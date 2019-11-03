История «советского Вайнштейна»: как глава «Мосфильма» Иван Пырьев зажигал и гасил звезды 

Пока в Голливуде тлеет секс-скандал вокруг влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, а в Европе судачат о том, как распускал руки тенор Пласидо Доминго в молодости, нам тоже есть что вспомнить. Отношения кинобоссов и актрис как Восток - дело тонкое. Поди разберись, где шантаж и принуждение, а где взаимовыгодная сделка. Одной из жертв таких скандалов уже после смерти стал Иван Пырьев - советский режиссер и глава «Мосфильма».

Жена не стерпела измен

«Кубанские казаки», «Трактористы», «Свинарка и пастух» - своими работами режиссер Иван Пырьев выбил себе имя в граните советского кинематографа. Потому и получил шесть Сталинских премий, был назначен руководителем «Мосфильма». Власть, признание, безусловный авторитет и красивейшие актрисы рядом - и это в послевоенные 50-е, когда вокруг руины, как тут устоять перед искушением? Искуситель, соблазнитель, каратель, создатель черных списков!

А начиналось все с Фроси Бурлаковой - прекрасной актрисы Екатерины Савиновой, будущей звезды картины «Приходите завтра». Якобы именно Пырьев заприметил студентку ВГИКа и позвал наивную, но замужнюю 22-летнюю девушку с Алтая на роль в «Кубанских казаках». И все у Савиновой шло идеально: дебют у Пырьева, одновременно приглашение во МХАТ, все дороги открыты. Но вдруг как отрезало. 13 лет без большой роли, крохотные эпизоды без упоминания в титрах.

Муж Савиновой, режиссер Евгений Ташков, снявший «Приходите завтра», уверен: это все из-за того, что она отказала Пырьеву. Да еще залепила пощечину на съемках «Кубанских казаков», в которых играла на тот момент жена распутника Марина Ладынина. Именно этот от ворот поворот якобы и стал роковым. Невостребованность погубила Екатерину - в 43 года она покончила с собой.

С белокурой Мариной Ладыниной, которая сыграла в «Кубанских казаках» вместе с Екатериной Савиновой, Пырьев познакомился в 1936 году, когда был женат на другой актрисе, звезде 20 - 30-х Аде Войцик. Роман был скрыт от широкой публики, а когда Ладынина родила режиссеру сына Андрея, он развелся и создал с ней новую семью. Актриса блистала во всех картинах Пырьева - «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Кубанские казаки» и еще шести, стала народной артисткой СССР, получила пять Сталинских премий. Но чем ближе Ладынина узнавала мужа, тем больше слухи о любвеобильности режиссера окутывали их дом. В 1953 году во время съемок фильма «Испытание верности» вышел приказ Госкино с запретом снимать собственных жен - главную роль утвержденной Ладыниной Пырьев отбить смог, а вот испытания верности не прошел. Вышло забавно: только в 1955 году Ладынина и Пырьев официально оформили брак, через год отметили 20-летие отношений, а вскоре развелись через суд.

Нет никаких документальных подтверждений легенды о черном списке Пырьева, но с Ладыниной было ровно так же, как и с предыдущими женщинами главы «Мосфильма»: ее перестали снимать. Хотя сама актриса объясняла, что возраст уже не позволял, а играть старух не было желания. Говорят, она любила его до конца.

«Любую прачку мог сделать звездой»

Свято место не бывает в пустоте. В 1959 году 58-летний режиссер взял без проб в картину «Белые ночи» 18-летнюю актрису Людмилу Марченко - русскую Одри Хепберн, как ее потом стали называть. Без проб, потому что, как говорили, у них уже был роман (!). Пырьев снял квартиру для девушки, очень настойчиво ухаживал и заваливал подарками. Вся Москва знала об этой связи, Людмилу называли «Пырченко». Но брака так и не случилось. По иронии судьбы молодая актриса нашла будущего мужа именно на съемках «Белых ночей» Пырьева - избранником стал Олег Стриженов («Звезда пленительного счастья»). Как только Пырьев узнал о романе, его разбил инсульт. Кстати, Стриженов на тот момент был женат.

Даже после разрыва с Пырьевым у Марченко каждый год выходило по картине, но сестра актрисы Галина Дорожкина до сих пор уверена, что именно глава «Мосфильма» похоронил карьеру Людмилы: «Отвергнуть самого Ивана Пырьева - всесильного режиссера, создателя Союза кинематографистов… Да он любую прачку мог сделать кинозвездой! А мог любимую народом актрису уничтожить, задвинуть в тень, что не раз делал. Его многолетние преследования, слишком похожие на преследования маньяком своей жертвы, обернулись для нее сначала большой актерской удачей, потом несчастьями, даже потерей здоровья».

Роковая для Пырьева картина «Испытание верности» зацепила и еще одну судьбу - Клары Румяновой, главного мультяшного голоса СССР (озвучивала Зайца в «Ну, погоди!», Чебурашку в «Крокодиле Гене», исполняла песню Мамонтенка и так далее).

Актриса, по слухам, завернула сценарий «Испытания…», после чего якобы получила фирменный «бан» от Пырьева. Хотя, если посмотреть фильмографию актрисы, перерывы там начались как раз после смерти режиссера в феврале 1968 года. Патологоанатомы установили шесть инфарктов, перенесенных режиссером на ногах, во время работы.

Мнение

«На него клеветали неудачницы»

В черный список Пырьева определили и Ию Арепину - написала жалобу на домогательства и 14 лет не снималась, и Ольгу Бган - отвергла ухаживания, и Аллу Будницкую - дружила с Людмилой Марченко, и Клару Лучко - отказалась «отблагодарить» режиссера за роли. Последняя жена режиссера Лионелла Скирда называет все обвинения клеветой.

— Я могу поклясться, что это все неправда, выдумки, - признавалась Скирда. - Клара Румянова рассказывала: мол, когда он пригласил ее на одну из ролей и дал сценарий, она зашла в кабинет и сказала: «Возьмите ваш плохой сценарий, я сниматься у вас не желаю!» Такого быть не могло! Актеры со званиями умоляли взять на пробу. Это был скромнейший, порой стеснительный, застенчивый человек. Марченко хотела его вернуть. Она могла стать Пырьевой, но не захотела. Не верю ни в одну сказку ни одной актрисы, потому что это, как правило, рассказывали актрисы-неудачницы.