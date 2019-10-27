Звездные истории

Любовь к музыке и ревнивый муж: как жила «бурановская» бабушка Пугачева

Удмуртия провожает артистку в последний путь.

Любовь к музыке и ревнивый муж: как жила «бурановская» бабушка Пугачева
Наталье Пугачевой было 83 года. Фото: globallookpress.

Солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла накануне 26 октября 2019 года. Артистка несколько лет боролась с раком желудка и добилась ремиссии, но болезнь вернулась…

Певица на старости лет

Скорее всего, Наталья Яковлевна и не подозревала, что станет известной певицей не только в России, но и за рубежом. Она жила спокойной и размеренной жизнью из села Буранова республики Удмуртия, а потом внезапно стала самой настоящей звездой.

«Бурановские бабушки». Фото
Коллектив «Бурановские бабушки». Фото: globallookpress.

Пугачева и восемь односельчанок собирались в местном доме культуры и пели песни на удмуртском языке. Коллектив называл себя «Бурановскими бабушками». Когда в репертуар вошли песни Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя, переведенные на удмуртский язык, на бабушек обратили внимание журналисты.

Наталья Пугачева. Фото
Пугачева была лицом «Бурановских бабушек». Фото: globallookpress.

Уже в 2010 году кружок по интересам стал чем-то большим — музыкальной группой, которая претендовала представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2010». Шустрая Наталья Пугачева была не просто солисткой, но и лицом коллектива. Ее называли «самой милой бабушкой».

Ревнивый муж Пугачевой

Наталья Пугачева умерла не дожив до своего 84-го дня рождения (28 октября 2019 года — Прим. Ред.) всего два дня. Всю жизнь она прожила с одним мужчиной — Афанасием, которые подарил Наталье Яковлевне не только звучную фамилию — Пугачева — но и четырех детей.

«Бурановские бабушки». Фото
«Бурановские бабушки» на конкурсе «Евровидение-2012». Фото: globallookpress.

В 2010 году «Бурановские бабушки» заняли только третье место в национальном отборочном туре конкурса «Евровидение», но уже через два года артистки вырвались в лидеры с песней «Party for Everybody». Бабушки готовились к выступлению в Баку, а у Натальи Яковлевны начались проблемы… в личной жизни.

Дед Афанасия категорически отказывался отпускать жену в Азербайджан. Бабушка Наталья рассказывала, что  из-за популярности она стала меньше уделять внимание дому и супругу, вот он и взбунтовался. Но поговаривали, что дело не только в этом. Пугачев боялся, что на старости лет известная жена начнет себя вести, как принято в шоу-бизнесе — найдет себе деда помоложе и уйдет.

Наталья Пугачева. Фото
Артистка поборола онкологию, но болезнь вернулась. Фото:globallookpress.

Но Наталья Яковлевна оказалась крепких орешком. С мужем она смогла договориться: репетиции Пугачева пропустила, чтобы уделить больше внимания своему деду, затем отправила его в санаторий, а сама уехала на Евровидение.

Борьба с раком

После конкурса у Наталье Яковлевны начались проблемы со здоровьем: онкоцентре Блохина у бабушки диагностировали рак. Злокачественная опухоль была обнаружена в желудке и была таких размеров, что Пугачева уже не могла есть.

Наталья Пугачева. Фото
Наталье Пугачевой было 83 года. Фото: globallookpress.

Врачи считали, что бабушка протянет от силы дней 10, но она не сдавалась и согласилась на сложную операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Шесть лет Наталья Яковлевна не жаловалась на здоровье, но в прошлом году болезнь вернулась. Этот случилось как раз перед 83-м днем рождения артистки.

Медики провели еще одну операцию, но она не помогла. Последние полгода из-за резкого ухудшения состояния здоровья Пугачева уже не выступала…

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Натальи Пугачевой. 

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Любовь к музыке и ревнивый муж: как жила «бурановская» бабушка Пугачева
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