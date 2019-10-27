Лютый, Воробей и Джоконда 14 лет спустя: как живут Смольянинов и другие актеры «9 роты» 

27 октября свой день рождения отмечает Артур Смольянинов – актер, популярность которого резко взлетела вверх после выхода на экраны в 2005 году военной драмы Федора Бондарчука «9 рота».

Мы предлагаем вспомнить, как сложились судьбы актеров, сыгравших в этом фильме, ведь прошло уже 14 лет с того дня, когда вся страна с противоречивыми чувствами следила за происходящим на экране.

Артур Смольянинов – Лютый

Роль детдомовского парня с жесткими привычками по прозвищу Лютый подошла молодому актеру Артуру Смольянинову идеально.

Скорее всего, потому, что он и сам в свое время слыл «трудным подростком». Артур не раз повторял в интервью – если бы он не попал в кино, точно угодил бы в колонию.

Его первой ролью стала работа в фильме «Кто, если не мы», ему тогда было 14 лет. Затем парень успешно окончил РАТИ (ГИТИС) и снимался в других фильмах, так что в свои 22 года, когда его пригласили в «9 роту», Смольянинов уже имел кое-какой опыт.

После оглушительного успеха «9 роты» предложения посыпались на парня дождем. На сегодняшний день в его копилка – более полусотни ролей, самые известные из которых – «Жара», «Мой парень – ангел», «Конная полиция», «Шаман», «Ростов»…

В 2013 году Артур женился на Дарье Мельниковой – зрители знают ее по роли Жени в сериале «Папины дочки». У пары подрастает сын, названный в честь папы.

Алексей Чадов – Воробей

Роль в боевике «9 рота» стала для Алексея Чадова далеко не первой работой в кино – к тому времени он уже снялся в 7 крупных проектах. Однако «9 рота» в сегодняшней фильмографии Чадова занимает, надо полагать, одно из самых почетных мест.

И сейчас Алексей много снимается, например, только за один 2018 год он участвовал в 7 фильмах. Среди последних по времени его работ можно отметить главную роль в картине «Аванпост».

Женой Алексея была очаровательная актриса Агния Дитковските, однако в 2017-м они развелись. Впрочем, ради маленького сына Федора бывшие супруги стараются поддерживать дружеские отношения.

Константин Крюков – Джоконда

Художника «Джоконду», самого неконфликтного и спокойного бойца, сыграл молодой актер и племянник Федора Бондарчука Константин Крюков. Эта роль стала для него первой, за ней последовала работа в нашумевшем фильме «Жара», да и затем режиссеры не оставляли Константина без работы. Из самых его заметных фильмов можно отметить «Ласточкино гнездо», «На крючке!», «Пенсильвания», «Вурдалаки», «Беглецы».

Первый брак Крюкова распался, несмотря на рождение дочери Юлии. Второй супругой повзрослевшего актера стала Алина Алексеева – дипломированный юрист, которая выполняла обязанности пиар-менеджера Крюкова. В 2013 году они поженились и венчались.

Иван Кокорин – Чугун

После роли недалекого, обозленного проблемами с молодой женой рядового Чугайнова по прозвищу Чугун Ивана Кокорина стали узнавать на улицах. Интересно, что молодому актеру изначально хотелось сыграть Джоконду, а не задиристого Чугуна.

После «9 роты» Кокорин появился чуть ли не в полусотне проектах, среди которых можно отметить роль Михаила Ракитина в фильме «Братья Карамазовы», а также работы в фильмах «Последний бронепоезд», «Дом солнца», «Чкалов». Сейчас Иван снимается в экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам».

Интересно, что Иван Кокорин, которому нередко достаются отрицательные роли, в жизни очень порядочный человек и примерный семьянин, стремящийся все свободное время проводить с женой и детьми: сыном Михаилом и дочкой Ариной.

Артем Михалков – Стас

Сыграв интеллигентного, воспитанного бойца по прозвищу Стас, Артем Михалков зарекомендовал себя как талантливого артиста. После выхода «9 роты» Артем услышал в свой адрес немало хвалебных слов, в том числе – и от скупого на похвалу собственного отца, Никиты Михалкова.

Помимо десятков фильмов, в которых снялся Артем за это время, его можно было увидеть в таких проектах, как, например, «Цирк со звездами» или «Ледниковый период», где он составил пару Татьяне Навке.

Кроме того, Артем был ведущим нескольких передач. Не так давно он открыл собственную кинокомпанию под названием «Кинодом».

В этом году Артем снялся в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины-1787».

Федор Бондарчук – Хохол (прапорщик Погребняк)

«9 рота» стала для Федора Бондарчука не только режиссерским проектом – он сыграл в фильме одну из ролей, а именно – прапорщика по прозвище Хохол.

После выхода фильма на экраны Бондарчук продолжает снимать кино, среди его самых заметных работ – «Обитаемый остров», «Сталинград».

Долгое время брак Бондарчука и его жены Светланы считался одним из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Однако в 2016 году, после 25 лет брака, супруги расстались. Сегодня женой Федора Бондарчука является молодая актриса Паулина Андреева.

Михаил Пореченков – старший прапорщик Дыгало

Фильмография Михаила Пореченкова насчитывает более 100 ролей. За «9 ротой» последовала еще одна военная драма – «Грозовые ворота», а за ней – множество других фильмов: «Ликвидация», «Мурка», «Сердце ангела», «Куприн», «Поддубный»…

Пореченков женат в третий раз. Первый брак был гражданским и принес ему сына Владимира и внучку Мирославу. Во втором браке у актера родилась дочь Варвара, снявшаяся вместе с отцом в фильме «День Д». Сейчас девушка живет в Нидерландах. Третий брак принес Михаилу троих детей, вместе с женой Ольгой он воспитывает двоих сыновей и дочь.

Михаил Пореченков очень увлекается мотоциклами, не признавая автомобили, и лихо гоняет по столице, продолжая активно сниматься в кино.

А вам нравится фильм «9 рота» и снявшиеся в нем актеры?