Звездные истории

Опрос: а вы слушаете российскую попсу 90-х?

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как много наших читателей до сих пор предается ностальгии по группам вроде «Руки Вверх!».

Опрос: а вы слушаете российскую попсу 90-х?
Обложка альбома группы "Руки Вверх". Фото: rukivverh.ru

Анна Седокова на днях выпустила клип на песню «Алые губы», не слишком похожий на её предыдущие творения. На этот раз всё весело, легко и стилизовано под 90-е годы прошлого столетия и, по мнению фанатов, именно это поможет песне Анны стать популярной.

Для всех россиян, чья молодость и юность пришлась на период 90-х годов прошлого столетия, музыка того времени значила очень много.

Тем, кто постарше, она помогала справляться с трудностями первого десятилетия после распада Союза, у школьников попса того времени была неотъемлемой частью жизни, частью первых переживаний о дружбе, о любви, о каких-то удачах и неудачах.

Андрей Губин, «Руки Вверх!», «Отпетые мошенники», «Чай вдвоем», «Демо», «Гости из будущего», «Revoльvers», «Краски» — несмотря на то, что прошли годы и многие их тех исполнителей и музыкальных коллективов уже пропали с музыкального Олимпа, в народе их песни всё равно остаются популярны.

Об этом говорит и то, что на сборные концерты формата «Дискотека 90-х» билеты расходятся как горячие пирожки, и то, что даже у звезд современности недавно появился новый тренд — записывать треки и снимать клипы с легким (а порой и не очень легким) налётом духа 90-х.

А слушаете ли вы попсу 90-х годов и вызывает ли она у вас чувство ностальгии? Предлагаем принять участие в опросе портала Teleprogramma.pro.

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Группа "Чай вдвоем"группа «Руки вверх!»музыкаМузыка 90-хопрос
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Опрос: а вы слушаете российскую попсу 90-х?
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