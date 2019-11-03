Звездные истории

Шурыгина, танцующий миллионер: что стало с бывшими звездами ток-шоу из народа 

Если человека часто показывают по ТВ, его неизбежно начинают узнавать на улицах.

Шурыгина, танцующий миллионер: что стало с бывшими звездами ток-шоу из народа 
Диана Шурыгина. Фото: Инстаграм. Валя Исаева. Фото: Белясов Анатолий

Вскоре этот человек начинает просить за интервью гонорар. Вот только поможет ли это прожить жизнь счастливо? На этот вопрос мы и отвечаем, заглянув в частную жизнь главных героев ток-шоу, чьи имена в разное время узнал каждый телезритель. 

Танцующий миллионер 

Джанлука Вакки. Фото
Джанлука Вакки. Фото: Инстаграм

Было: Итальянец Джанлука Вакки был известен зажигательными танцами - он снимал ролики и выкладывал в соцсети. После эфиров в «Пусть говорят» на него подписались тысячи россиян. Андрей Малахов даже в Болонью ездил, чтобы показать телезрителям, как живет танцующий миллионер. Потом Джанлука с женой приезжал в Россию, с ним знакомились звезды, его водили по светским ужинам, где он рассказывал о богатой жизни, семейном бизнесе по производству аппаратуры для упаковки, косметики, продуктов питания и оборудования для обработки фармацевтических препаратов. Было это три года назад. 

Стало: Сейчас энергичному и загорелому итальянцу 52 года. Его больше не зовут в Москву, но он не скучает и путешествует по миру. У него теперь другая любимая женщина, а танцы в Инстаграме стали провокационными - то он в женской юбке и на каблуках, то хлещет женщин по попе. В общем, пытается напомнить о себе. 

Синьор Вакки потерял часть имущества: виллы, яхты, акции и даже гольф-клуб предпринимателя были конфискованы, так как он не погасил вовремя кредит на сумму в €10,5 млн. Но Джанлука уже оклемался от финансового потрясения. Правда, появилась информация, что семейным бизнесом отныне управляет не танцующий миллионер, а его родня. 

Диана Шурыгина 

Диана Шурыгина. Фото
Диана Шурыгина. Фото: Инстаграм

Было: Два года назад в эфир вышло пять выпусков программы «Пусть говорят» о несовершеннолетней жертве насилия Диане Шурыгиной. Страна тогда разделилась на два лагеря: мамы дочек и жертвы насильников сочувствовали девочке, родители сыновей были на стороне парня, который сидел в тюрьме за изнасилование Дианы. Семья Шурыгиных переехала из Ульяновска в Москву. Андрей Малахов после эфиров запустил на YouTube мини-сериал с участием Дианы Шурыгиной. Во время этих съемок Шурыгина познакомилась с видеооператором Первого канала, за которого вскоре вышла замуж. 

Стало: Мама Дианы закрутила роман с молодым предпринимателем. Диана поначалу жила с мужем-москвичом в элитной высотке, но в конце концов от него ушла. Сейчас она отдыхает за границей с миллионером Денисом Ребровым. 22-летний предприниматель периодически вывозит Шурыгину на дорогие курорты. Ребров - молодой, да ранний, лет пять назад стал заниматься продажами программного обеспечения для игр, потом стал играть на бирже, занимается биткоинами. Рассказывают, что у него три квартиры в центре Москвы и миллионные доходы. Шурыгину давно не зовут на ток-шоу.  

Валя Исаева 

Валя Исаева. Фото
Валя Исаева. Фото: Белясов Анатолий

Было: В 2005 году 11-летняя московская школьница Валя Исаева забеременела от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана. Сирота Валя жила с 50-летней бабушкой Антониной Зенкиной (матерью отчима Вали). Хабиб Патахонов приехал в Москву на заработки, снимал комнату в квартире Зенкиной, там у него и начались отношения с несовершеннолетней. Хабиб и Валя ходили по ток-шоу и доказывали: у нас любовь, хотим в загс! Одни считали, что Хабиба надо посадить в тюрьму за сексуальную связь с ребенком, а другие просили дать молодым шанс стать семьей. Хабиб получил условный срок, встречал Валю из роддома с дочкой Аминой, они поженились. Валя выучилась в колледже на менеджера. В 2013 году в семье родился второй ребенок - сын Амир. 

Стало: Хабиб обеспечивает семью - работает таксистом, его жена в декрете. Весной Валя родила третьего - сына Дамира. Говорит, что живут дружно. А ведь пару лет назад в ток-шоу Валентина рассказывала о том, что уходит к другому мужчине. Правда, потом оправдывалась: мол, они ходили с мужем на эфиры по этой теме, потому что им платили за каждую передачу по 250 тысяч рублей. «Телевизионщики выдумали эту историю, а нам пришлось ее сыграть. Представили нашего соседа как моего любовника, хотя у этого парня жена и ребенок. Телевизионщики сначала подписали с нами договор, а про сценарий не говорили до последнего. Я не знала, что они такое придумают. Отказаться не могла - пришлось бы платить неустойку». 

Теперь Валя и Хабиб говорят, что на ток-шоу больше ни ногой. Но опыт подсказывает, что это очень шаткая позиция - до первого солидного предложения. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валя ИсаеваДжанлука ВаккиДиана Шурыгина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шурыгина, танцующий миллионер: что стало с бывшими звездами ток-шоу из народа 
Интересно?
Поделись с друзьями: