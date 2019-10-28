«Красотка» в ежовых рукавицах: как Джулия Робертс воспитывает троих наследников

Джулия Робертс — не только звезда с мировым именем, но и многодетная мама. Знаменитость воспитывает 15-летних близнецов Хэзел Патришу и Финнеаса Уолтера и 12-летнего Генри.

Сил и времени у голливудской актрисы хватает на все: она по-прежнему занимается своей карьерой, зарабатывая миллионы долларов. По версии журнала Forbes, несколько лет назад на ее банковских счетах было не менее 250 миллионов долларов.

Есть на что разгуляться, и при желании актриса могла бы дать путевку в жизнь десятку детей, но она старается не распыляться и к материнству подходит со всей серьезностью.

Ее дети хоть и родились с золотой ложкой во рту, но воспитываются в строгости и ограничениях. Это нужно для того, чтобы уберечь их от жизненных ошибок, тем более сейчас все трое находятся в подростковом возрасте, а это уже нелегко.

«Красотка» не очень охотно делится семейными подробностями, оставляя эту часть своей жизни в тайне от поклонников. Но все же иногда она рассуждает на тему воспитания, и из этого можно сделать вывод, что мама пользуется большим авторитетом дома.

Без соцсетей и ТВ

Современный мир полон соблазнов и жесток, уверена актриса. После съемок в фильме «Вернуть Бена», где Робертс сыграла роль матери подростка-наркомана, она пересмотрела свой взгляд на телефоны, компьютеры и телевидение.

Актриса запретила детям смотреть целый ряд программ и фильмов по ТВ, а еще заставила удалиться из соцсетей. Таким образом мама пытается подготовить наследников к трудностям современной жизни.

«Ограничения, конечно, временные. Мои дети пока маленькие, и я не понимаю, чем им могут быть полезны все эти социальные медиа», — объясняла Робертс.

В строго очерченных рамках

Еще один важный пунктик в воспитании – это четко очерченные границы, уверена звезда.

По мере взросления наследников она обозначает им, что можно, а что — под строжайшим табу. Если же кто-то решит нарушить установленные правила и границы, то мама способна читать часовые нотации, главное, чтобы ребенок понял и осознал свою ошибку.

Поел – убери за собой

«Красотка» очень пристально следит, чтобы дети не росли избалованными и были самостоятельными.

Хэзел Патриша, Финнеас Уолтер и Генри умеют не только убирать за собой постель и игрушки и делать уроки без помощи родителей, но и отлично управляются с кухонной техникой. Они без труда могут приготовить себе еду и непременно убирают за собой грязную посуду.

А поговорить?

Залог хороших отношений с детьми – это доверие. Для актрисы это является аксиомой, она старается выстроить доверительные отношения с дочкой и сыновьями.

«Я доверяю. Иногда тоже волнуюсь, но, как говорит моя сестра: „Не беспокойся прежде, чем появится повод“», — заключает Джулия Робертс.

Тем не менее, доверяй, но проверяй. И хотя родители верят детям, но стараются не оставлять их одних.

График работы Джулии и её мужа кинооператора Дэниела Модера строится так, чтобы кто-то из взрослых всегда был дома и помогал с уроками, добираться до школы и кружков, решать бытовые трудности и, конечно же, поддерживал в любой сложной ситуации.

Альтернативные наказания

Наказывать детей актриса не любит, но если кто-то совершил проступок, то семья не закрывает на это глаза. Но никаких репрессивных мер из серии «отберу игрушки», «запру в комнате», «лишу прогулок» — только разговор. Она уверена, что длительная нравоучительная беседа уже является внушительным наказанием.

За 17 лет, что Джулия и Дэниел в браке, их не раз «разводили», но вопреки всему они счастливы вместе и даже не думают расставаться.

Возможно потому, что за плечами у звезды есть опыт неудачного брака с кантри-певцом Лайлом Ловеттом, который продлился менее двух лет. Теперь же актриса научилась лавировать в сложных ситуациях и смогла построить крепкую семью.

С первых дней брака супруги мечтали о детях, но несколько неудачных попыток не оставили выбора – пара сделала ЭКО. Теперь же мама с папой стараются помочь своим долгожданным наследникам стать достойными людьми.

При этом не надо думать, что утонченная брюнетка с «ногами от ушей» является домашним тираном. Что такое расти в семье, где царит жестокость, она испытала на себе. В детстве отчим жестоко обращался с ней и ее братом. Прошло много лет, но Джулия до сих пор старается обходить больную тему стороной.

Свою нынешнюю семью она строит на любви и взаимном уважении. Здесь собираются на ужины и не проводят вечера в телефонах. Вместо этого предпочитают разговаривают по душам, делиться новостями и мечтать о будущем. Ведь именно окружение, по мнению Джулии Робертс, влияет на то, какими вырастут ее сыновья и дочь.

А какая роль знаменитой «красотки» Джулии Робертс является вашей любимой?