Звездные истории

Без ребра, без родинки: звезды готовы отрезать от себя все, что кажется им лишним  

Вспоминаем случаи, когда знаменитости избавлялись от лишнего так, что это обсуждал весь мир.

Без ребра, без родинки: звезды готовы отрезать от себя все, что кажется им лишним  
Певица Нюша. В новом образе Нюша еще не показывалась - ждет, пока заживет шрам, но вот так певица будет выглядеть совсем скоро. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

«Эра моей родинки официально закончилась! - заявила на днях певица Нюша. - Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе. Но мы обе переросли эти отношения. С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла пропорции лица. Начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом…» Исчезновение родинки над губой у Нюши - маленький штришок в пестрой череде событий российского шоу-бизнеса. Но бывали случаи, когда звезды избавлялись от лишнего так, что это обсуждал весь мир. Напоминаем.  

Зубы 

Актриса Скарлетт Йоханссон. Фото
Актриса Скарлетт Йоханссон. Фото: Globallookpress

Комки Биша (жировые образования на щеках) удалили больше половины звезд. Щеки становятся впалыми, что с точки зрения знаменитостей делает их неотразимыми. А некоторые пошли еще дальше и вырвали зубы мудрости, чтобы усугубить худобу лица. Первопроходцем здесь была Марлен Дитрих - 90 лет назад она удалила «восьмерки» ради высоких скул и четко очерченного овала. В наше время ее примеру последовали Ариана ГрандеПэрис Хилтон, Майли СайрусСкарлетт Йоханссон, Эль Фэннинг, Лили Аллен. Звезды утверждают, что лицо без «восьмерок» становится более аристократичным. 

Родинки 

Актриса Джессика Паркер. Фото
Актриса Джессика Паркер. Фото: Globallookpress

Все сезоны «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер расхаживала с родинкой на подбородке. Да и в более поздних картинах «мушка» ей не мешала. Позже Паркер избавилась от своей «визитной карточки». Родинка не представляла опасности для здоровья, но после 45 лет стала постепенно увеличиваться в размерах. Поэтому Паркер с ней и распрощалась. 

А вот Эван Макгрегор («Звездные войны», «Кристофер Робин») удалил все свои заметные родинки по медпоказаниям. «Белокожим людям с родинками следует остерегаться солнечных лучей, - говорит актер. - Я проверился, и врачи посоветовали мне удалить их, чтобы не допустить развития рака. Это не заняло много времени, было не больно». 

Певец Энрике Иглесиас стеснялся родинки под правым глазом - даже к папарацци поворачивался левой стороной. Мучился-мучился и удалил. Правда, пару раз после этого его не пустили в закрытые ночные клубы - у настоящего Энрике родинка была! Но потом все привыкли. 

Ребра 

Певица Леди Гага. Фото
Певица Леди Гага. Фото: Globallookpress

Вы думаете, что осиная талия у них от природы и голодовок? Ошибаетесь! Многие ради талии в 60 см (а некоторые дошли и до 42 см) удалили нижние ребра (12-е по счету). После этой операции талия тонкая, а бедра кажутся круче. 

Удаляют их с помощью эндоскопической операции: делаются разрезы в пупочной области, через них подрезают нижнюю пару ребер до нужных параметров. Страшных последствий для здоровья может быть масса, ведь почки, печень и селезенка остаются без естественной защиты, созданной самой природой. Тем не менее Шер, Дита фон ТизДеми Мур, Леди Гага решились на такую операцию. А первопроходцем была еще Мэрилин Монро. 

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Джессика ПаркерЛеди ГагаПевица НюшаЭван МакГрегорЭнрике Иглесиас
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Без ребра, без родинки: звезды готовы отрезать от себя все, что кажется им лишним  
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