно заключил брак

Со своей новой избранницей актер встречался 3 года.

Звезда «Сплита» Джеймс Макэвой тайно женился на своей избраннице – помощнице режиссера Лизе Либератти.

Отношения между мужчиной и женщиной зародились еще тогда, когда Макэвой разводился с предыдущей супругой, от которой на свет появилсясын Брендан. Мальчику уже 9 лет.

Еще тогда актер спешил быстрее расторгнуть отношения, а уже спустя 2 месяца мужчина объявил – его сердце несвободно.

Недавно Макэвой вместе с Либератти летал в Филадельфию – уже там внимательные поклонники заметили на пальце девушки обручальное кольцо. Примечательно, что сам Джеймс факт свадьбы отрицает.

Близкий же друг актера и режиссер, в постановке которого Макэвой играет, Джейми Ллойд, заявил The Daily Mail, что бракосочетание актера и помощницы состоялось недавно и сейчас он уже называет Лизу полноценной женой Макэвоя.

Женщина нередко навещает возлюбленного на репетициях, но комментировать личную жизнь по-прежнему не спешит.