Первые машины звезд: певица Zabava купила авто у Калашниковой, а Ботановна целовалась в багажнике

В день автомобилиста портал Teleprogramma.pro расспросил о первых машинах у известных девушек Москвы.

Бывает, что покупая новый автомобиль мы вспоминаем, как заводили свою первую «Ласточку», раскапывали ее от снега или бережно везли на прицепе до ближайшего автосервиса…

27 октября, в день автомобилиста, мы узнали, на чем колесили по родным городам звезды, а заодно спросили, сами ли они сдавали на права.

«Первая машина была Фольксваген Тигуан белый, до сих пор скучаю по этой машине. Ее я купила, кстати, у Ани Калашниковой, — рассказала Teleprogramma.pro ZABAVA. Это была ее тоже первая машина. И потом, когда она уже стала мега известной и начала хорошо зарабатывать, она мне по дружбе продала ее за такие копейки. Я проездила на этой машине год. Считаю, это самое лучшее, что придумано для девочек, потому что она очень мягко едет, с точностью реагирует на все, очень плавная».

Певица добавила, что обучение в автошколе посчитала пустой тратой времени, а потому сразу перешла к практике…

«Я не ходила в автошколу. Считаю, что это пустая трата времени, потому что ждать всех очень муторно и долго. Ты просто сидишь и смотришь, как другие делают упражнения, — заметила она. Взяла с собой водителя, и вот мы три месяца гоняли с ученическим знаком, так что вся практика у меня была на дорогах. Может, от этого и водитель получился из меня гиперответственный. Расслабиться не могу, по этой причине до сих пор чаще доверяю руль мужу».

«Машину придавило ледяной глыбой»

Солистка группы «Чили» Ирина Забияка призналась, что права получила 11 лет назад, но машину приобрела еще раньше.

«Это был Пежо 407 красного цвета. Возил меня наш друг, приехавший в Москву и абсолютно не собиравшийся быть водителем, — призналась Забияка. Он согласился лишь потому, что сопровождал меня везде и соответственно «интереса ради» была возможность посмотреть шоу-бизнес изнутри. Но когда он уехал из столицы, мне все же пришлось сесть за руль. Я брала уроки у инструктора по вождению уже на своем Пежо. Помнится, инструктор заметил, что для новичка такая машина сложновата. Начинать удобней либо с маленьких, либо с джипов».

Певица вспомнила, как зимой на ее машину обрушился с крыши снег со льдом. Помял верх, разбил стекла..

«Три месяца длился ремонт, из них 1 месяц разбирались со страховкой, — продолжила Ирина. — А так вожу по необходимости и всегда с удовольствием пересаживаюсь на пассажирское сиденье. Я люблю путешествия на машине, люблю смотреть в окно, в такие моменты я ни о чем не думаю, а просто созерцаю окружающий мир».

Сейчас исполнительница ездит на Infinity и считает этот автомобиль очень комфортным.

«Целовались в багажнике с мужем»

Красотка-блондинка, блогер Ботановна не только вспомнила, что впервые села за руль Opel Astra, но и о романтическом моменте, связанном с этой машиной.

«Именно в ней случился мой первый с мужем поцелуй, — поделилась она. — Причем, это было весьма экстремально. Багажник был открыт и мы лежали в нем и целовались, а наш общий друг, уже веселый после вечеринки, запрыгнул неожиданно на водительское сиденье и поехал кататься… А мы все это время были в багажнике. Обнимались и целовались».

Звезда Instagram призналась, что в этом году ей придется менять права.

«Недавно обнаружила, что я уже десять лет как водитель. Сейчас передвигаюсь на Lexus, обожаю быть на месте водителя. И муж мне его всегда уступает, так как знает, что для меня самая большая каторга — это сидеть рядом. К тому же меня сразу начинает укачивать».

Портал Teleprogramma.pro поздравляет всех автомобилистов с праздником и желает счастливого пути!