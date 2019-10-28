Клава Кока надела на концерт в «Крокусе» черное мини

На десятилетии «Крокуса» солистка лейбла Black Star пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.pro и рассказала, что считает главным в работе артиста.

24 октября банда Black Star почти в полном составе выступила на дне рождения «Крокус Сити Холла». Самому большому концертному залу столицы исполнилось 10 лет. По этому поводу многие артисты нашли время в своем плотном графике, чтобы спеть хиты в рамках большого концерта.

Вот и TERNOVOY, Natan, AMCHI, DONI, а также Slame, ARS-N в сопровождении единственной девушки — красотки-блондинки Клавы Коки зажгли на сцене и буквально поставили зал на уши. Восторженные зрители снимали все на айфоны…

Любопытно, что выступление Клавы своего рода получилось спонтанным.

«Я не смогла присутствовать на репетиции и учила все движения музыкантов по видео, которое мне прислали, — рассказала Кока в интервью Teleprogramma.pro. — Поэтому немного волновалась. Но, кажется, получилось даже круче, чем если бы я была. Ведь столько было драйва, столько эмоций, что я до сих пор как будто все еще на сцене».

Образ девушки также сложился сам собой, без подготовки. Исполнительница «запрыгнула» в самую большую толстовку, которую нашла у себя в шкафу. И дополнила «лук» блестящими сапогами на каблуках.

«Но раз сегодня мы выступаем всей бандой, то захотелось и мне быть «на стайле», — посмеялась она. — Но на самом деле я собиралась недолго. Да и крашусь часто сама».

Ребята же посмеялись, что не простили бы Коку будь она не в черном.

«А что это тут выделяться то», — смеялся Natan.

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Клава призналась, что в этот раз, к сожалению, никого из родных и близких не было в зале. Однако она мечтает, что уже в ближайшем году осуществится ее мечта. И она соберет свой собственный «сольник» в «Крокусе».

«И тогда уже позову всех, — пообещала исполнительница. — Я в первый раз оказалась в Крокусе три года назад. Кажется, это был концерт МОТа. И тогда уже представила, как буду петь сама».

Напомним, ранее директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу), отвечая на вопрос Teleprogramma.pro, назвал Клаву одной из самых молодых, но в тоже время многообещающих артисток лейбла.

«Этой весной она выстрелила, — поведал Пашу. — И многие спрашивают, что за слова «отцепись» и тому подобные в ее песнях, но именно через молодежный сленг она и нашла ключ к «своим людям». Она почувствовала проблематику нового поколения, раз именно эти песни получают так много отдачи и любви. Это ожидаемо. Ее любят и она делает все верно».

А кого из Black Star любите вы?