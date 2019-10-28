Судьбы «Ментов»: Казанова вырастил сына-манекенщика, а Абдулова ушла в политику

28 октября – день рождения Михаила Трухина, актера, который известен многими ролями, но в первую очередь – работой в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Первые серии «Улиц…» снимались в далеком 1995 году. Кино «про ментов» делали почти на голом энтузиазме, со смешным бюджетом и микроскопическими гонорарами. Сегодня сериалов о полицейских – чуть ли не сотни. Но «Улицы разбитых фонарей» навсегда останутся первыми, а значит, любимыми.

Как живут актеры, снявшиеся в сериале, сегодня? Как изменилась их жизнь после «Улиц разбитых фонарей»?

Михаил Трухин – Вячеслав Волков – путешествие из Петербурга в Москву

Отличная карьера сложилась как у героя Михаила Трухина, — его Волков в сериале, начав лейтенантом, дорос до майора, — так и у самого артиста. Вместе с Михаилом Пореченковым и Константином Хабенским Трухина пригласил в Москву сам Олег Табаков. На сцене МХТ им. Чехова Михаил играет и сегодня.

Его сын Егор (от первого брака) учится в театральном колледже. Во втором браке у Трухина родилась дочь Соня. В сериале «Улицы разбитых фонарей» герой Трухина отличался от остальных некоторой субтильностью, — он весил всего 81 килограмм при росте 173 см.

Анастасия Мельникова – Настя Абдулова – ушла в политику

Если до «Улиц…» Анастасию Мельникову как актрису знали только жители Санкт-Петербурга, то после выхода сериала ее популярность резко взлетела. Анастасию Рюриковну принялись приглашать в самые разные проекты. Так она стала участницей шоу «Форт Боярд», «Танцы со звездами» и, конечно, принялась активно сниматься в кино.

Тем не менее, «Улицы разбитых фонарей», пожалуй, можно назвать звездным часом актрисы, — роль в этом сериале стала самой заметной и яркой в ее фильмографии.

Анастасия, разведясь с мужем, воспитывала свою дочь самостоятельно, а в 2017 году вновь вышла замуж. А еще актриса много снимается и увлеченно занимается политикой, — она депутат Законодательного собрания Петербурга.

Александр Лыков – «Казанова» — перестали забирать в милицию

Как признавался потом актер Александр Лыков, после выхода на экраны «Улиц разбитых фонарей» их всех «принимали как космонавтов», — популярность взлетела невероятно!

А еще Лыкова и его коллег по «Улицам…» перестали забирать на улице в «ментовку»… Дело в том, что нестандартная внешность Лыкова нередко вызывала у стражей порядка вопросы, и ему то и дело приходилось ночевать в отделении. После фильма все изменилось.

За 20 с лишним лет, прошедших с момента выхода первых серий «Улиц…», чего только не происходило в жизни «Казановы»… Ему пришлось бороться с алкогольной зависимостью – и актер справился. Нелегкие времена были и в семье, но все же потом все наладилось.

А потом Лыков пришел к вере. Даже одно время хотел уйти в монастырь, но его остановили тяжелые условия жизни там.

Сегодня Лыкова по-прежнему много снимают в сериалах. Среди его последних по времени проектов можно отметить приключенческую комедию «Неуловимые» — ему дали роль знаменитого черноморского вора по кличке Лаврик.

Его сын Матвей Лыков – манекенщик, входящий в список 10 самых востребованных моделей мира, а еще он снялся в фильме Тимура Бекмамбетова «Он дракон».

Алексей Нилов – Андрей Ларин – борьба с «зеленым змием»

Похоже, ошеломительный успех «Улиц разбитых фонарей» стал причиной «звездной болезни» Алексея Нилова. То и дело возникали слухи о его очередном романе, он менял женщин как перчатки, выбирая самых красивых и известных.

Судачили о том, что Нилов бросил жену Ирину Климову с крошечным ребенком и ей пришлось буквально выживать в Москве, пока муж «зажигал» в Питере.

И, конечно, не обошлось без обильных возлияний, что стало однажды причиной клинической смерти Нилова. Однако все обошлось, и теперь Алексей снова в строю: много снимается, и не только в роли «ментов», — в сериале «Высокие ставки», например, сыграл криминального авторитета.

Юрий Кузнецов – «Мухомор» — сериал принес успех и счастье

Сериал про ментов помог Юрию Кузнецову выбраться из опостылевшего безденежья – времена менялись, платить артистам стали лучше.

Этот период принес и еще одну радость – во втором браке у Кузнецова родилась долгожданная дочь Александра. Так что для «Мухомора» наступили счастливые времена – семейное благополучие соединилось с популярностью и хорошими заработками.

К сожалению, через некоторое время Кузнецова постигло горе – ушла из жизни любимая жена, и он чуть было не отправился вслед за ней, — спасло чувство ответственности за дочь.

Юрий Кузнецов недавно снялся в сериале по роману Захара Прилепина «Обитель», много у него и других предложений от режиссеров.

Сергей Селин – Дукалис – продолжает играть «ментов»

Соглашаясь на роль капитана милиции Анатолия Дукалиса, Сергей Селин вовсе не рассчитывал на такой оглушительный успех. Просто – надо же было где-то сниматься…

Скольких «ментов» он после этого сериала переиграл – не сосчитать. Вот и одна из последних его работ – роль начальника спецгруппы при Следственном комитете в сериале «Глаза в глаза».

Что касается личной жизни, то в начале 2000-х Селин развелся с женой (она была еще и его агентом). А вскоре женился во второй раз, и в этом браке у него родились двое детей.

А кто вам больше всех нравится в сериале?