Опрос: а вы слушаете российскую попсу 90-х?

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как много наших читателей до сих пор предается ностальгии по группам вроде «Руки Вверх!».

Анна Седокова на днях выпустила клип на песню «Алые губы», не слишком похожий на её предыдущие творения. На этот раз всё весело, легко и стилизовано под 90-е годы прошлого столетия и, по мнению фанатов, именно это поможет песне Анны стать популярной.

Для всех россиян, чья молодость и юность пришлась на период 90-х годов прошлого столетия, музыка того времени значила очень много.

Тем, кто постарше, она помогала справляться с трудностями первого десятилетия после распада Союза, у школьников попса того времени была неотъемлемой частью жизни, частью первых переживаний о дружбе, о любви, о каких-то удачах и неудачах.

Андрей Губин, «Руки Вверх!», «Отпетые мошенники», «Чай вдвоем», «Демо», «Гости из будущего», «Revoльvers», «Краски» — несмотря на то, что прошли годы и многие их тех исполнителей и музыкальных коллективов уже пропали с музыкального Олимпа, в народе их песни всё равно остаются популярны.

Об этом говорит и то, что на сборные концерты формата «Дискотека 90-х» билеты расходятся как горячие пирожки, и то, что даже у звезд современности недавно появился новый тренд — записывать треки и снимать клипы с легким (а порой и не очень легким) налётом духа 90-х.

А слушаете ли вы попсу 90-х годов и вызывает ли она у вас чувство ностальгии? Предлагаем принять участие в опросе портала Teleprogramma.pro.