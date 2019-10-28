Опрос: а вы слушаете российскую попсу 90-х?

Анна Седокова на днях выпустила клип на песню «Алые губы», не слишком похожий на её предыдущие творения. На этот раз всё весело, легко и стилизовано под 90-е годы прошлого столетия и, по мнению фанатов, именно это поможет песне Анны стать популярной.
Для всех россиян, чья молодость и юность пришлась на период 90-х годов прошлого столетия, музыка того времени значила очень много.
Тем, кто постарше, она помогала справляться с трудностями первого десятилетия после распада Союза, у школьников попса того времени была неотъемлемой частью жизни, частью первых переживаний о дружбе, о любви, о каких-то удачах и неудачах.
Андрей Губин, «Руки Вверх!», «Отпетые мошенники», «Чай вдвоем», «Демо», «Гости из будущего», «Revoльvers», «Краски» — несмотря на то, что прошли годы и многие их тех исполнителей и музыкальных коллективов уже пропали с музыкального Олимпа, в народе их песни всё равно остаются популярны.
Об этом говорит и то, что на сборные концерты формата «Дискотека 90-х» билеты расходятся как горячие пирожки, и то, что даже у звезд современности недавно появился новый тренд — записывать треки и снимать клипы с легким (а порой и не очень легким) налётом духа 90-х.
А слушаете ли вы попсу 90-х годов и вызывает ли она у вас чувство ностальгии? Предлагаем принять участие в опросе портала Teleprogramma.pro.