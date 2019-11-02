За какие деньги звезды покупают жилье в Москве 

Наши звезды выбирают просторные квартиры в самых престижных районах столицы. Правда, у артистов нет возможности угнаться за олигархами и покупать самое дорогое жилье Москвы, ведь на столичном рынке недвижимости есть и квартиры… за 1 - 3 млрд рублей! Наши знаменитости столько не зарабатывают, поэтому могут себе позволить лишь более экономные покупки. Вот, например, на прошлой неделе Ольга Бузова закрыла свои рестораны - бизнес у ведущей «Дома-2» не пошел, зато купила квартиру всего-то за 120 млн рублей. Журнал «Телепрограмма» выяснил, у кого из отечественных звезд московская недвижимость дороже, чем у Оли.

210 млн руб./145 кв. м*

Высотка на Котельнической набережной

Квартиры в знаменитой 176-метровой высотке (ее снимали в фильмах «Москва слезам не верит», «Брат-2», «Бригада», «Стиляги») у метро «Таганская» есть у Дмитрия Нагиева, Ефима Шифрина, Александра Ширвиндта и других артистов. Ефим Шифрин рассказывал о богатых соседях, которые скупают сразу по несколько квартир: «За время, которое я живу здесь, дом изрядно опустел. Не стало Аксенова, ушли Вознесенский и Лучко, Зыкина и Ладынина. Кажется, когда уходит одна душа, поселяется другая, более приземленная. Один из жильцов решил соединить свои разноэтажные квартиры персональным лифтом, нарушив все возможные правила и законы. В итоге эксцентричному богачу пришлось расстаться с мечтой о собственном лифте».

159 млн руб./200 кв. м

ЖК «Триумф Палас»

В этом жилом комплексе просторные апартаменты у певицы Максим, Алсу, Марины Зудиной, Максима Фадеева, Ильи Авербуха, Димы Билана. Высота 57-этажного комплекса - 264 м, он расположен рядом с метро «Сокол». Здесь все, как любят обеспеченные люди: охраняемая территория, в подъездах мрамор и гранит, в квартирах современные системы очистки воды, во дворе фонтанчики, спортплощадки и прочие атрибуты красивой жизни. Преимущество новостроек перед элитной вторичкой в том, что в ЖК отличная инфраструктура, большая охраняемая территория у дома, новые коммуникации.

153 млн руб./286 кв. м

ЖК «Золотые ключи»

Два комплекса в Раменках - «Золотые ключи» и «Золотые ключи-2» - построены по индивидуальному проекту. Здесь недвижимость у Гарика Мартиросяна, Владимира Преснякова, Елены Воробей, Тимати. Дома комплекса стоят в пойме реки Раменки, на территории природоохранной зоны Сетуньско-Раменского заповедника. Самая ближайшая станция метро - «Университет».

140 млн руб./177 кв. м

Дом на Остоженке

В самом элитном районе Москвы цены кусаются. Здесь квартира с окнами на храм Христа Спасителя у «ведущего номер один». Андрей Малахов сначала купил одну квартиру, а спустя несколько лет стал собственником еще одной - соседней и соединил их. После революции, в период уплотнений, квартиру площадью более 100 кв. м разделили на две, а Малахов восстановил историческую справедливость. Свою недвижимость в районе «золотой мили» Малахов отреставрировал, а это куда дороже новомодного ремонта. Сейчас ведущий живет в квартире жены - говорит, так удобнее, но и на Остоженке бывает часто - хранит там вещи, занимается с репетитором (Малахов великолепно знает английский и теперь штудирует другие языки).*Здесь и далее цены за квартиры с данным метражом в указанных домах из реальных объявлений. Жилье упомянутых в тексте знаменитостей может стоить примерно столько же или дороже.

120 млн руб./200 кв. м

ЖК «Долина Сетунь »

На эту квартиру в новом жилом комплексе Ольга Бузова начала копить сразу после расставания с мужем Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Все это время ведущая «Дома-2» жила на съемной квартире. Оля рассказывала «Телепрограмме», почему не брала ипотеку: «Я никогда ни у кого не брала в долг. Кредит брала лишь однажды, когда окончила институт». Наконец Бузова накопила нужную сумму. Правда, дом сдан без ремонта, поэтому придется вложить еще около 15 млн, чтобы довести жилище до ума. Ольга надеется сэкономить - ищет дизайнеров и ремонтные бригады, с которыми можно работать по бартеру.

Квартира находится на западе Москвы, ближайшее метро - «Минская» и «Ломоносовский проспект».

«Как я долго к этому шла! - не сдерживает Бузова эмоций по поводу долгожданной покупки. - Свое сокровище, в котором я буду жить, любить и оставаться счастливой, я искала несколько месяцев. Сменила несколько риэлторов! Они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса. Оказывается, я капризная. Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается. Мне кажется, я буду лично все контролировать во время ремонта и вообще перестану спать…»